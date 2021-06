Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Воспитание творчеством Образовательная программа Дягилевского фестиваля 2021 года создаётся в содружестве с ПАО «Метафракс» Поделиться Поделиться Твитнуть

Лекция композитора Сергея Невского

Марина Дмитриева

В пятый раз в рамках Международного Дягилевского фестиваля проходит образовательная программа. Художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис считает её проведение своей важнейшей миссией и непременно принимает в ней участие лично. Программа направлена в первую очередь на студентов и молодёжь творческих профессий, однако образовательные события по девяти направлениям подобраны настолько интересные — и тематически, и с точки зрения личностей, участвующих в их работе, — что привлекают широкий круг вольнослушателей — как профессионалов, так и меломанов-любителей.

В программе этого года — творческие встречи с Леонидом Десятниковым (18+) и Антоном Батаговым (18+), лекции Владимира Мартынова (18+), Антониоса Кутруписа (16+), Алексея Парина (18+), Сергея Невского (18+), перформанс Алексея Ретинского (18+), мастер-классы пианиста Йоонаса Ахонена (12+), хореографа Нанин Линнинг (12+), главного хормейстера MusicAeterna Виталия Полонского (12+) и худрука фестиваля Теодора Курентзиса (12+). Неудивительно, что на участие в программе пришло более 200 заявок. Счастливчиками — участниками программы — стали 32 студента творческих вузов из 11 городов России, от Астрахани до Барнаула, а также из Беларуси и Франции.

Анна Фефелова, куратор образовательной программы Дягилевского фестиваля:

— Пятый год наша программа существует в мировом культурном пространстве, нам присылают заявки студенты российских и европейских вузов по рекомендациям друзей и педагогов. Каждый фестиваль имеет неповторимый облик, и концепция его образовательной части всегда тесно связана с идеями основной программы. В этом году тема программы — «Слово и музыка». Мы говорим с композиторами, музыковедами, филологами о том, как слово выражает музыку, а музыка — слово. Мы продолжаем экспериментировать с форматами, ведь это Дягилевский фестиваль, и образ Сергея Павловича вдохновляет на поиски новых идей не только в концертной, но и в образовательной сфере. Моя основная цель как куратора — использовать максимум возможностей, чтобы студенты могли не только наблюдать, но и взаимодействовать с творческой жизнью фестиваля. Я бесконечно благодарна всем мастерам, которые находят время в своём плотном графике и щедро делятся своими профессиональными секретами с молодыми коллегами.

Слушатели программы не только получают новые знания из рук самых квалифицированных носителей этих знаний, но и участвуют в творческих проектах: в лабораторных условиях создают собственные творческие работы и показывают их зрителям.

И для участников, и для вольнослушателей программа бесплатна, вольнослушателям нужно лишь зарегистрироваться. Образовательное событие подобного масштаба, да ещё абсолютно некоммерческое, стало возможным благодаря постоянным партнёрам фестиваля и Пермского театра оперы и балета, таким как ПАО «Метафракс».

В рамках образовательной программы Дягилевского фестиваля есть отдельный блок Women in Art, который «Метафракс» в партнёрстве с театром ведёт с 2018 года. Уже есть успешные творческие проекты, которые реализовали выпускники программы.

В этом году для участников Women in Art работа началась за некоторое время до открытия фестиваля — онлайн: готовясь к представлению собственных хореографических работ на танцевальной лаборатории No man is an island, вокальный ансамбль Content, молодые хореографы и танцовщики самостоятельно работали с музыкой Полины Коробковой, Сергея Леонова и Дарьи Звездиной. На фестиваль участники приехали с уже готовыми идеями, чтобы под руководством хореографа из Нидерландов Нанин Линнинг и танцдраматурга Кати Ганюшиной подготовить три эскиза и представить их зрителю. Этот проект, который максимально полно отражает идею Women in Art, стал возможен благодаря поддержке мажоритарного акционера ПАО «Метафракс» Сейфеддина Рустамова.

Мария Коновалова, советник председателя совета директоров ПАО «Метафракс» по PR:

— Когда в 2018 году мы совместно с партнёрами из Пермского театра оперы и балета задумывали проект Women in Art, он был направлен на то, чтобы дать доступ женщинам-музыкантам редких профессий к лучшим творческим практикам. Выпускники образовательной программы проявили инициативу и представили собственные творческие проекты. Первый, «Тонкая химия», оказался крайне удачным, интегрировав образы и технологии культуры и химии. Приятно осознавать, что сообщество выпускников программы не только получает знания, но и реализует собственные творческие идеи. No man is an island — проект продюсера Марии Андрющенко, выпускницы Women in Art 2019 года.

Участие ПАО «Метафракс» позволило расширить географию фестивальных событий в буквальном смысле. В 2018 году между «Метафраксом» и Пермским театром оперы и балета было заключено соглашение о сотрудничестве, благодаря которому за прошедшие годы был реализован целый ряд совместных культурных программ и проектов, направленных на развитие культуры и туристического потенциала территорий Кизеловского угольного бассейна, приобщение жителей этой территории к ценностям российской и мировой музыкально-театральной культуры, активизацию культурной жизни в регионе. Во время нынешнего Дягилевского фестиваля пианисты и вокалисты побывали с выездным концертом образовательной программы в Губахе, где исполнили музыку европейских и русских композиторов XIX—XX веков в Детской музыкальной школе им. Юрия Агафонова.

