Теодор Курентзис показал зрителям «Смерть и просветление» Фоторепортаж с открытия Дягилевского фестиваля Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В ДК Солдатова 10 июня состоялось открытие международного Дягилевского фестиваля. Оркестр и хор под руководством Теодора Курентзиса исполнили два произведения ХХ века.

Никита Чунтомов

В первом отделении прозвучала симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Смерть и просветление» (12+) , которую Ромен Роллан охарактеризовал как «одно из самых волнующих произведений». Во втором — «Зима священная 1949 года» Леонида Десятникова (12+). В в фестивальном гиде это произведение названо «главным сочинением крупнейшего российского композитора, вдохновлённым стихами из советского учебника английского языка о родной стране, партии и о товарище Сталине».

«Новый компаньон» публикует фоторепортаж с открытия фестиваля.

Андрей Чунтомов

Андрей Чунтомов

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