Алёна Морозова Восстановили связь В Пермском районе по нацпроекту отремонтировали дорогу, соединяющую два поселения Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пермском районе привели в нормативное состояние участки дороги, связывающей Лобановское и Юговское сельские поселения, от села Кояново до посёлка Юг. По ней ежедневно ездят местные жители и дачники, а также курсируют рейсовые автобусы.

В региональном минтрансе сообщили, что подрядная организация ООО «Артинвестгрупп» провела работы на участках с 3-го по 4-й км и с 5-го по 7-й км. Протяжённость первого составила 1,1 км, второго — 1,9 км. Стоимость контракта составила 17 млн руб. Отметим, эта же подрядная организация в прошлом году в рамках дорожного нацпроекта ремонтировала участки региональных дорог Пермь — Березники (от остановки «Пальники» до посёлка Лунного) и Пермь — Усть-Качка.

По словам и. о. начальника управления благоустройством Пермского района Андрея Бояршинова, участки включили в план ремонта, чтобы обеспечить нормальный проезд, что особенно актуально в летний сезон. «В посёлке Юг проживает около 3 тыс. человек, в дачный период людей становится ещё больше. Движение по дороге достаточно интенсивное — тут ездят автобусы, молоковозы (на Юговской комбинат молочных продуктов. — Ред.), грузовой транспорт. Мы надеемся, что проведённый ремонт позволит эксплуатировать дорогу долго, учитывая применение асфальтобетонной смеси по новому ГОСТу», — говорит Андрей Бояршинов.

Состав ГОСТа ЩМА-16, который был использован для ремонта, устойчив к образованию на дороге колейности. «Эту смесь стали применять в 2020 году на загруженных трассах. В этом году перечень объектов с применением нового ГОСТа расширился — к региональным трассам добавились местные дороги. Помимо дороги Кояново — Юг такой же асфальт в этом году уложен на уже готовых участках дорог Култаево — Нижние Муллы, река Пыж — Ванюки в Пермском районе», — пояснили в Министерстве транспорта Пермского края.

К работам на участках дороги Кояново — Юг подрядчик приступил весной. Они были закончены почти на месяц раньше установленного контрактом срока — по плану компания должна была их завершить 30 июля. В приёмке участвовали заместитель министра транспорта Пермского края Павел Румянцев, представители администрации Пермского района, заказчика, а также общественники. Каждый участок комиссия прошла пешком, измерив его длину специальным прибором — курвиметром (дорожное колесо). Кроме того, замеряли ширину проезжей части и обочин. В рамках ремонта подрядная организация также установила новые дорожные знаки, укрепила обочины асфальтогранулятом, нанесла разметку.

Общественники в качестве замечаний отметили только непролитые стыки между новым и старым асфальтом. Этот недочёт будет исправлен в ближайшие дни.

Отметим, что по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в текущем году объекты нацпроекта контрактуются сразу на два года — 2021-й и 2022-й. «Своевременный выбор подрядчика позволяет ему заранее подготовиться к дорожному сезону, который в наших климатических условиях строго ограничен по времени», — говорит глава региона. Благодаря такому подходу, например, уже законтрактован ещё один участок дороги Кояново — Юг длиной 1,5 км ближе к посёлку Юг. Его приведут в нормативное состояние по дорожному нац­проекту в 2022 году.

Дорога Кояново — Юг стала уже третьим объектом, отремонтированным в текущем году в Пермском районе по нацпроекту. В целом до конца дорожного сезона в нормативное состояние здесь приведут семь участков общей протяжённостью более 16 км.

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.

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