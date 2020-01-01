Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Капризка» выходит в люди Пермский мультсериал начал поход по фестивалям и кинорынкам Поделиться Поделиться Твитнуть

Продюсерский центр «Капризка» — это новая пермская киностудия, созданная в 2019 году. Название студии не случайно совпадает с заголовком знаменитой книги Владимира Воробьёва — пермского классика детской литературы: продюсерский центр был специально создан для производства мультсериала «Капризка», однако сейчас ставит перед собой гораздо более обширные цели.

Мультсериал «Капризка» — это авторский проект, у истоков которого стоит известный мультипликатор Сергей Меринов, один из участников знаменитых мультипликационных сериалов «Гора самоцветов», «Весёлая карусель», «Смешарики», а также автор многих фестивальных анимационных фильмов. Меринов хотел, чтобы «Капризка» был создан на родине книги-первоисточника, в Перми; при поддержке Пермской синематеки он нашёл в городе единомышленников и организовал обучение 18 художников-аниматоров, из которых более половины сейчас уже профессионально работают на студии.

Все персонажи делались в технологии «перекладочной» пластилиновой 2D-анимации: изготавливались большие модели из пластилина, оцифровывались, а после этого компьютерные программы заставляли их двигаться.

Работают с энтузиазмом! В январе 2021 года сериал был завершён, 12 короткометражных серий были показаны публике на фестивале студии «Союзмультфильм» на Заводе Шпагина 30 мая нынешнего года. Заключённое недавно соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры Пермского края и московской киностудией предусматривает не только создание на Заводе Шпагина мультимедийного развлекательного центра «Союзмультпарк», но и проведение фестивалей и взаимодействие киностудии с местными творческими инициативами.

Мультсериал «Капризка» — это авторский проект, у истоков которого стоит известный мультипликатор Сергей Меринов, один из участников знаменитых мультипликационных сериалов «Гора самоцветов», «Весёлая карусель», «Смешарики»

На Заводе Шпагина состоялся первый выход «Капризки» «в люди», вслед за которым было участие проекта в работе Международного онлайн-рынка фильмов, сериалов, телешоу и анимации Key Buyers Event, организованного Роскино при поддержке Министерства культуры РФ в июне. Генеральный директор продюсерского центра «Капризка» Юрий Цодикович говорит, что сейчас ещё рано оценивать результаты этого показа: общение с телеканалами и стриминговыми площадками только началось, диалог продолжается. Однако руководитель студии уверен, что «Капризку» ждёт большое будущее.

Сергей Меринов подошёл к экранизации культовой детской книги творчески и изрядно её осовременил. Сериал снят не буквально по сюжету Воробьёва, но по его мотивам, зловредные ничевоки в мультсериале — это зомбированные подростки с красными от непрерывного общения с гаджетами глазами. Все персонажи делались в технологии «перекладочной» пластилиновой 2D-анимации: изготавливались большие модели из пластилина, оцифровывались, а после этого компьютерные программы заставляли их двигаться. Озвучивали сериал в Москве, на «Союзмультфильме».

Креативный директор студии «Капризка» Денис Сопегин рассказал, что нынешний год для пермского мультсериала будет связан с фестивальными показами. Большая мировая премьера «Капризки» планируется в сентябре на Международном фестивале анимационного кино в Варне, а вообще в фестивальной стратегии сериала — около 30 показов. В 2022 году начнётся прокат для зрителей.

Сейчас планируется новый набор будущих художников-мультипликаторов, которые должны будут освоить уже трёхмерную анимацию.

«Капризка»-сериал завершён, но «Капризка»-студия продолжает работать. Сотрудничает с «Союзмультфильмом» в производстве популярных мультсериалов «Зебра в клеточку» и «Чуч-мяуч»; разрабатывает собственные проекты. По словам руководителей продюсерского центра, «Капризка» готов оказать содействие в производстве не только анимационных, но и документальных, и художественных игровых фильмов. Студия сотрудничает с командой Александра Смирнова и Алексея Романова в производстве документального сериала о Перми «Молотов-коктейль» и ведёт переговоры с продюсером Олегом Урушевым об участии в производстве сериала «Пермский период».

Возможности «Капризки» расширяются. Сейчас планируется новый набор будущих художников-мультипликаторов, которые должны будут освоить уже трёхмерную анимацию.

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