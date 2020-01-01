Евгения Пастухова журналист Из рук в руки Пермяки стали чаще продавать и покупать товары друг у друга с помощью интернет-платформ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервисы по размещению объявлений фиксируют рост спроса на свои услуги. За последние четыре года предложение одежды и обуви на платформе «Авито» в Перми выросло на 50%. В два раза чаще пермяки стали продавать посуду, косметику и даже растения. Эксперты популярность сервисов С2С объясняют снижением платёжеспособности населения и более осознанным потреблением. К тому же сказалась пандемия. Она задала тренд, когда на таких площадках стали продавать новые и даже уникальные вещи.

Купи-продай

В последние четыре года жители Перми активно покупают и продают на «Авито» всё — от украшений и детских вещей до автомобилей и квартир. За 2020 год число объявлений на «Авито» выросло на 13 млн и достигло 73 млн. Из них активны сейчас 1,27 млн, сообщили в пресс-службе сервиса. Дополнительным стимулом к освоению онлайн-платформ стала пандемия и карантинные ограничения, отмечают в «Авито».

Так, например, в категории «Для дома и дачи» на «Авито» в Перми за последние четыре года наиболее яркий рост предложения был зафиксирован в разделах «Посуда и товары для кухни». «Оставаясь дома, пермские хозяйки осваивали новые рецепты и обновляли утварь, — поясняют в сервисе. — С распространением тренда на озеленение квартир всё больше россиян покупают уже взрослые фикусы и пальмы на «Авито», ведь выращенное дома растение скорее выживет, чем купленное в магазине».

Рост в сегменте бытовой техники составил +69%. При этом в 2020 году сказалась пандемия: на продажу выставлялась новая техника. Лишившись возможности продавать офлайн, многие предприниматели переходили на «Авито».

Один из самых активно растущих сегментов e-commerce — предложение одежды и обуви — на «Авито» в Перми вырос на 50%. «Помимо молодых мам, которые продают на платформе детские вещи, выросло и число предложений от предпринимателей, продающих новую, в том числе дизайнерскую одежду», — поясняют в сервисе. В категории «Личные вещи» самый значительный рост количества объявлений за прошедшие четыре года был выявлен в разделе «Красота и здоровье» — в два раза.

Между тем рост происходит не во всех категориях товаров. Так, недвижимость стала продаваться на 31% меньше. На 4% упало количество объявлений с услугами. На 18% сократилось число объявлений о продаже животных.

Дружба по расчёту

Аналогичные тенденции к росту объявлений отмечают в пресс-службе ВКонтакте. С декабря 2021 года соцсеть запустила одноимённый сервис в сотрудничестве с «Юлой». Сегодня его настроили более 55 тыс. сообществ, отмечают в пресс-службе. «Причём это не только паблики с тематикой «купи-продай», — говорят ВКонтакте. — Объявления доступны в сообществах, которые объединяют пользователей вокруг интересов, увлечений или мест. Например, в Пермском крае уже покупают и продают товары и услуги с помощью «Объявлений» в группах «Детские пособия в Перми и крае», «Водный транспорт Перми», «Частная конюшня «Сивка-Бурка» или «Местоположение ДПС Пермь». Объявления, опубликованные внутри этих сообществ, одновременно попадают на «Юлу» и в «Объявления» ВКонтакте, за счёт чего покупатели и продавцы могут ещё быстрее найти друг друга».

В целом количество сообществ в Перми, подключённых к сервису, только за последний месяц увеличилось в два раза. Суммарная аудитория их подписчиков в июле 2021 года составляет более 1,6 млн человек. Среди самых популярных подключённых пабликов в Перми: «Барахолка — Пермь», «Аренда Метр59 — Снять квартиру/комнату в Перми», «Детская барахолка «Из шкафа» Пермь», «Авторынок Пермь купить/продать авто».

По статистике ВКонтакте, чаще всего пермяки продают товары из женского гардероба (20%), детскую одежду (14%), детские товары (11%), товары для дома и дачи (9%), а также телефоны и планшеты (6%).

Кстати, ВКонтакте вместе с исследовательским агентством ResearchMe в марте 2021 года провели опрос среди 1500 респондентов. И выяснили, что почти 70% пользователей VK из Перми покупали товары у друзей. И в целом 87% пермяков больше доверяют объявлениям, которые выставляют в социальных сетях их друзья, чем объявлениям от незнакомцев. «С друзьями проще договориться о сделке (33%), они не будут завышать цену (27%) и с ними легче торговаться (18%) — такие преимущества покупок товаров у друзей выделяют пермяки, — рассказали ВКонтакте. — Согласно опросу, в топ категорий товаров, которые пермяки точно купили бы у своих друзей, вошли товары для дома и дачи, компьютерная техника и телефоны, а также животные».

Более 80% жителей Перми уверены, что рекомендации и репосты друзей помогают быстрее продать товар в социальных сетях. Четверть респондентов делятся в социальных сетях своим объявлением с друзьями, а каждый пятый добавляет объявление о продаже себе на стену, чтобы быстрее продать товар. Каждый второй житель Перми советуется с друзьями, если речь идёт о покупке дорогого товара (более 15 000 руб.). Четверть респондентов советуются с кем-то, покупая товар в ценовой категории от 5000 до 7000 руб.

Новая жизнь

В «Авито» популярность сервиса связывают с трендом на осознанное потребление. Также на показателях сказалась пандемия и локдаун. «Весной прошлого года перед миллионами россиян встала задача обустройства дома тренажёрных залов, рабочих мест и учебных классов, — поясняют в пресс-службе «Авито». — Это требует значительных для семейного бюджета трат. Да и зачастую покупать новые вещи, которые нужны на несколько месяцев, просто не имеет смысла. Тренд на осознанное потребление, стремление сократить расходы в условиях нестабильности, закрытие магазинов, а также появление пары свободных часов на расхламление дома сыграли свою роль — переход в онлайн ускорился на несколько лет. Но и сейчас эти тренды не утратили своей актуальности. Люди стали рациональнее относиться к потреблению: для молодого поколения это желание потреблять осознанно, а для миллионов других россиян — способ сэкономить семейный бюджет». И в перспективе этот тренд будет укрепляться.

Реальная платёжеспособность населения падает, растёт доля затрат на продукты питания в общем бюджете и общая закредитованность, соглашается доцент кафедры маркетинга ПГНИУ, заведующая лабораторией ритейл-маркетинга и исследований поведения потребителей R&D Marketing.Lab Евгения Керзина. При этом потребности остаются.

Кроме того, на популярность онлайн-сервисов по продаже товаров и услуг, по её мнению, мог повлиять отложенный спрос прошлого года. Какие-то товары не приобретались, да и в целом взгляд потребителей в отношении необходимости тех или иных вещей изменился. И это привело к избавлению от ненужных товаров. «С прошлой весны по нынешнее лето наблюдался всплеск спроса на дачные участки, загородную недвижимость, как следствие, это тоже могло простимулировать спрос, — говорит эксперт. — Также сейчас явно наблюдается тренд на реставрацию/ремонт и вторую жизнь привычных вещей. Это касается не только товаров периода Советского Союза, но и вполне современных, например, ремонт бытовой техники с последующей продажей, тюнинг и апгрейд б/у велосипедов и т. д. А возможность доставки также стимулирует спрос и расширяет возможности для продажи». Евгения Керзина отмечает также, что сейчас идёт мегабум на second hand, где есть брендовые вещи, low-сегмент масс-маркета.

Тенденция продажи через онлайн-сервисы новых и уникальных товаров будет усиливаться. И ассортимент таких площадок, как «Авито», пополнится предметами домашнего производства на заказ. «Мелкие лавочники и так вышли в онлайн, и этот тренд будет лишь развиваться, — отмечает Евгения Керзина. — В прошлом году кто-то вынужден был закрыть бизнес, потерял работу и искал новые пути заработка. К тому же в погоне за маржой и низкой ценой магазины резко снизили качество товаров. Всё это должно простимулировать население к поиску альтернатив. Это не значит, что это тренд ближайших трёх месяцев, думаю, это будет более ярко выражено примерно через год-полтора».

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