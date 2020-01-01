Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Время страшных приключений Пять книг о лете для летнего чтения Поделиться Поделиться Твитнуть

У всех, наверное, слово «лето» вызывает одни и те же ассоциации: отпуск, море, дача, а у детей — каникулы. Всё это есть в тех книгах, которые мы предлагаем для летнего чтения. Однако привычные сезонные радости здесь не совсем привычны. И каждый отпуск, каждое море, каждая дача и каждые каникулы, о которых в этих книгах говорится, таят в себе сюрпризы, порой весьма ужасные, а порой просто сюрпризы.

Дэн Симмонс. «Лето ночи» (16+)

В книге, с которой мы начинаем обзор, лето присутствует уже в названии. Герои романа, американские школьники, живущие в сельскохозяйственной глубинке в 1960 году, с упоением ожидают каникул, когда можно будет дни напролёт гонять с друзьями на великах. Рано радуетесь! Вместо беззаботного отдыха предстоят страшные приключения, и акцент надо делать не на «приключениях», а на «страшных».

В сельской школе поселилось древнее зло, оно укоренилось в милой провинциальной почве и протянулось щупальцами во все подвалы, во все дома. Спасения не будет. Невинность — не гарантия выживания, здесь не жалеют никого — даже самых чистых и самых беззащитных. Подобно лучшим вещам Стивена Кинга, роман его главного литературного соперника крушит жанровые стереотипы, повергая читателя в настоящее отчаяние и заставляя его по-настоящему плакать и сопереживать. Уже понятно, что автор безжалостен, как и придуманная им хтоническая сущность, но увлекательно так, что не оторваться.

Тем, кому особенно хорошо «зайдёт», будет интересно узнать, что у «Лета ночи» есть два продолжения — «Дети ночи» (16+) и «Зимние призраки» (16+), но они всё же послабее оригинала.

Мишель Уэльбек. «Лансароте» (18+)

Трудно придумать что-то более хрестоматийное для богатого отдыха у моря, чем Канарские острова. Однако для Мишеля Уэльбека один из островов архипелага — Лансароте — стал не просто «местом силы», а глобальной метафорой, взывающей к памяти Джона Донна и Эрнеста Хемингуэя. Помните: «Человек не остров, не просто сам по себе; каждый человек — часть континента, часть целого; если море смывает даже комок земли, то Европа становится меньше, как если бы был смыт целый мыс или дом твоих друзей, или твой собственный дом. Смерть каждого человека уменьшает меня, потому что я — часть человечества; и потому никогда не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

Вот и в романах Уэльбека клочок земли в Атлантике (я насчитала шесть текстов этого автора, так или иначе связанных с Лансароте, возможно, их даже больше) становится метафорой человека, оторванного от сообщества, как остров от суши. Впрочем, Уэльбек, автор рубежа ХХ и ХХI веков, не рассматривает одиночество и оторванность как что-то непременно негативное; иногда очень важно оторваться от привычного, чтобы осознать что-то важное о себе.

Именно это происходит с героями маленькой повести, которая так и называется — «Лансароте». Простодушные туристы приезжают на тёплый остров, известный вольными нравами, чтобы насладиться пляжем и вседозволенностью, но останутся ли они прежними людьми, получив новый опыт?

Текст эротический и очень откровенный, так что строго от 18 лет.

Сюзанна Кларк. «Пиранези» (16+)

Любой книжный обзор был бы неполноценным без знакомства с новинками, а долгожданный роман Сюзанны Кларк — одна из самых «горячих» новинок. «Пиранези», конечно, не буквально летний отпускной роман, но по некоторым признакам он нам подходит — дело происходит в загадочном месте, полном моря, птиц и прекрасных статуй. Чем не отпускное путешествие?

На самом же деле это опять тотальная метафора — метафора болезни, из которой возможно два выхода — смерть или выздоровление. Герой мечтает навсегда остаться в этом промежуточном состоянии, в изменённом сознании, вне реального мира, в душевном равновесии. Но выбирать всё равно придётся.

Поклонники «Джонатана Стренджа и мистера Норрелла», которые 16 лет ждали, чтобы любимый автор написал что-нибудь новенькое, к такому готовы не были. Сюзанна Кларк честно задумывала продолжение своего бестселлера, но серьёзно заболела, и минималистичный, пронизанный холодом и простором «Пиранези» — это рефлексия очень личного опыта. Самое то после 2020 года, когда новый опыт разной степени горести получил буквально каждый из нас.

Алексей Иванов. «Пищеблок» (16+)

Даже если вы совсем недавно посмотрели сериал-экранизацию этой ивановской «страшилки», прочитать повесть-первоисточник не помешает. Она совсем небольшая и очень увлекательная. К теме пионерского детства (дело происходит в «олимпийский» 1980 год) Иванов подходит со свойственными ему изобретательностью и остроумием. Даже эпиграфы к главам — строки из пионерских песен — каждый раз восхищают. Как вам, например, «След кровавый стелется по сырой траве» из «Песни о Щорсе» применительно к тексту о вампирах?

Горнисты и барабанщики, вожатые и торжественные линейки, первая любовь и пионерская дружба, вампиры и мстительные призраки… Пионерское лето немыслимо без страшных баек, которые так сладостно рассказывать вечером после отбоя! И, наверное, каждый советский подросток немножко всерьёз пугался и в то же время чуть-чуть мечтал, чтобы «страшилка» стала явью и он смог всех-превсех победить.

Астрид Линдгрен. «Мы на острове Сальткрока» (12+)

Без детской литературы наш обзор никак не мог остаться, и вот — лучшая в мире книга о дачниках. Как вы помните, «лучший в мире» — любимый эпитет самого популярного героя Линдгрен, Карлсона, и в данном случае это не такое уж преувеличение.

Отец-одиночка Мелькер Мелькерсон и четверо его детей приобретают старый дом на почти необитаемом острове. Дождь как из ведра, дырявая крыша, мокрые простыни, нещадно дымящая печь… Разумеется, именно так должно начинаться восхитительное дачное лето — и восхитительный, живой, обаятельный текст, который полюбится и детям, и взрослым.

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