Алёна Беляева «Этот вирус поражает более широкие группы населения» Эксперты обсудили особенности третьей волны коронавируса, вакцинации и ограничений Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский край сегодня находится на пике заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге 22 июля сообщила глава минздрава Анастасия Крутень. В целом система здравоохранения готова к новой волне, однако сказывается нехватка медперсонала.

Виталий Костарев, руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, главный санитарный врач, отметил неблагоприятный темп прироста заболевших за сутки: он составляет 0,6, в то время как по стране — 0,4 и меньше. Так, с 12 июня произошёл скачок с 90 заболевших до 400. «По интенсивным показателям мы на 45-м месте в Российской Федерации, если смотреть ежедневно. Есть ежедневные подсчёты по абсолютам: там мы на восьмом месте в стране», — подытожил Виталий Костарев. Напомним, за всё время Covid-19 заболели свыше 68,5 тыс. человек. Наибольшее количество заразившихся отмечается среди неработающего трудоспособного населения.

Главная особенность третьей волны, по словам главврача краевой клинической больницы Анатолия Касатова, в том, что «коэффициент тяжести пациентов стал выше»: «Этот вирус стал поражать более широкие группы населения. Если раньше это были пациенты старше 65 лет, то сейчас тяжело болеют люди 30—35 лет. Врачи работают крайне напряжённо».

На сегодняшний день развёрнуто максимальное количество коек — 5000 (из них 25% — это свободный коечный фонд). Это больше, чем во вторую волну, подчеркнула Анастасия Крутень. «Мы стараемся разворачивать коечный фонд так, чтобы он опережал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, чтобы не было дефицита и все, кто имеет показания к госпитализации, были госпитализированы. Помимо этого, все стационары Пермского края обеспечены лекарственными препаратами, прописанными в национальных рекомендациях», — отметила она.

Также Анастасия Крутень отметила очередное новшество, введённое в сфере здравоохранения: начиная с этой недели перевозка на компьютерную томографию, если это необходимо, будет осуществляться силами самих поликлиник. Напомним, до этого времени больных привозили на КТ службы скорой медицинской помощи.

Вечный дефицит

Анастасия Крутень отметила, что сегодня наблюдается серьёзная нехватка медицинских работников. Причина в том, что одна часть врачей занята на вакцинации, а другая — на экстренных приёмах. «Кроме того, мы увеличиваем время ожидания записи на вакцинацию до 30 дней вместо 14. Потому что у нас количество слотов, выложенных, например, на портале «Госуслуги», вдвое превышает количество вакцины. То есть сейчас идёт запись на следующую партию вакцины», — добавила министр.

Именно для того, чтобы разгрузить врачей, плановые приёмы и плановые госпитализации перенесены. Однако это не касается пациентов с онкологической и сердечно-сосудистой патологией.

Вакцинация

На вопрос журналистов о том, достаточно ли вакцин, Анастасия Крутень ответила: «Проблема решается с федеральным министерством здравоохранения. В июле количество поставленной вакцины было в четыре раза больше, чем в предыдущие месяцы. Поэтому такой же принцип мы используем между муниципалитетами: где больше «уходимость» — там больше вакцин. Безусловно, бывает так, что вакцина заканчивается. Но у нас в неделю, как правило, бывает две поставки. Медицинские учреждения обязаны всех ранее записавшихся оповещать о поступлении вакцины».

Глава краевого минздрава отметила, что в ближайшее время в регион будет поступать в основном «Спутник-V» — основная и самая используемая вакцина в Российской Федерации. Кроме того, будут небольшие поставки вакцины «КовиВак» — порядка 2,5 тыс. доз. Однако эту вакцину не рекомендуется ставить людям старшего возраста. Есть информация о поставке вакцины «ЭпиВакКорона», тоже в небольшом количестве.

Перечень противопоказаний для вакцинации очень узкий. Основными противопоказаниями являются тяжёлые аллергические реакции в прошлом либо на первую часть вакцины, обострение инфекционных заболеваний в течение двух—четырёх недель и хронических патологий, добавила Наталья Корягина, главный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края. Подобрать вакцину и оценить её целесообразность можно на приёме у участкового терапевта. При наличии каких-либо противопоказаний будет дан медотвод.

При этом с осторожностью выбирать вакцину следует людям с онкологическими заболеваниями, особенно в активной стадии лечения (химиотерапия, лучевая терапия). Им рекомендована «ЭпиВакКорона», но не «Спутник» или «КовиВак». В любом случае итоговое решение должен принимать участковый терапевт, онколог и заведующий отделением.

За всё время массовой иммунизации в регион поставлено 505 тыс. доз вакцин. Полностью вакцинацию прошли 308 тыс. жителей, или 15% населения, рассказал Виталий Костарев. Однако для выравнивания эпидемиологической ситуации в крае должно быть привито 1190 тыс. человек, то есть не менее 60%.

На вопрос журналистов о заразившихся Covid-19 после вакцинации Виталий Костарев ответил, что заболели 0,1% жителей — 692 человека. Причём заболевание протекает без осложнений.

Вопрос ограничений

Анатолий Касатов подчеркнул интересную особенность. По его словам, в краевой больнице заметили, что у них стали лечиться те же пациенты, которые болели в прошлом году. «Они игнорируют рекомендации, социальную дистанцию, масочный режим, — заявил он. — Свято верят, что им ничего не грозит, раз они уже переболели. Летальность по стране превысила те цифры, которые были в октябре. То, что это не игрушки, поняли все». Однако, по его словам, среди вакцинированных пациентов нет ни одного случая тяжёлого лёгочного повреждения. Даже среди тех, кто заразился между двумя этапами вакцинации.

Исследования в 130 странах мира показали, что самой эффективной ограничительной мерой оказался запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом рассказал советник губернатора и член оперштаба Дмитрий Жебелев. Ограничения же, связанные с общественным транспортом, сокращают количество заражений всего на 3%. «Я понимаю, как это внешне выглядит: мы не можем посетить ночное кафе, где никого нет, но ездим в переполненных автобусах. Дело в том, что в кафе вы находитесь продолжительное количество времени в замкнутом помещении, а в общественном транспорте большинство людей находится относительно недолго — максимум 1,5 часа. И там есть возможность проветривать», — отметил эксперт.

Участники брифинга призвали жителей Пермского края соблюдать ограничительные меры, масочный режим и социальную дистанцию. Это позволит предотвратить развитие третьей волны и пойти на снижение заболеваемости. «Мы очень надеемся, что вышли на плато. Но следующая (26 июля — 1 августа. — Ред.) неделя покажет», — заявила Анастасия Крутень.

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