Валерий Мазанов «Нужно адаптировать законы под реалии бизнеса и жизни» Генеральный директор Уральского завода противогололёдных материалов Дмитрий Пылёв — о новых этапах развития компании и своих политических планах Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Пылёв

Евгений Дёмшин

Зима — это про нас

— Дмитрий Павлович, в декабре 2020 года вы говорили о намерении в III квартале текущего года запустить в эксплуатацию новую производственную линию в Краснокамске. Тогда на планы всех предприятий влияла пандемия, не окончена она и сегодня. Как продвигается проект?

— Строительство нового производства в Краснокамске состоит из двух очередей. Прямо в эти дни идут пусконаладочные работы первой очереди. Линию мы строим на базе немецкого оборудования, и с визитом специалистов из Германии действительно в первое время были сложности. Тем не менее нам удалось решить этот вопрос, и в ближайшие два-три месяца пусконаладка первой очереди будет закончена. Далее до конца года запустим вторую очередь, и это позволит нам получать противогололёдные материалы ещё более высокого качества и в новом объёме с прицелом на потребности российского рынка и зарубежья.

— Помимо Краснокамска УЗПМ имеет производство в Московской области. Какие планы у компании там?

— Производство работает по плану, многие заказчики уже готовятся к зимнему сезону, закупают нашу продукцию. В Долгопрудном мы ведём работу по созданию индустриального парка, который будет ориентирован на сотрудничество с предприятиями химического профиля. Число его резидентов постоянно увеличивается. Непросто добиться официального статуса для этой промышленной локации: мы получили ряд рекомендаций от Минпромторга, оперативно их выполняем, чтобы ускорить работу в этом направлении.

— Основатель УЗПМ Рустам Гильфанов в одном из интервью говорил, что индустриальные парки, работая по типу sharing economy, предоставляют резидентам целый спектр услуг: консалтинговые, логистические, инженерные, исследовательские, услуги аренды и другие. Таким образом система управления активами становится более современной, мобильной. Поэтому было принято решение создать сообщество компаний под общим названием WTG (Winter Technologies Group). В чём смысл этого решения?

— WTG — это действительно сообщество компаний, которые специализируются на разработках и внедрении инновационных решений для создания комфортной и безопасной жизни зимой как для людей, так и для целых отраслей. На базе WTG создан серьёзный научный блок, который занимается исследованиями и созданием новых продуктов.

По сути, формируется центр лучших компетенций, которыми бизнес-сообщество готово впоследствии делиться с участниками рынка, а также разрабатывать продукцию по их заявкам. Если коротко, мы хотим, чтобы рынок знал: все вопросы, связанные с зимой, — это к WTG.

На сегодня в группу входят производственные площадки в Краснокамске и Долгопрудном, индустриальный парк, лабораторный центр «Институт зимы», на очереди компании, которые занимаются разработками и внедрениями решений в сфере авиации, и другие. То есть впереди ещё большая организационная работа, создание WTG идёт прямо сейчас.

— Как выстроены отношения внутри группы?

— Отношения компаний внутри WTG регулируются соглашениями. И хотя все партнёры этого сообщества остаются самостоятельными, независимыми юридически и финансово, они работают на общую цель — успешное развитие всей группы в целом, создание и поддержку успешных российских «зимних» решений и вывод их на мировой уровень.

Евгений Дёмшин

Новое объединение Краснокамска

— Вернёмся в Краснокамск, поскольку развитие вашего производства тесно связано с развитием этого города в целом. Для современного производства требуются квалифицированные кадры…

— Да, и с этим есть сложности. Краснокамск — город-спутник Перми, и в этом есть как плюсы, так и минусы. Один из самых больших минусов в том, что образованные и компетентные люди ищут работу в Перми, а то и ещё дальше. На первый взгляд это кажется странным, ведь в Краснокамске есть целый ряд успешных промпредприятий с достойными условиями труда и зарплатой. Среди них ЦБК, Гознак, РМЗ, завод металлосеток и другие. Но одна из причин, почему люди уезжают, как и во многих других территориях, — недостаточно развитая городская среда, которая не даёт должного уровня комфортной и интересной жизни.

Мы общаемся с представителями других предприятий, и многие говорят: да, мы вынуждены искать и приглашать на работу людей из других городов. Однако они приезжают и говорят: да, всё классно, но в городе некуда сходить, негде отдохнуть, даже на набережной не погулять. Местные власти, конечно, стараются приводить в порядок парки и скверы, но этого мало, да и ресурс у власти ограничен.

Сегодня мы работаем в тесном контакте с главой Краснокамска Игорем Быкаризом, наметили ряд проектов, которые поддерживаем. Но нужно объединить усилия всех промышленников территории для решения задачи создать из Краснокамска современный комфортный город.

— Как вы заметили, в Краснокамске довольно много промпредприятий. Более того, гендиректор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов известен своей общественной работой, он является председателем Пермского регионального отделения «Деловой России». Почему именно УЗПМ намерен заниматься этим «объединением усилий»?

— Мы — компания федерального значения, имеем постоянные контакты на уровне различных министерств и ведомств. Часто бывает, что для решения локальной задачи требуется именно внимание того или иного министерства, и мы готовы этим заниматься. И в этом смысле мы разговариваем с крупными предприятиями — тем же ЦБК или Гознаком — на одном языке.

Дмитрий Викторович Теплов действительно проводит большую работу в области объединения малого и среднего бизнеса. Теперь мы хотим «подтянуть» к решению общих задач более крупный бизнес.

— Что можно сделать в том же Краснокамске с помощью такого объединения?

— Расскажу, как я пришёл к этой мысли, и, думаю, всё станет понятно.

Мы тесно сотрудничаем с «Беларуськалием», по работе я нередко бываю в Солигорске, встречаюсь с руководителем компании Иваном Головатым. Во время одной из встреч я выразил восхищение тем, как хорошо выглядит этот небольшой, в общем-то, город, как развита в нём социальная сфера, городская инфраструктура, здравоохранение, проводятся праздники и спортивные соревнования. В общем, город живёт полноценной жизнью. Понятно, что львиная доля заслуги в этом принадлежит градообразующему предприятию. В ответ Иван Иванович сказал: «Так делайте так же в Краснокамске». Я засомневался: всё же УЗПМ и этот калийный гигант несопоставимы по масштабам. Но Иван Головатый сказал тогда: да, одни вы, конечно, многое не сделаете, но, если вас будет пять или десять, всё получится.

Другой пример — опыт работы ещё одного нашего партнёра, компании «Галополимер», имеющей производство в Кирово-Чепецке. Они также сталкиваются с кадровыми проблемами: многие сотрудники приезжают из соседних сёл и деревень, работают, по сути, вахтовым методом. При этом жилья в Кирово-Чепецке, как и в Краснокамске, почти не строится — только для расселения аварийных домов. Коммерческим застройщикам это невыгодно — цена высокая, покупателей мало. И предприятие договорилось с застройщиками о том, что гарантированно будет выкупать часть квартир в новых домах, а своим сотрудникам субсидировать проценты по ипотеке. Выгодно всем: компания получает лояльных сотрудников, с которыми заключаются многолетние договоры, застройщик — надёжный заказ, город — новых активных жителей, развитие городской инфраструктуры, налоги.

Сфера образования: скажем, можно сотрудничать с Краснокамским техникумом, который готовит химиков-технологов, уже на стадии обучения обозначая им перспективы трудоустройства.

Примеры можно приводить и дальше, но главное, наверное, понятно: объединением усилий бизнеса, власти, социальной сферы можно добиться значительных преобразований. И это сотрудничество выгодно всем.

— Вы упомянули проекты в Краснокамске, которые поддерживаете. Какова сфера «социальной ответственности» УЗПМ и в чём заключается эта поддержка?

— В Краснокамске мы помогаем в мероприятиях по благоустройству. Например, подготовили площадку и провели другие работы для приведения в порядок сквера неподалёку от нашего завода. Но основным социальным направлением своей работы мы выбрали спорт. В первую очередь хоккей как близкий нам зимний вид спорта. Около семи лет поддерживаем детскую хоккейную команду «Красная звезда», оплачивая выездные матчи и закупая форму.

В последнее время стали тесно сотрудничать с баскетбольным клубом «Парма». Пару лет назад Федерация баскетбола начала развивать баскетбол 3х3, который стал олимпийским видом спорта. Это хороший трамплин для ребят. В «большом» баскетболе попасть в сборную очень трудно, шанс — один из тысячи, тогда как в баскетболе 3х3 ты мог ещё вчера играть на улице, а завтра — в высшей лиге. Так, у нас есть команда «Бионорд», и двое ребят из неё приглашены в национальную сборную.

Наконец, совсем недавняя история — поддержка ФК «Амкар». Футбол — самый популярный вид спорта, привлекает миллионы детей. Мы понимаем, насколько трудно фактически с нуля вновь возродить «Амкар», и решили поддержать начинание губернатора Дмитрия Махонина. Мы подписали контракт пока на год, выдав тем самым своеобразный аванс клубу. Очень надеемся, что эта амбициозная задача будет решена и наше сотрудничество станет долгосрочным и взаимовыгодным.

Евгений Дёмшин

Соответствовать повестке

— Заметно, что в последние годы УЗПМ действительно стал активен именно в социальных и общественных проектах. Логичным выглядит и следующий шаг — ваше участие в праймериз «Единой России» с прицелом на основные выборы в сентябре. Как вы пришли к этому решению? Почему нельзя просто помогать спорту или проектам благоустройства?

— Очень многие из тех задач, о которых я говорил, сложно решить без применения политических инструментов. Можно сколь угодно долго бегать по инстанциям, но, если не будет политического, законотворческого рычага, эффект будет несопоставимо слабее. К тому же статус депутата помогает многие вопросы решать в Москве, выходить с законотворческими инициативами на уровень Госдумы.

— УЗПМ работает уже более 10 лет. Почему это решение появилось сейчас, а не, скажем, пять лет назад?

— Пять лет назад мы были совсем другими. Мы были небольшим региональным бизнесом, который пытался выйти на новый уровень, завоевать новые рынки. У нас были другие задачи и другие проблемы. Сегодня мы федеральная компания с международной географией поставок. Активно развиваемся и стремимся решать задачи совершенно другого масштаба, в том числе связанные с развитием территорий нашего присутствия, человеческого потенциала, инвестиционного климата и пр.

При этом опыт участия в выборах у нас есть. Два года назад представитель УЗПМ Павел Кононов был избран в Думу Краснокамского городского округа и сегодня показывает себя очень эффективным депутатом. Поэтому ответ простой: за эти пять лет сформировалась повестка, которой мы хотим соответствовать.

— В таком случае назовите основные пункты этой повестки: чем вы планируете заниматься, если станете парламентарием?

— Понятно, что в первую очередь повестку формулируют избиратели — в ходе выборов и после них, через приёмные, через взаимодействие с местными властями. Но что касается собственно нормотворчества, то близкие и понятные мне как управленцу, представителю бизнеса направления — это бюджет и инвестиции.

Скажем, мы говорим о создании нового производства в Краснокамске. Это крупные инвестиции, при этом мы по формальным признакам не попадаем в программы льгот. Например, тот же специнвестконтракт, поскольку требования предусматривают создание не менее 250 рабочих мест. Это явно устаревшая норма, потому что современные производства автоматизированы, там применяется робототехника. В нашем случае речь идёт примерно о 50 рабочих местах, но это высококвалифицированные специалисты с соответствующим уровнем зарплаты и налоговых отчислений. И мы далеко не единственные, кто указывает на это несоответствие. Да, решение этой проблемы требует изменения федерального законодательства, но с чего-то надо начинать.

Второй пример касается малого бизнеса — скажем, сети небольших ресторанчиков. В каждом из них работает по 25—30 человек, а в целом — под 1000. И получается, что по количеству сотрудников они, наоборот, превышают установленные параметры для малого бизнеса и не могут пользоваться мерами поддержки. Но это нелогично и несправедливо, и нужно менять эту норму.

Некоторые вопросы современного бизнеса вообще не урегулированы. Например, мы столкнулись с тем, что сроки регистрации индустриального парка не определены. То есть теоретически можно заниматься этим вечно.

Надо адаптировать законодательство под реалии бизнеса и жизни, делать его более гибким и современным. И, конечно, с помощью парламентских возможностей нужно решать актуальные вопросы территории, где ты работаешь. Очевидно, что проблемы небольших городов — это инфраструктурное развитие, создание комфортной городской среды, отвечающей запросу жителей на экологичность, создание центров и локаций досуга, современных рекреационных зон. Думаю, такие задачи возможно решить во взаимодействии альянса бизнес-сектора и власти.

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