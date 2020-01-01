Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Увидеть историю народа В Перми вышел этнографический фотоальбом «Коми-пермяки на фотографиях второй половины ХIХ — начала ХХ века» Поделиться Поделиться Твитнуть

Юноши коми-пермяки, 1897 г.

Презентация фотоальбома состоялась 22 июня в Историческом парке «Россия — моя история». Это огромный труд — почти 400 страниц большого формата, и трудно поверить, что его проделал один человек. Доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Александр Черных скромно говорит, что ему помогла пандемия: стало больше времени на написание монографий.

Книгу можно назвать исчерпывающей: здесь представлено более 400 фотографий коми-пермяков Пермской губернии, найденных в коллекциях 16 музеев, архивов и библиотек России, в том числе Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), Российского этнографического музея, Российской национальной библиотеки, Национального музея Республики Татарстан, Пермской государственной художественной галереи, Государственного архива Пермского края и других. Черных говорит, что, возможно, подобные снимки есть и в зарубежных коллекциях, например, в Финляндии, но представительность этих собраний не сравнима с российскими.

Сейчас благодаря созданному пермским этнографом альбому можно увидеть всё в жизни коми-пермяков, что запечатлело фото на рубеже XIX и XX веков. Это настоящий портал в прошлое. Множество удивительных портретов, запечатлевших не только лица людей, но и черты национального характера. Ни на одном снимке нет улыбки. Люди смотрят насторожённо, исподлобья. Все очень серьёзны. Никто не позирует, не говорит «сыыыыыр», на фотографиях коми-пермяки именно такие, как в жизни, разве что чуть более скованные. Это не только природная сдержанность северного народа, но и простодушие — герои фотографий просто не знают, что на них положено улыбаться.

Фотографии, как правило, делались сделаны учёными-этнографами, для которых важны были детали традиционного костюма, и эти костюмы здесь можно изучить во всех разновидностях: летние, зимние, повседневные, праздничные… Это же касается и утвари, которая присутствует на некоторых кадрах.

Коми-пермяки старожилы, 1897 г.

Много в альбоме и пейзажей с традиционными коми-пермяцкими строениями — жилыми и хозяйственными; каждое изображение сопровождается кратким описанием. Охотничья изба и амбар-чамья на иллюстрации в альбоме точно такие, как в музее «Хохловка»; возможно, именно это фото было использовано для реконструкции традиционного охотничьего становья.

Все фотографии тщательно атрибутированы и подробно подписаны. Интересно, что они сгруппированы не по тематике, а по коллекциям: фотографии из одного собрания публикуются вместе; таким образом, возможно полное знакомство с этими собраниями. Каждая подборка фотографий сопровождается очерком на трёх языках: русском, коми-пермяцком и английском.

Основная часть материалов публикуется впервые. Александр Черных признавался, что некоторые коробки со стеклонегативами, хранящиеся в музейных запасниках, никто до него вообще не распаковывал. Исследователю довелось испытать истинное счастье первооткрывателя!

Альбом интересен не только для историков, этнографов и краеведов, но и для историков фотографии и знатоков фотодела, потому что публикует наследие первых фотографов Перми и Пермской губернии, демонстрирует их подходы к созданию этнографических фотографий.

Книга опубликована в Санкт-Петербурге издательством «Маматов», постоянным соавтором Александра Черных в его издательской деятельности. Дизайн, вёрстка, полиграфия — всё образцовое. В наши дни, когда печатная книга стремительно утрачивает функцию основного носителя информации, издания пермских этнографов в содружестве с «Маматовым» остаются нетронутым островком, оазисом высокой книжной культуры. Подобное качество не было бы возможным без серьёзной грантовой поддержки: книга вышла в серии «Этнографический альбом» Русского географического общества.

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