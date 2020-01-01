Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Не поверить своим глазам… На Международном Дягилевском фестивале выступает один из лучших танцевальных коллективов в мире Поделиться Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

Так уж заведено, что Дягилевский фестиваль, «заточенный» под музыкальные события, год из года становится ещё и главным поставщиком свежих театральных впечатлений; с особым нетерпением его ждут поклонники современного танца: благодаря фестивалю в Перми в разные годы можно было увидеть «живьём» спектакли Акрама Хана, Сиди Ларби Шеркауи, Алана Плателя… Последний в нынешнем контексте особенно актуален: в программе Дягилевского фестиваля 2021 — спектакль-диптих «Пропавшая дверь/Потерянная комната» (16 +) бельгийской компании Peeping Tom, основатели которой Габриэла Карризо и Франк Шартье когда-то работали с Плателем.

Это «родство» никак не проявляется визуально: Peeping Tom принципиально иной, чем компания Плателя C de la B. Он принципиально иной, чем что бы то ни было в мире! Не зря на привоз этого театра — большой труппы, полного набора декораций, сценического оборудования и реквизита — ушёл весь бюджет фестиваля, предназначенный на участие зарубежных коллективов. Это стоило увидеть, потому что такого не увидишь больше нигде и никогда.

Марина Дмитриева

Марина Дмитриева

Марина Дмитриева

Марина Дмитриева

Марина Дмитриева

Марина Дмитриева

Марина Дмитриева

Марина Дмитриева

Марина Дмитриева

Марина Дмитриева

Peeping Tom значит «подглядывающий», и критики уже окрестили стиль коллектива как «вуайеристский». Зрители спектаклей этого театра подглядывают за тем, что происходит не только в жизни героев, но и в их головах. Потаённые желания и страхи — такая же часть повседневной жизни, как и уборка, подготовка ко сну, деловые поездки… Всё это причудливо смешивается в диптихе «Пропавшая дверь/Потерянная комната». Герои спектакля — обычные, ничем не примечательные люди, в них нет ничего от балетных «принцев» и «лебедей». Скучные, занудные обыватели… Однако внутренний мир каждого обывателя — это параллельное измерение, в котором живут дикие сексуальные фантазии и детские страхи, и в спектаклях Peeping Tom эти детища подсознания оживают.

Абсолютно обыкновенные люди, которыми кажутся поначалу танцовщики труппы, вдруг превращаются в сверхлюдей, которым неведомы законы физики. Их тела забывают о пределах, установленных природой для человека, и обретают сверхспособности — гнутся в любую сторону, застывают в немыслимых позах… У них нет суставов, нет хребтов, они — как резиновые игрушки на гибком металлическом каркасе. Подобные движения люди могут совершать только в своих фантазиях — а ещё в спектаклях Peeping Tom. Хореография Габриэлы Карризо и Франка Шартье требует от танцовщиков совершенно особых талантов и немыслимой подготовки, и таких талантливых и подготовленных людей в мире, оказывается, гораздо больше, чем можно было ожидать — целая труппа.

Увидеть этот спектакль — огромная привилегия. Поклонники современной хореографии съехались в Пермь со всех городов России: Peeping Tom в России, конечно, бывал, но с другими работами; не воспользоваться возможностью увидеть легендарный спектакль, созданный в копродукции 11 институций из семи европейских стран, было бы непростительно.

Увидели. Не поверили своим глазам. Сегодня, 19 июня, спектакль показывают второй раз, и многие зрители пойдут вторично. Благо, билеты ещё есть, ведь предусмотрительная дирекция Дягилевского фестиваля разместила диптих «Пропавшая дверь/Потерянная комната» в одном из самых вместительных пермских залов — в Театре-Театре.

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