Алёна Морозова «Я не стал кнопкодавом» Депутат Законодательного собрания от ЛДПР Александр Григоренко — об итогах пятилетней работы в парламенте и о том, почему не будет принимать участие в выборах Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Григоренко

из личного архива

— Александр Викторович, завершается ваш срок работы в Законодательном собрании. Каковы итоги вашей деятельности?

— Главный итог работы любого депутата — его законодательная деятельность. Я пять лет являюсь членом комитета по промышленности, экономической политике и налогам. При моём активном участии принимался целый ряд значимых законопроектов по поддержке малого бизнеса, налогам, экологии.

Принят целый ряд моих поправок — по налогу на имущество, упрощённой системе налогообложения, льготам по транспортному налогу для пенсионеров, снижению штрафов для безбилетников в общественном транспорте, снижению штрафов за размещение НТО на частных землях, ряд других.

При этом я не был кнопкодавом. Активно выступал против запрета размещения НТО на частных землях в 2018 году и отмены ЕНВД в 2019 году. И во многом благодаря сопротивлению нескольких депутатов и бизнес-сообщества правительство в итоге заморозило реформу НТО и пошло на снижение налоговой нагрузки на малый бизнес. Сейчас, кстати, в некоторых отраслях она даже ниже, чем была до отмены ЕНВД.

Вместе с коллегами по фракции ЛДПР мы голосовали против пенсионной реформы и внесли целый ряд значимых законопроектов: о возврате прямых выборов мэра, льготах для инвалидов по транспортному налогу, выплатах для детей во время ковида, индексации пенсии работающих пенсионеров. Несмотря на то что голосами коллег из правящей партии эти законопроекты были провалены, уверен, что они правильные и полезные для граждан. Рано или поздно они будут реализованы.

— Вы депутат, избранный от Кизеловского угольного бассейна и Пашии. Каковы результаты работы в округе?

— Когда впервые приехал в КУБ, территория мне была совершенно незнакомой. Буквально за два месяца избирательной кампании в прямом смысле пешком прошёл почти все населённые пункты 16-го избирательного округа. За время избирательной кампании лично пообщался почти с 2 тыс. жителей и погрузился в проблемы территории. Итог избирательной кампании 2016 года — 23,6% в 16-м избирательном округе за ЛДПР. Это больше, чем в любой другой территории Пермского края.

После избрания депутатом открыл в Кизеле, Гремячинске и Губахе приёмные и стал в еженедельном режиме встречаться с жителями. За пять лет принял и отработал более 500 обращений. Не все положительно, но многим людям я и моя команда действительно помогли. По памяти могу вспомнить жителя Кизела с Украины, который при моей помощи получил паспорт РФ, или сироту из Губахи, которой мы помогли получить нормальную квартиру вместо развалин.

Также через правительство региона и муниципальные власти привлекал внимание к проблемам территории. Как итог, ЛДПР стала реальной силой на территории КУБа. Об этом говорят и показатели голосования за партию, и мнения жителей, которые я неоднократно слышал. Фактически в КУБе сейчас есть только две активно действующие партии — «Единая Россия» и ЛДПР.

— И вы достаточно активно защищали интересы округа на краевом уровне?

— Почувствовав конкуренцию, коллеги из фракции «Единой России» усилили свою работу. Итог нашей совместной c Арменом Гарсляном и Александром Борисовым работы: в КУБ пошли деньги из краевого бюджета — на благоустройство, программу расселения аварийного жилья, модернизацию водоснабжения, поддержку обманутых дольщиков в Кизеле.

Последним особо горжусь. Хотя инициатором принятия закона был коллега из ЕР Александр Борисов (теперь вице-премьер), именно я «добивал» министерство строительства до его внесения. В итоге бывший вице-премьер Михаил Сюткин (которого я нередко критиковал) даже похвалил меня за это. Такая похвала стоит многого.

Ещё одна история, которой горжусь, — связь в посёлке Вильва. Когда я впервые приехал туда, там работали только спутниковые телефоны. В минсвязи мне сначала сказали, что связь там не положена из-за того, что численность посёлка меньше 500 человек. «Как так? Там живёт больше 600 человек», — говорю я. Разобрались, оказалось, что эту Вильву перепутали с Новой Вильвой. И теперь в посёлке есть сотовая связь.

— А ваши личные итоги за пять лет? Что вам дала депутатская деятельность?

— Благодаря депутатской деятельности стал хорошо разбираться в разработке законопроектов. Лично разработал три законопроекта, в подготовке многих других принимал активное участие. Можно сказать, я стал профессио­нальным законодателем. Отдельное спасибо за это аппарату Законодательного собрания и лично руководителю государственно-правового управления Оксане Петровне Ходоровой. Она мне очень помогла.

Разобрался и в том, как работает государственная машина на региональном уровне. Здесь особо хочу отметить взаимодействие с министерством экономического развития, министерством информационного развития и связи и агентством (теперь министерством) по туризму и молодёжной политике.

Детально погрузился в проблемы территорий Пермского края. И не только, кстати, КУБа. За пять лет объездил все территории Пермского края. Активно я занимался и проблемами города Перми, в котором живу сам. Неслучайно в марте этого года я участвовал в конкурсе на пост главы Перми.

Работа над законопроектами и поправками заставила меня получать второе высшее образование. И, как итог, в следующем году я стану дипломированным юристом. Неплохое дополнение к моему базовому высшему образованию и семилетнему управленческому опыту в IТ.

В прошлом году стал финалистом президентского конкурса «Лидеры России. Политика». Это был очень интересный опыт. Спасибо АНО «Россия — страна возможностей» за предоставленный шанс испытать себя.

— Ваша партия — ЛДПР — не стала выдвигать вас на этих выборах. С чем это связано? Вы ведь популярный и узнаваемый депутат?

— Руководство регионального отделения решило, что я не должен выдвигаться от КУБа. Предполагаю, из-за каких-то закулисных договорённостей. Мне предложили выдвинуться от другой, незнакомой мне территории. Отказался. Потому, что пять лет отработал в Кизеловском угольном бассейне. Он стал для меня по-настоящему родным. Считаю, что своей работой на благо партии и избирателей заслужил право участвовать в выборах от территории, где меня знают и поддерживают.

Но спорить с региональным отделением не намерен. Так же как не намерен «ситуативно» уходить из партии по примеру некоторых бывших однопартийцев. Считаю неправильным менять партии как перчатки. Тем более что искренне благодарен Владимиру Вольфовичу Жириновскому и Высшему совету ЛДПР за то, что они выдвинули меня на выборах в 2016 году.

— Чем займётесь после окончания полномочий депутата?

— Хочу пока отойти от публичной политики. Считаю, что мой опыт и знания могут пригодиться на государственной или муниципальной службе. Готов к любым интересным предложениям. Если же таких предложений не поступит, видимо, вернусь в сферу информационных технологий, которой занимался большую часть своей рабочей биографии.

Кстати, хотел бы поблагодарить мою команду помощников — в Перми и КУБе. Пять лет мы вместе работали на благо жителей. И это стоило того. Ну и, конечно, огромное спасибо жителям КУБа и Пашии, ради которых велась вся моя депутатская деятельность.

Хотел бы также воспользоваться случаем и поблагодарить коллег по Законодательному собранию, и особенно председателя Законодательного собрания Валерия Сухих. Его политическая школа, как ранее школа депутата Законодательного собрания Алексея Луканина, многое мне дала. Благодарен двум этим не всегда согласным друг с другом людям.

Отдельная благодарность губернатору Пермского края Дмитрию Николаевичу Махонину за конструктивное взаимодействие с Законодательным собранием и «человеческий» подход к работе.

— Кстати, о губернаторах. Как вы оцениваете прошедшие пять лет для Пермского края? Ведь сменилось три губернатора.

— В целом у меня позитивный настрой, светлый. Время Виктора Басаргина было «тёмным» временем Пермского края, время Максима Решетникова скорее «серым», а сейчас наступает «светлое» время.

У действующего губернатора взвешенный командный подход к работе с опорой на мнение жителей. При этом он не страдает «ничегонеделаньем», как Виктор Фёдорович, и «гиперконтролем», как Максим Геннадьевич. Ещё у губернатора есть своё видение будущего Пермского края. И мне лично оно нравится.

Это видно по кадровой работе в правительстве, по реализации национальных проектов, но особенно по взаимоотношениям с гражданами. Вспомним, например, историю с общежитием в Черняевском лесу. Несмотря на всю «твердолобость» РЖД, компромисс с жителями был найден.

И при этом работа не останавливается. Завершаются старые стройки, начинаются новые, реализуются национальные проекты, развивается социальная сфера.

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