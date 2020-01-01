Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Прорыв к надежде Дягилевский фестиваль закрыли весело и неформально Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Концерта закрытия (12+) Международного Дягилевского фестиваля 2021 года записные меломаны ждали с особым чувством: понятно, что предвкушали прекрасное, но и тревожились тоже — ведь в программе значились 40-я и 41-я симфонии Моцарта, те самые произведения, с которыми MusicAeterna и Теодор Курентзис впервые выступили в Перми 10 февраля 2011 года, больше десяти лет назад. Получилось, что дирижёр и его коллектив показывают, какой путь проделали они за декаду — с Пермью, с Пермским театром оперы и балета, а потом и без него, но с Дягилевским фестивалем… Наиболее продвинутые фанаты надеялись увидеть в этом послании намёки на будущее, на то, как будут развиваться отношения Курентзиса с Пермью в следующие десять лет.

Всё получилось не так, как ожидалось, но в то же время — именно так. Стало очевидно, что расстояние в десять лет — действительно огромное, многое действительно изменилось, хотя и не совсем так, как виделось публике.

В 2011 году первый «пермский Моцарт» был декларацией о намерениях. Новый худрук Пермской оперы показывал пермякам, что бывают оркестры и дирижёрские трактовки, которых они не видели и не слышали. Непривычным было всё — стоячий оркестр, приплясывающий дирижёр, стремительные темпы и головокружительный динамический диапазон. Это долго обсуждали, частенько не сходясь в мнениях.

В 2021 году исполнение двух симфоний Моцарта было отчасти дежурным светским событием. Курентзис прекрасно понимал, что изрядная часть публики придёт не ради музыки, а ради светской тусовки; народ идёт «на Курентзиса», а не на Моцарта. Что ж, дадим ему Курентзиса!

Выйдя на сцену ДК им. Солдатова, дирижёр первым делом решительно отодвинул ненужную партитуру. Столь же ненужным оказалось само дирижирование: Курентзис не управлял оркестром, а приплясывал с ним в унисон, действовал как фронтмен рок-группы, а не как дирижёр симфонического оркестра. Это был в чистом виде перформанс. Сороковая симфония была отрепетирована, что называется, «до дыр», музыканты действовали так сплочённо, что дирижёрские подсказки были им просто не нужны, недаром Курентзис время от времени забывал про танцы и просто «играл в гляделки» с концертмейстером Афанасием Чупиным, который тоже активно приплясывал, то и дело элегантно застывая в почти балетном арабеске.

Знаменитое начало 40-й симфонии прозвучало трепетно тихо, воздушно, очень многообещающе. Оркестр действительно вырос за десять лет; видимо, пространство для роста есть всегда, идеал недостижим. Изменилось соотношение лихости и мудрости в исполнении — в пользу мудрости, конечно. Оркестр не потерял в темпе и виртуозности, но эти качества как будто стали для него меньше значить.

Завершилась первая часть симфонии, и в зале раздались дружные аплодисменты. Всё! Магия разрушена. Дирижёр понял, что пришла именно та публика, которая ожидалась, и пошёл в отрыв. Хотите Курентзиса? Получите в концентрированном виде! После этого музыкальный перформанс то и дело опасно зависал на грани фарса. Нет, конечно, играли прекрасно, профессионализм не пропьёшь, но атмосфера в зале стала напоминать скорее неформальную вечеринку, чем классический концерт. Можно сказать, что вечеринка по случаю закрытия фестиваля началась досрочно.

В этом контексте упорные аплодисменты между частями симфонии были даже уместны: ведь на вечеринке приветствуется свободное самовыражение.

Во втором отделении концерта Курентзис жестоко отомстил невеждам в зале: между «Масонской траурной музыкой» и симфонией №41 «Юпитер» он вообще не сделал паузы, лишив публику возможности не только поаплодировать, но и разобраться, что к чему. После концерта простодушные зрители спрашивали друг друга: «А что, «Масонскую музыку» он, что ли, не сыграл? Я не услышал…» Разницу между ритуальным похоронным маршем и торжественным «Юпитером» уловить на слух, конечно, несложно, но ведь сигнала в виде паузы не было! Стало быть, не было и двух разных произведений.

Торжественный, благородный, несколько даже помпезный «Юпитер», напоминающий симфонии Бетховена, достойно прозвучал как произведение финала фестиваля, тем более что сама симфония особенно знаменита своим финалом. Дягилевский фестиваль 2021 года завершился, как положено: в меру официозно, в меру неформально, с красивой и не слишком сложной музыкой, с дежурными благодарностями первому лицу региона.

А вот «бисов» не было. Не заработали… Зрители в зале явно не были настроены слушать что-то новенькое, из Марко Никодиевича, например.

Зато был другой подарок преданным поклонникам маэстро — совершенно шедевральный баннер на фасаде ДК им. Солдатова. Теодор Курентзис крупным планом, со склонённой головой: то ли смотрит на публику сверху вниз, то ли благодарит. Не сфотографироваться было невозможно.

При всех сложностях, тревогах, неудобствах, а порой даже разочарованиях Дягилевский фестиваль 2021 года стал огромным прорывом в область надежды и оставил ощущение, что всё лучшее по-прежнему впереди. С этим прекрасным чувством мы остаётся ждать следующего десанта MusicAeterna в Перми — декабрьского мини-фестиваля «Дягилев +».

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