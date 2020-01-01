Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сотни километров бездорожья… Об актуальных исследованиях пермских этнографов рассказывает доктор наук Александр Черных Поделиться Поделиться Твитнуть

В историческом парке «Россия — моя история» одна за другой проходят книжные презентации. Не успели краеведы и книголюбы вдоволь насмотреться на четвёртую книгу из серии «Традиционный костюм народов Пермского края» (6+), как получили приглашение на презентацию двух словарей — «Словаря мортальной лексики, фразеологии и символики русских говоров Прикамья» (16+) и первого тома «Этнодиалектного словаря мифологических рассказов Пермского края» (18+). Буквально через несколько дней предстоит презентация альбома «Коми-пермяки на старых фотографиях» (12+).

Книги — прекрасные! Дотошность, изобразительная доказательность, простота подачи материала и, конечно, внешняя привлекательность делают их не только справочными, но и отличными подарочными изданиями. Все эти объёмные тексты и огромное количество иллюстраций — детища небольшого авторского коллектива сектора этнологических исследований отделения истории, археологии и этнографии Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) во главе с доктором наук Александром Черных.

С каждым новым выпуском серия «Традиционный костюм народов Прикамья» совершенствуется и становится всё более полезной, более прикладной. В книге «Русские. Мужская одежда» можно найти схемы кроя, основы для профессиональных выкроек, тем самым она может сослужить добрую службу модельерам и художникам по костюмам. Особенно тем, кто создаёт одежду для театра и кино. По мнению Александра Черных, о женском костюме пишут все, а книг о традиционном мужском костюме нет вообще. «Пермь опять первая, опять прославилась», — говорит Черных.

В книге можно найти много необычного. Так, свои особенности мужская одежда жителей региона получила от распространения горнозаводского уклада, который принципиально отличался от крестьянского. Например, одной из самых распространённых деталей мужской одежды были фартуки. Они настолько срослись с горнозаводскими мужчинами, что были не только рабочие, повседневные, но и праздничные модели — белые с вышивкой.

Два словаря, вышедшие вскоре после «Традиционного костюма», это настоящее погружение в сознание и подсознание жителей Прикамья. Словарь мортальной лексики — это всё о смерти и похоронах: старость, подготовка к смерти, погребение, поминание… Руководитель авторского коллектива словаря профессор ПГГПУ Иван Подюков вовсе не считает, что книга эта страшная или унылая, более того, совершенно в русле народно-смеховой традиции рассказывает о своей работе с большим юмором.

Похоронный обряд до сих пор остаётся самым архаичным из обиходных ритуалов, ведь смерть, потусторонняя жизнь — сфера мистическая, потаённая. Из книги можно узнать, например, почему на поминальном столе нет ничего горького или солёного, только сладкое: горькое символизирует печаль и страдания, а в загробной жизни должно быть всё очень хорошо. Покойник частенько ассоциируется с женихом, а покойница — с невестой. Одежду, приготовленную женщине для похорон, называют «приданым» независимо от возраста и семейного статуса умершей. Ассоциируется покойник и с путешественником: его провожают в дальний путь, дают с собой посох и несколько пар лаптей.

Авторским коллективом второго, мифологического словаря руководила доцент ПГНИУ Ирина Русинова. Огромный том — более 800 страниц крупного формата, набранных мелким шрифтом — это всего лишь первый выпуск из трёх. В нём говорится о людях со сверхъестественными способностями — колдунах, знахарях и т.п. Между прочим, на букву «И» можно найти статью про знаменитую икотку и прочитать про неё много интересного.

Александр Черных

Все работы по изданию этих книг координирует доктор наук Александр Черных. Между тем, издательская работа — далеко не всё, что делают этнологи Перми.

— Что представляет собой ваш этнологический сектор?

— Нас всего четыре человека, а тематика обширная: народы, культуры, история и современные процессы. Дмитрий Вайман занимается немцами Урала, сейчас он делает очередную книгу о шпрухах — предметах декоративно-прикладного искусства с надписями — короткими изречениями. Михаил Каменских занимается китайцами и корейцами — их историей в Пермском крае, в том числе в ХХ и XXI веках, а также темой национальной политики. Татьяна Голева — коми-пермячка и занимается, соответственно, коми-пермяками.

У каждого сотрудника — своя узкая тема, но вместе мы рассматриваем этнологическую ситуацию в Пермском крае достаточно широко. Невозможно изучать культуру одного народа в отрыве от других.

— В чём заключается работа этнографа?

— Очень много выездов «в поле», и не только в Пермский край: Татарстан, Марий-Эл, Удмуртия, Башкортостан, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Челябинская, Тульская области. Сейчас считается, что любое этнографическое описание должно быть глубоким, подробным, плотным. Необходим системный анализ: каждое явление не просто описывается, а изучается в связи с другими элементами культуры — языком, фольклором, эстетическими представлениями.

Все записи мы стараемся делать на языке народа, который изучаем. Либо берём с собой специалиста — знатока языка, так мы поступаем с цыганскими исследованиями, либо нам помогают сами носители традиционной культуры: многие жители национальных сёл Пермского края являются двуязычными и сами переводят свои записи с родного языка на русский. У нас получаются огромные тома полевых записей: всё на двух языках.

— У вашей науки есть актуальная проблематика, или вы изучаете только прошлое, только традиционное?

— Этнология сейчас на перепутье. Последние 20 лет мы семимильными шагами движемся в сторону культурной и социальной антропологии. Идёт постоянная дискуссия о подходах к нашему предмету исследований. Традиционная этнология изучает народ как общность, антропологи больше ориентируются на индивидуальность. Зарубежные коллеги давно мигрируют в эту сторону. Мы работаем в тесном контакте с ними, но стараемся использовать свои сильные стороны — исторический аспект, связь с архивами.

— Ваши издания — настоящие шедевры полиграфии. Это ведь недёшево… Где учёные берут средства для реализации подобных проектов?

— Мы с самого начала решили, что если что-то делать — то делать хорошо. Отмели соблазн делать брошюры «на коленке», пригласили дизайнера, хороших фотографов. Техника у нас очень серьёзная, профессиональная, наши сотрудники, которые делают съёмки, прошли профессиональное обучение. Около 70 % фотографий в книгах о костюмах — это полевые съёмки, не студийные, а кто догадается?

Что же касается финансов… Ищем по-разному, в разных источниках. У нас есть постоянные партнёры среди фондов, предоставляющих гранты на исследования. Так, мы стали первым коллективов учёных-гуманитариев в Прикамье, который выиграл грант Российского научного фонда (РНФ)! Там довольно жёсткие условия: нужен коллектив не менее 10 человек, а нас всего четверо, поэтому мы пригласили в авторскую группу коллег из ПГНИУ и ПГГПУ. Тематика интереснейшая: «Русские в полиэтническом регионе».

Вообще, раньше получать гранты было проще. Сейчас заявок много, выигрывать всё сложнее, но у нас, тем не менее, в этом году семь грантовых проектов по разным тематикам.

Наш второй грант РНФ — «Горнозаводская культура в языке, фольклоре, наивной литературе» — подразумевает много публикаций, а в результате должна выйти большая монография. Мы делаем полное описание Курашимского завода. Это очень интересная задача — описать одно поселение с точки зрения истории, этнографии, языка.

Два проекта делаем на гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Один по сказкам: большой сборник «Русские сказки Пермского края» уже в типографии. Второй грант РФФИ — это участие во всероссийском проекте «Цыгане России», в котором работают исследователи из многих городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, а один исследователь вообще в Стокгольме живёт. Но руководим проектом мы, пермяки! Сейчас доделываем сборник «История изучения цыганского языка в России», а в планах — книга «Цыгане-кэлдерары». Мы с ними работаем много лет, Пермь — один из центров российского цыгановедения.

С цыганской темой связана наша международная работа: мы участвуем в проекте шотландского университета Сент-Эндрюс «Цыгане Европы в межвоенный период». Наше исследование касается российских цыган в период между двумя мировыми войнами.

Третий проект РФФИ тоже международный: совместно с болгарскими коллегами работаем над большой книгой «Болгары Урала и Сибири».

Работа по теме «Национальные округа в системе Российской Федерации» — совместный проект Российской академии наук и Федерального агентства по делам национальностей. Команда межрегиональная, а руководитель — наш Михаил Каменских.

Наконец, у нас есть проект с Русским географическим обществом: у них есть серия «Этнографический альбом», и все книги в этой серии всегда издавала Москва. Мы решили у них это дело отбить и выиграли грант на издание альбома «Коми-пермяки на старых фотографиях». Скоро мы предъявим общественности этот альбом, в котором размещено около 500 дореволюционных фотографий из 15 музеев России.

— Вспоминается замечательная цитата из моего любимого фильма «Не бойся, я с тобой»: «Туда ехали — за ними гнались. Оттуда едут — за ними гонятся. Какая у людей жизнь интересная!» Так вот и о вас хочется сказать: «Какая у людей жизнь интересная!»

— Это да! Почти тридцать лет полевых исследований. Множество интересных знакомств, которые запомнились на всю жизнь. Сотни километров бездорожья. Помню, как-то в Коми-Пермяцком округе добирались из Касимовки Гайнского района в Пятигоры Косинского. Шёл КрАЗ, на котором был закреплён трейлер, а мы были в кабине этого трейлера. Казалось, что мы едем на слоне — так было высоко и раскачивало из стороны в сторону. Тайга была где-то внизу… А сколько раз мы вытаскивали застрявшие машины — мы с коллегами в совершенстве владеем всеми способами извлечения автомобиля из непроходимой грязи.

Зато в награду нам достаются настоящие чудеса. Как-то мы пришли в деревню Ксенофонтово Чердынского района, нежилую уже. Зашли в пустой дом. Казалось, жизнь ушла оттуда, вся, навсегда… И вдруг вижу на гвоздике — кокошник XIX века. Будто специально для нас оставили. Мы взяли его, стали изучать, и оказалось, что это очень известный предмет, описанный исследователями ещё в 1960-е годы. Очень много людей этот кокошник упоминают, а он нас дождался.

Или в деревне Корепино во время экспедиции мы побывали в домах, в которых, оказывается, бывал и Николай Гусев — секретарь Льва Толстого, когда жил в ссылке. И ты, может быть, сидишь на той же самой лавке, что и Гусев, в крестьянском доме с расписным интерьером.

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