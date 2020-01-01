Алёна Беляева Опережающими темпами В столице Прикамья благодаря нацпроекту отремонтирован участок шоссе Космонавтов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» сдан в эксплуатацию ещё один объект — участок шоссе Космонавтов. Отрезок региональной транспортной артерии протяжённостью 1 км отремонтировали от развязки с ул. Оверятской до ул. 2-й Красавинской .

Шоссе Космонавтов является частью «гостевого маршрута» и соединяет населённые пункты Пермского муниципального района с краевым центром, а также обеспечивает связь с международным аэропортом Большое Савино и курортом «Усть-Качка». Ежедневно по нему проезжает большое количество автотранспорта.

В Министерстве транспорта Прикамья пояснили, что на этом участке в прошлом году были зафиксированы деформация дорожного покрытия и образование колеи. Специалисты КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» (заказчик ремонта) приняли решение включить его в план ремонта на 2021 год.

Работы на трассе проводило ООО «ДСК «Магистраль». Для верхнего слоя дорожного покрытия подрядная организация использовала новый вид асфальтобетона, устойчивый к образованию колеи. Как отмечают в краевом минтрансе, работы проводили в ночное время, чтобы не создавать заторов.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что в текущем году на реализацию нацпроекта в Прикамье выделено 2,4 млрд руб. Он поручил осуществлять строгий контроль качества работы подрядных организаций.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Проблем со сроками сдачи объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» нет, а экономия от закупочных процедур позволяет ремонтировать больше, сверх запланированного. Благодаря нацпроектам улучшается транспортная доступность, повышаются комфорт и безопасность передвижения граждан.

Приёмка объекта на шоссе Космонавтов прошла с участием представителей Министерства транспорта Пермского края, Управления автомобильных дорог и транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», а также краевой Общественной палаты. Дорогу приняли без замечаний.

Отметим, что шоссе Космонавтов стало вторым объектом этого года, отремонтированным и сданным в эксплуатацию в рамках нацпроекта. Ранее был принят участок ещё одной региональной трассы Пермь — Усть-Качка (от поворота на деревню Большое Савино до деревни Кичаново, в районе пересечения улиц Весенней и Солнечной). Заказчиком работ на объекте также выступало краевое управление дорог.

В прошлом году в рамках нацпроекта на шоссе Космонавтов уже было отремонтировано два участка дороги. Первый участок протяжённостью 1 км — от ул. Архитектора Свиязева до автомобильного моста через реку Мулянку. Его сдали в эксплуатацию одним из первых, причём раньше срока, обозначенного в контракте. Кроме того, был завершён второй этап реконструкции трассы от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино. Он включал в себя ремонт ул. Аэродромной, а также обновление разворотного участка в районе съезда к старому терминалу аэропорта Большое Савино.

Напомним, в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Прикамье будет отремонтировано более 107 км асфальта. Нацпроект охватывает региональные трассы, а также объекты в четырёх муниципалитетах: Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах.

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