Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Неспящие над Камой Шесть самых запомнившихся обстоятельств первой половины Дягилевского фестиваля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Гюнай Мусаева

Каждый постоянный «дягилевский» зритель за первые пять дней фестиваля смог убедиться: за прошедшие два года фестиваль и его художественный руководитель Теодор Курентзис не просто остались верны себе; всё, что делало события Дягилевского фестиваля при художественном руководстве Курентзиса такими непростыми и обсуждаемыми, усилилось многократно.

Ночь

Шутливый слоган «Не спать», возникший на фестивале 2018 года благодаря спектаклю Алена Плателя Nicht Schlafen (18+), становится год от года всё актуальнее. Недалеко, похоже, то время, когда концерты фестиваля полностью переместятся за полночь. Это, конечно, напрягает зрителей (не все они взяли отпуска на время фестиваля, некоторым надо с утра на работу), но и очень усиливает впечатление от событий.

Концерты в художественной галерее (18+), начинающиеся в 03.30 утра, могут быть великолепными, не очень и совсем не (было и такое), но никто не уйдёт обиженным: после концерта начинается рассвет над Камой, всем полуночникам выдаётся кофе и пирожное макарон, по набережной бродят странные люди с аккордеонами и одержимые ЗОЖники, вышедшие на зарядку с полными пластиковыми бутылками вместо гантелей… Хочется сказать спасибо фестивалю за саму возможность не спать в этот ранний час. Иначе кто бы нас сюда вытащил?

Непредсказуемость

Никогда не угадаешь, какой именно концерт, какая музыка скрывается за фестивальными названиями, и это касается не только ночных концертов в художественной галерее. Если раньше события-«энигмы» были редкими единицами среди «обычных» концертов и спектаклей, то сейчас их примерно половина. Теодор Курентзис и его команда требуют от зрителя полнейшего доверия. Какая разница, что в программе? Важно само присутствие на волнующем событии, а качество гарантируется авторитетом худрука.

Здесь, конечно, возможны самые разные варианты.

Два года назад на традиционном пиано-гала (18+) в Дягилевской гимназии три пианиста во главе с профессором Алексеем Любимовым два часа играли бесконечное Canto ostinato Симеона Тен Хольта; бесконечное в самом прямом смысле: в этом произведении, которое, как видно из названия, основано на повторах одной и той же темы, кода в принципе не предусмотрена, можно играть и играть, пока не надоест, а потом просто прерваться в конце любой музыкальной фразы. Это было незабываемо, но, думается, изрядная часть слушателей не стала бы приобретать билет на событие с лёгким привкусом китайской пытки, если бы знала заранее, что её ждёт.

Гюнай Мусаева

Гюнай Мусаева

Гюнай Мусаева

Гюнай Мусаева

Гюнай Мусаева

Гюнай Мусаева

Нынче — больше. В программе нынешнего года присутствовал утренний концерт в галерее под названием «Псалмы» (18 +). Кроме названия, ничего о концерте известно не было, и оказалось, что это натурально псалмы: две актрисы читали священные тексты, изредка перемежаемые современной поэзией. Наградой за терпение зрителям стало появление певицы с каким-то архаичным вокализом, загадочными древними песнопениями без слов — удивительного меццо-сопрано с гортанным восточным «привкусом». Это было очень красиво. Под куполом Спасо-Преображенского собора редкий голос звучал эффектно и очень уместно. Жаль, что мало.

Зовут эту певицу Рибале Вехбе, она из Ливана, в хоре MusicAeterna выступает в качестве приглашённой солистки. Наверное, этот голос — одно из главных впечатлений нынешнего фестиваля. Впрочем, имя певицы, равно как и имена чтиц, слушатели «Псалмов» не узнали. Если в былые годы после окончания «энигмы» зрителям выдавали программки, то сейчас это уже не обязательно. Главное — погрузиться в атмосферу, а что исполнялось и кто это исполнял — какая разница?

Авангардность

Дягилевский фестиваль требует от публики гибкости и готовности к восприятию нового. Здесь максимальное количество событий, связанных с ультрасовременным искусством. Собственно, весь фестиваль ультрасовременен, даже когда звучит музыка Хильдегарды Бингенской, монахини XII века, это тоже авангард. Реверансы в сторону строгой классики отвешивают, конечно, концерты открытия и закрытия фестиваля и некоторые камерные вечера, но и эти реверансы слегка постмодернистски лукавы.

Андрей Чунтомов

Андрей Чунтомов

Андрей Чунтомов

Андрей Чунтомов

Андрей Чунтомов

Андрей Чунтомов

Андрей Чунтомов

Собираясь на любое событие фестиваля, надо понимать, что, возможно, придётся часа полтора-два слушать музыку не просто XXI века, а буквально вчера написанную. Большой концерт-церемония памяти немецкого поэта и философа Пауля Целана (18+) был создан к столетию со дня рождения героя — в 2020 году, все произведения написаны специально для этой программы — сложные, авангардные, предназначенные для виртуозного исполнительства, и солисты оркестра и хора MusicAeterna блестяще справились со всеми вызовами.

Музыку «по мотивам Целана» писали русские и греческие композиторы. Некоторые даже русско-греческие. Когда читаешь в анонсе «произведения Ретинского, Невского, Мустукиса, Курентзиса», на ум приходит, конечно, Курентзис-композитор — Вангелио. Однако выяснилось, что старший брат Вангелио Курентзиса тоже пишет музыку, и в программе были произведения обоих братьев. Завершающей мелодией церемонии, самой внятной, запоминающейся и в то же время остроумно сочинённой, с двумя солистками-певицами, одна из которых звучит «эхом» другой, написал как раз Теодор Курентзис.

Он ещё и стихи свои продемонстрировал на фестивале, правда, инкогнито: они звучали в одной из программ, никак не обозначенные специально, и были они, надо заметить, весьма красивые и запоминающиеся. О, сколько нам открытий чудных…

В визуальных и перформативных искусствах — та же картина. Всё смело, всё неожиданно.

Никита Чунтомов

Никита Чунтомов

Никита Чунтомов

Никита Чунтомов

Никита Чунтомов

Многие постоянные зрители фестиваля признавались, что сильнейшим впечатлением от первой половины фестиваля для них стал вовсе не какой-то из концертов, а перформанс труппы нидерландского хореографа Нанин Линнинг Double Helix (16+). «Двойная спираль», вынесенная в заглавие, — это, разумеется, ДНК человека. Нанин Линнинг и её соавтор — дизайнер Барт Хесс — размышляют о том, как изменят человека стремительно развивающиеся биотехнологии, генная коррекция, сочетание биологических тканей и синтетических материалов и прочие грубые вмешательства в человеческую биологию.

В четырёх комнатах, через которые проходят зрители перформанса, разместились модифицированные люди: люди, живущие в специальном растворе; люди, полностью покрытые слизью; люди, чьи тела деформированы многочисленными наростами; люди, покрытые какими-то раковинами вроде мидий или густой сияющей бахромой… Это удивительно, причудливо и очень чувственно. Перформеры прекрасны и профессиональны, их тела юны и привлекательны, а удивительные костюмы сделаны исключительно из синтетических материалов: пластик, пластик… Эти сказочные костюмы неудержимо хочется потрогать, не зря перед началом представления особо предупреждают, что делать этого нельзя.

Вечная музыка

Много всякого происходит на Дягилевском фестивале и вокруг, но главный герой здесь один, вернее, героиня — одна: это музыка. В нынешнем году, когда ковидные и прочие сложности помешали участию в фестивале интересных зарубежных ансамблей, огромную часть программы вытащил на себе коллектив Теодора Курентзиса MusicAeterna — оркестр и хор. Эта «Вечная музыка» играла и пела всё: от сонат Иоганна Себастьяна Баха до опусов Алексея Ретинского.

Однако так получилось, что главное музыкальное впечатление от первой половины фестиваля связано не с коллективом-резидентом. Самым замечательным был сольный концерт Вадима Холоденко (6 +). Пианист играл два цикла: 12 вариаций Бетховена на тему русского танца из балета Пауля Враницкого «Лесная девушка» и 36 вариаций Фредерика Ржевского на чилийскую песню «Когда мы едины, мы непобедимы».

Сочинение Ржевского, в котором ХХ век отразился во всех своих исторических перипетиях и эстетических исканиях, Холоденко, классический, казалось бы, до кончиков волос, исполнил с блюзовой лёгкостью и небрежным налётом меланхолии — поверх лихого партизанского посвиста и революционного пафоса.

Писать об этом концерте — неблагодарнейшее дело: никакой анализ не объяснит его магического воздействия. Необыкновенная музыка в необыкновенном исполнении, и всё тут.

Пермь прекрасная

Несколько лет назад по отношению к Дягилевскому фестивалю впервые прозвучало «Как не в Перми». Фраза эта повторялась неоднократно в разных медиа, с разной мерой иронии и восторга. Сейчас тональность сменилась. Многочисленные приезжие — участники фестиваля и зрители — наперебой рассказывают в интервью и социальных сетях, как прекрасна Пермь, как уникальна атмосфера фестиваля, словом, всё так, как бывает в Перми и только в Перми!

Это говорится так искренне и убедительно, что даже мы, постоянные пермские жители, испытывающие вечное раздражение по поводу полугодовых пермских зим с гололёдом, неизбывного дорожного ремонта и безжалостного пермского благоустройства, готовы поверить в то, что живём в необыкновенном и прекрасном городе.

Иначе как объяснить высказывания в соцсетях?

Сижу в вегетарианском баре в Перми на задворках Советской, даю интервью Rǝnni Tnargime, едим какой-то веганский микроовёс с побегами, как у них тут на Урале принято. Внезапно музыка приобретает зловещий характер, какие-то обертоны ползают вверх-вниз. Спрашиваю у девушки за стойкой: «А что мы такое слушаем?» — «А это, — говорит, — Владимир Горлинский в исполнении Ивана Бушуева».

Вот, говорю, все, что вы хотели знать о пермских барах, но боялись спросить. Спасибо Пермь, спасибо, Дягилевский, здесь было прекрасно как никогда.

Сергей Невский, композитор (Москва), запись в фейсбуке

Четыре полных дня и четыре ночи — захлебнулись Дягилевским 2021, потребовалась экстренная эвакуация))

Как же круто, что есть такая потрясающая музыкальная лакуна, место силы — большущее спасибо всем пермским партнерам и коллегам, и не только пермским!

Теодору Курентзису, основной фигуре и движущей силе фестиваля, его «пятому элементу» — низкий поклон!

Приезжаю сюда с 2016 года, и мне кажется, что самое главное слово про Пермь — это ТВОРЧЕСТВО, оно во всём.

Люди прекрасные в этом городе, творческие, креативные, умелые, весёлые, красивые и любящие искусство, музыку, театр.

В этот раз музыкальная поездка превратилась в музыкальный гастротур — так вкусно готовят, пожалуй, ещё только в Петербурге.

В каждой поездке в Пермь у нас всегда несколько человек, кто в Перми впервые. Я уже профессионально влюбляю в этот город — обращайтесь)

Ура и прекрасного продолжения фестивалю!

НЕ СПАТЬ!

Юлия Китаева, основатель проекта Art Insiders (Москва), запись в фейсбуке

Пермь изо всех сил старается соответствовать этим ожиданиям. Рестораны разрабатывают специальное фестивальное меню и продляют часы работы. Художественная галерея открыла блестящую, пусть и небольшую выставку «Столпы авангарда», очень соответствующую идеологии фестиваля, его принципам совмещения современного искусства с классикой. Взгляд трёх современных художников (на самом деле пятерых, но титульных трое) — Николая Ватагина, Георгия Литичесвкого и Вячеслава Колейчука — на творчество русских авангардистов: Лентулова, Татлина, Шагала, Каменского, разумеется, Малевича и некоторых других, — восхищённый, но и слегка ироничный, как положено в искусстве XXI века.

Пермские поэты слагают стихи о городе Дягилева:

В городе пахнет ладаном.

Ночь поменяла цвет.

Слушай, это не Дягилев

Сейчас пересёк проспект?

Где твоя вечная музыка?

Вот она, можно лизнуть.

Запомнить все это надо бы.

Главное — не спугнуть.

Александр Смирнов

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