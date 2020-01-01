Елена Синица Открыли лето Какие летние кафе стоит посетить в Перми и почему Поделиться Поделиться Твитнуть

С началом летнего сезона кафе и рестораны города вновь стали предлагать посетителям летние веранды. «Новый компаньон» сделал подборку заведений, где вы сможете удовлетворить свои гастрономические предпочтения на свежем воздухе.

из личного архива

Montenegro

Адрес: ул. Максима Горького, 28.

Средний чек: 1,5 тыс. руб.

Топ-5 блюд: мясное и рыбное плато, шашлыки из баранины и свинины, мясные стейки, десерт «Черногорская крем-пита».

Ольга Хомякова, заместитель директора по маркетингу ресторанной группы «Фо-рест»:

— «Монтенегро» открылось 12 лет назад. В концепции заведения было и есть создание атмосферы Балканской таверны с главным атрибутом — приготовлением блюд на открытом огне. В нашем летнем дворе есть уличная кухня, на которой жарим барана на вертеле, готовим мясо в саче (специальной балканской сковороде) по средам и пятницам. Также в «Монтенегро» в целом прекрасный летний дворик, в котором комфортно в любую летнюю погоду : в жару — ощущается прохлада, в пасмурные дни — работают источники тепла.

из личного архива

Дунай

Адрес: ул. Луначарского, 97б.

Средний чек: 1 тыс. руб.

Топ-5 блюд: болгарские чебуреки с бараниной и домашним сыром, венский салат с моцареллой и вялеными томатами, свиные рёбра «Шварцвальд», баварский стейк с картофельными дольками, австрийский торт «Захер».

Ольга Хомякова, заместитель директора по маркетингу ресторанной группы «Фо-рест»:

— Преимущество нашего заведения связано с его историей открытия. Река «Дунай» течёт по 10 странам Европы. Кухня ресторана представлена блюдами из этих стран. Они, как правило, просты в приготовлении и в то же время очень знакомы нам по вкусу — томлёные, тушёные, жареные и соусные. Также в одном здании с «Дунаем» находится бистро «Меконг», и гости ресторана могут заказать в том числе и блюда из бистро. Это актуально, если в компании собравшихся есть любители разных кухонь.

из личного архива

Les Marches

Адрес: ул. Газеты Звезда, 27.

Средний чек: 2 тыс. руб.

Топ-5 блюд: устрицы, стейки «ПраймБиф», салат с тигровыми креветками и соусом «маракуйя», утиная ножка с картофелем и пармезаном, пирожное «Анна Павлова».

Ольга Хомякова, заместитель директора по маркетингу ресторанной группы «Фо-рест»:

— Летняя терраса ресторана «Les Marches» всегда являлась особенным местом нашего города — красивая и уютная. Место для деловых встреч, семейных праздников и романтических свиданий вне зависимости от погодных условий. Другой особенностью является авторское меню от шефа-повара. Мы с нашими гостями ежегодно с нетерпением ждём открытия летней террасы.

Константин Долгановский

Улитка

Адрес: ул. Советская, 65а.

Средний чек: 1 тыс. руб.

Топ-5 блюд: сырники, пельмени из шпинатного теста, палтус, пирог с ревнем, десертная карта.

Олег Ощепков, ресторатор:

— Пожалуй, у нас довольно интересная история названия заведения. Мы изучали итальянское движение слоуфуд — неспешная еда. Оно противостоит системе быстрого питания. В этом направление все блюда готовятся из фермерских продуктов. А символ этого течения как раз-таки улитка. Улитка — очень дружелюбное, гастрономическое и легко запоминающееся существо. Нам показалось интересным назвать кафе именно так. Конечно, сейчас у нас не всё готовится из фермерских продуктов, но мы к этому стремимся.

В первую очередь, думаю, людей привлекает локация кафе. Наше расположение позволяет привлекать аудиторию из бизнеса и госструктур. Например, рядом с нами, в шаговой доступности, Заксобрание, администрация, самый крупный МФЦ в городе — вот наш клиентский центр.

Конечно, привлекает и стабильность цен, качество еды, скорость обслуживания. Ну и интерьер — европейское пространство с большими окнами, где комфортно как обедать, так и подписывать важные документы.

из личного архива

Interview

Адрес: Комсомольский проспект, 28.

Средний чек: 1,5 тыс. руб. (без алкоголя).

Топ-5 блюд: ассорти свежих сыров из сыроварни Interview с чиабаттой и сладкими томатами, утка по-пекински в классической подаче — с перьями лука-порея, соломкой из огурца и густым пряно-сладким соусом хойсин, запечённый камамбер с маслом белого трюфеля, пицца Interview с уткой по-пекински и свежей страчателлой, салат с томатами и хрустящим камчатским крабом.

Ольга Карцева, ресторатор:

— Interview — первый ресторан-сыроварня в Перми, новый проект ресторанной компании BOTTEGA REST. Сердце ресторана — собственная сыроварня. Расположившись в прозрачном кубе в главном зале Interview, сыроделы на глазах у гостей создают более 10 видов потрясающих сыров. В состав более 50% блюд меню входят свежие сыры собственного производства, выступая как титульным продуктом, так и изящным дополнением в виде муссов и соусов. В 2019-м году ресторан Interview вошел в топ-100 лучших ресторанных концепций России премии «Пальмовая ветвь». В 2020-м шеф-сомелье BOTTEGA REST Екатерина Клементьева стала лучшим кавистом России на IV «Всероссийской олимпиаде по кулинарии и сервису «Легенда».

из личного архива

La bottega

Адрес: Советская, 62.

Средний чек: 1,6 тыс.руб. (без алкоголя).

Топ-5 блюд: эклер с крабом, сливочным муссом и авокадо, тар-тар из говядины с квашеной капустой, хрустящие креветки с муссом из водорослей вакаме, голубцы из савойской капусты с камчатским крабом, томлёный ягненок с двумя картофельными текстурами.

Ольга Карцева, ресторатор:

— La Bottega — современный классический ресторан, концепция которого выстроена вокруг эногастрономии, проект ресторанной группы BOTTEGA REST. Летняя терраса ресторана-энотеки La Bottega готова к приему гостей вне зависимости от погоды. Для теплых солнечных дней предназначена открытая часть террасы, для прохладных дождливых — закрытая со стеклянной крышей.С 2018-го года ресторан входит в список лучших ресторанов России по версии SPOON. В 2020-м году винная карта La Bottega получила высшую награду на Russian Wine Awards — три звезды в номинации «Лучшая классическая карта».

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