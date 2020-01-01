Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Не только хобби, но и источник заработка На заседании правительства Пермского края обсудили поддержку народных художественных промыслов Поделиться Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Министерство культуры Пермского края

В декабре прошлого, 2020 года правительством Пермского края был утверждён Комплексный план развития народных художественных промыслов. С тех пор прошло полгода — самое время подвести первые итоги, и на заседании правительства 14 июля министр культуры Вячеслав Торчинский рассказал, что было сделано в отрасли за это время.

Минкульт Пермского края — «головной» оператор по исполнению комплексного плана, но программа эта межведомственная: задействованы и Министерство экономического развития и инвестиций, и Министерство туризма и молодёжной политики, и Министерство социального развития, и Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. Это говорит о том, что руководство края вовсе не считает тему народных промыслов какой-то маргинальной и несущественной; как сказал, открывая обсуждение, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, «эта тема кажется не самой глобальной в региональной экономике, но это знак верности традициям, потенциал для развития туризма, для поддержки жизни в малых городах и сёлах региона». Губернатор подчеркнул, что комплексный план принят на шесть лет не для того, чтобы его огласить и забыть, а чтобы выполнить его и получить результаты. Для этого и проводятся обсуждения на правительстве.

Илья Радченко

Министерство культуры Пермского края

Что же такое народные промыслы? Как сказал в начале своей презентации Вячеслав Торчинский, это деятельность по созданию художественных изделий, осуществляемая на основе преемственного развития традиций народного искусства в месте традиционного бытования в процессе творческого ручного труда. В этом определении много важного: и преемственность, и привязка к определённой локации, и ручной труд. Всё это нужно учитывать при проведении мероприятий, направленных на развитие народных промыслов.

Основным способом поддержки народных промыслов в Пермском крае было избрано создание домов ремёсел в местах традиционного бытования промыслов и центров ремёсел в крупных городах. Базовым учреждением для исполнения комплексного плана стал Дом народного творчества «Губерния» в содружестве с Архитектурно-этнографическим музеем «Хохловка». За полгода было создано пять подобных учреждений, которые уже вовсю работают, и в ближайшее время будет открыто ещё четыре, которые, между прочим, тоже уже работают: так, дом ремёсел в селе Архангельское официально ещё не открыт, но Дмитрий Махонин там уже побывал и даже прошёл мастер-класс по работе с традиционной набойкой для декорирования ткани. По словам Вячеслава Торчинского, в связи с организацией дома ремёсел упоминание села в СМИ выросло в 2,5 раза.

Илья Радченко

Министерство культуры Пермского края

Дом или центр ремёсел — это объединение народных мастеров и художников по интересам, предоставление им помещений и оборудования для работы, организационная и информационная поддержка. Художественные мастерские, центры и дома ремёсел, создающиеся в рамках исполнения комплексного плана — это, прежде всего, просветительские учреждения: они проводят мастер-классы и другие тематические мероприятия, которые способствуют известности народных промыслов Пермского края и распространяют традиционные навыки среди молодёжи. За первое полугодие 2021 года 66 художников-ремесленников провели 263 мастер-класса, в которых приняло участие 2833 человека.

Кроме того, мастерские и центры ремёсел «заточены» на создание уникальной авторской сувенирной продукции. Интересная «сувенирка» и увлекательные мастер-классы делают подобные центры туристическими аттракционами. Вячеслав Торчинский в своём докладе сообщил, что уже разработано восемь специализированных маршрутов, с которыми работает четыре туристических агентства. В маршруты входят и раскрученные туристические города-памятники, такие как Кунгур, Усолье, Хохловка, Всеволодо-Вильва; и коми-пермяцкие сёла, такие как Белоево и Архангельское. За полгода на маршрутах побывало около 2000 туристов, а на подходе открытие ещё четырёх направлений, в которых будут задействованы несколько пермских мастерских, а также село Уинское и посёлок Юго-Камский.

Для маркировки всех видов активности и продукции центров и домов ремёсел сейчас разрабатывается единый зонтичный бренд «Пермская диковина» — логотип, упаковка, макет сувенирного прилавка. До конца года этот новый нематериальный актив Пермского края будет официально зарегистрирован, а в начале осени уже откроются 12 пилотных точек продажи в учреждениях культуры.

Илья Радченко

Министерство культуры Пермского края

Сейчас перед минкультом и другими операторами Комплексного плана развития народных художественных промыслов стоит задача подучить федеральную поддержку для пермских народных художников, и с этой целью их изделия активно включаются в федеральный реестр народных промыслов, а предприятия народных промыслов — в реестр социальных предприятий. В этом направлении преуспел Кунгур — ООО «Кунгурская керамика» уже вошло в реестр социальных предприятий и будет пользоваться соответствующими льготами. В федеральный реестр изделий народных промыслов Российской Федерации направлены документы по той же кунгурской керамике и по камнерезному промыслу в Орде. По прогнозу Вячеслава Торчинского, до конца года они будут зарегистрированы, что должно стать мощным толчком для их продвижения на федеральном уровне и позволить им получать федеральную финансовую поддержку.

В оформлении документов на включение промыслов в федеральные реестры активно помогает отделение истории, археологии и этнографии ПФИЦ УрО РАН: готовит научные описания традиционных мест бытования промыслов.

Доклад главы минкульта дополнило выступление министра экономического развития Пермского края Эдуарда Соснина, который рассказал о том, как мастера-ремесленники могут с минимальными трудозатратами оформить юридическое лицо, чтобы получать все виды поддержки от краевых и федеральных властей.

Был и ещё один содокладчик — руководитель артели «Кайма» Анна Назарова. Вячеслав Торчинский считает, что история «Каймы» — очень интересный пример, поскольку в этой артели традиционное ремесло развивают и продвигают современные молодые люди. Анна Назарова рассказала, что её увлечение традиционными набивными ситцами началось с фестиваля исторической реконструкции «Зов пармы», где оказался очень востребованным исторический костюм, воспроизведённый с максимальной точностью. В 2015 году открылась «Кайма», а в 2019 году Анна Назарова стала народным мастером Пермского края. Сейчас в «арсенале» мастерской — более 1000 собственноручно созданных набоек для декорирования ткани: здесь и традиционные мотивы, и авторские рисунки.

Илья Радченко

Министерство культуры Пермского края

«Считается, что молодёжь не приспособлена к рукоделию, но наш опыт говорит, что для многих молодых людей это становится не только интересным хобби, но и способом заработка», — призналась Анна Назарова и добавила, что ощущения от одежды, созданной своими руками, совершенно особенные.

Мастерицу поддержал Дмитрий Махонин, который признался, что его дети особенно охотно носят вещи, связанные его мамой.

По итогам обсуждения губернатор поручил подключиться к теме министерству образования и министерству здравоохранения: народные промыслы могут быть средством не только эстетического воспитания детей, но и реабилитации людей с ограниченными возможностями. «Сейчас у нас активно открываются детсады, — сказал Дмитрий Махонин, — а работа с набойками может стать способом развития мелкой моторики у детей».

Илья Радченко

Министерство культуры Пермского края

Министерству транспорта и Министерству промышленности было поручено проработать тему рынков сбыта изделий народных мастеров: они могли бы продаваться на автозаправках, в сетевых магазинах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Получило поручение и Министерство сельского хозяйства: по мнению главы региона, это ведомство должно участвовать в создании каталога сувенирной продукции Пермского края.

После заседания члены правительства Пермского края дружно отправились изучать выставку: Дом народного творчества «Губерния» выставил на Куйбышева, 14, творения керамистов, камнерезов, ткачей, мастеров обработки бересты, и можно было не только посмотреть, но и приобрести изделия художественных промыслов. По признанию директора «Губернии» Татьяны Санниковой, восьмилитровые берестяные туеса уходили влёт! Пермские министры на собственном примере доказали, что продукция народных мастеров может быть очень и очень востребованна.

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