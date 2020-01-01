Елена Синица Выборы, бюджет и поддержка Какие вопросы рассмотрит краевой парламент на предпоследнем заседании третьего созыва Поделиться Поделиться Твитнуть

Главным вопросом предстоящего пленарного заседания Законодательного собрания, в повестку которого включено около 30 вопросов, станет рассмотрение поправок в бюджет. Кроме того депутаты рассмотрят введение мер социальной поддержки и назначат дату выборов, дав старт официальной предвыборной кампании.

Бюджет

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внёс в краевой парламент проект поправок в краевой бюджет на 2021—2023 годы. Доходы и расходы бюджета в 2021 году предлагается увеличить на 421 млн руб. При этом в 2022 году расходы уменьшаются на 160,2 млн руб., а в 2023, наоборот, увеличиваются на 847,5 млн руб.

Основной источник дополнительных средств в 2021 году (339 млн руб.) — возврат неиспользованных денег, которые выделяли муниципалитетам и бюджетным учреждениям. Кроме того, доходы краевой казны пополнит «Теплоэнерго». Как поясняется в финансово-экономическом обосновании, региональный оператор по обращению с ТКО перечислит в бюджет 8,95% от своей чистой прибыли в 2020 году. Она составила 558,6 млн руб. Таким образом, сумма перечисления составит 50 млн руб. При этом, в документах сообщается, что потратить эти средства необходимо на возмещение убытков теплоснабжающих организаций.

Часть корректировок касается сферы культуры. Предлагается наделить функциями по подготовке к 300-летию Перми АНО «Агентство новых технологий», которое сегодня занимается развитием Шпагина. Агентство будет заниматься организацией работы главного режиссёра проекта, координировать создание концепции и вести единый план событий на 2021—2023 годы. Также в задачи АНО входит организация общественных слушаний, оргкомитетов и рабочих групп. На новые цели в 2021 году структуре требуется 11,7 млн руб., в 2022 и 2023 годах — по 9,6 млн руб. ежегодно.

Ещё порядка 30 млн руб. выделяется на организацию фестиваля «Дягилев+». Как поясняется в финансово-экономическом обосновании, 18 млн руб. из них пойдёт на гонорары участникам фестиваля, включая лицензионные договоры. Предполагается, что проведение мероприятия «Дягилев+» позволит использовать ресурсы Дягилевского фестиваля по привлечению гостей и туристов чаще, чем один раз в год.

Помимо этого, поправки затронули и несколько значимых инфраструктурных объектов. Так, в 2022 году, в рамках реализации проекта «Пермское наземное метро», планируется начать строительство пассажирских платформ высокого типа. Общая стоимость работ составляет 586 млн руб., но половину расходов возьмёт на себя ОАО «РЖД» в рамках соглашения с Пермским краем. Таким образом, региону надо вложить 293 млн руб.: 93 млн руб. — в 2022 году, 200 млн руб. — в 2023-м. Эти деньги регион возьмёт со статьи «Приведение в нормативное состояние трамвайных путей и обновление подвижного состава»: именно столько было запланировано в бюджете на обустройство трамвайной ветки на закрытом участке железной дороги от станции «Пермь-1» до станции «Пермь-2». Высокие посадочные платформы длиной 140 м и шириной 6 м будут снабжены лифтами и павильонами для пассажиров. Начать предполагается с сооружения остановочных пунктов «Пермь I» и «Ул. Попова».

Также перераспределяются средства на строительство главных объектов — нового здания художественной галереи и зоопарка. Что касается галереи, то 402 млн руб. переносится из расходной части 2021 (90,9 млн руб.) и 2022 (311,1 млн руб.) годов на 2023 год «в связи с изменением графика реализации инвестиционного проекта». Расходы на строительство зоопарка в 2021 году уменьшат на 168,2 млн руб., а в 2023-м — увеличат на 402 млн руб. Как сообщается в финансово-экономическом обосновании, «изменения связаны с длительным сроком разработки проектно-сметной документации второй очереди объекта».

Сдвигаются сроки строительства нескольких объектов здравоохранения — с 2021 на 2022 год. В их числе — лечебные корпусы в Чердыни и селе Юрла, поликлиника в Ленинском районе Перми. В случае с корпусом в Чердыни сроки сдвигаются из-за корректировок проектно-сметной документации и необходимости выполнения дополнительных работ. В Юрле расторгли контракт с подрядчиком. В Перми подрядная организация нарушает сроки строительства объекта.

Новые дороги

На пленарном заседании депутаты также рассмотрят вопрос корректировки Перечня объектов автодорожного строительства. В реестр дорожных работ на 2021 год предлагается включить проект по строительству четырёхполосной магистрали протяжённостью 2,3 км по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина. Новая дорога, говорится в пояснительной записке, свяжет Индустриальный район с центром Перми. А в перспективе, при возведении нового мостового перехода через Каму в створе ул. Крисанова, — и с правобережной частью города. Также проектом предусмотрено переустройство трамвайных путей протяжённостью 2,4 км по ул. Пушкина и реконструкция участка ш. Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Мильчакова со строительством двухуровневой транспортной развязки. Цена проекта — 7,9 млрд руб. (ранее его оценивали примерно в 7 млрд. руб.) Строительные работы намечены на 2021—2027 годы.

Меры поддержки и выборы

В 2021 году на меры поддержки смогут претендовать ветераны труда и пенсионеры, имеющие большой страховой стаж. Отмечается, что поддержка ветеранов труда предусмотрена только в случае, если их ежемесячный доход превысил двукратный прожиточный минимум не более чем на 10 %.

Кроме этого, в повестку заседания включён законопроект об установлении правовых гарантий социальной защиты для лиц, награждённых знаком «Житель осаждённого Севастополя». Однако в финансово-экономическом обосновании отмечается, что по данным на 1 января 2021 года таких жителей в крае нет. На реализацию проекта закона дополнительных средств из краевого бюджета не потребуется.

На июньском пленарном заседании депутаты также рассмотрят проект постановления о назначении даты выборов в краевой парламент. Согласно проектной документации, выборы депутатов Законодательного собрания четвёртого созыва должны состояться 19 сентября. После опубликования решения о назначении даты выборов официально стартует кампания в краевой парламент.

К слову, в рамках поправок в бюджет планируется выделить 14 млн руб. на оснащение 887 УИК системами видеонаблюдения . Ещё 924 объекта обеспечат видеофиксацией за счёт ЦИК РФ. Таким образом, видеонаблюдение появится на всех избирательных участках.

Доклады и отчёты

В ходе пленарного заседания, с ежегодным отчётом о результатах деятельности краевого правительства выступит губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Затем депутаты заслушают доклад сенатора РФ Алексея Пушкова о поправках в Конституцию РФ и их востребованности гражданами страны.

Помимо этого, с докладом выступит и Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае. Кроме этого, краевому парламенту предоставят информацию о деятельности налоговой службы и ГУ МЧС.

В рамках правительственного часа, министр образования Раиса Кассина расскажет об организации бесплатного питания для начальных классов в 2020-2021 году в разрезе муниципальных образований.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— В представленном проекте закона по изменению бюджета на ближайшие три года самые большие расходы запланированы на социальную поддержку жителей. Так, 1,2 млрд руб. дополнительно будет направлено на поддержку малоимущих семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Размер ежемесячной выплаты для некоторых малообеспеченных семей может быть увеличен с 50% регионального прожиточного минимума (5562 рубля) до 75% (8343 рублей) или 100% (11 124 рублей). Выплаты в увеличенном размере в Прикамье смогут получать около 70 тыс. детей.

Также дополнительные средства в размере 43,8 млн руб. планируется направить на компенсацию по ремонту и замене газового оборудования. Сейчас по разным причинам не все могут самостоятельно заменить или отремонтировать свои газовые плиты или водонагревательные колонки. Мы все понимаем, что работа газового оборудования должна быть абсолютно безопасной для всех жителей многоквартирных домов.

Ещё 30,2 млн руб. предусматривается на технологическое присоединение домовладений к газопроводам. Напомню, что в Прикамье разработана и внедрена программа социальной помощи ряду категорий населения. Речь идёт о компенсации расходов на проведение газа в дома частного сектора.

Отдельный блок поправок в бюджет посвящен туризму — направлению, которому краевые власти уделяют особое внимание. Средства выделяются на разработку мастер-планов развития туристически привлекательных территорий. Это требуется для участия в общефедеральном конкурсе в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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