Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Большое счастье — вернуться домой» Теодор Курентзис и Дмитрий Махонин уверили публику в своём прямом контакте и полном согласии Поделиться Поделиться Твитнуть

Александра Муравьёва

«Дягилевский фестиваль в том виде, в котором он сегодня существует — это главный проект, который я создал в жизни. Это 10 лет моей жизни. То, что мы после ковида преодолели трудности и вернулись — очень важное событие для меня. Я испытываю особое волнение, — так начал свою речь на пресс-конференции, посвящённой открытию Международного Дягилевского фестиваля, его художественный руководитель Теодор Курентзис. — Делать фестиваль — это не значит приглашать выдающихся артистов. Это значит создавать творческую атмосферу, где вы становитесь соучастниками. Это не мой фестиваль, это ваш фестиваль! Моя работа — курировать эту атмосферу и складывать этот пазл».

По словам Курентзиса, фестиваля этого года не было бы, если бы не участие губернатора Дмитрия Махонина. Его же заслугой Курентзис назвал и проведение мини-фестиваля «Дягилев плюс», который впервые прошёл в ноябре 2020 года, состоится в нынешнем декабре и станет ежегодным. «Честно, если бы не он, я бы не находился сегодня с вами», — сказал дирижёр о губернаторе.

«В пандемию появились трудности и проблемы, но наша ДНК от них стала только крепче. То, что нас не убивает, делает нас сильнее», — завершил свою речь Курентзис цитатой из Ницше.

Когда из зала прозвучали вопросы, дирижёру пришлось объяснять, почему в этом году нет фестивальных событий на сцене Пермского театра оперы и балета:

«В этом году мы делаем события в ДК имени Солдатова. Он похож на театр, акустика немного лучше, зрителей больше… Когда я создавал программу этого фестиваля, было непонятно, что вообще будет с театром. Менялось руководство, разные сплетни… Планировать постановки в каком-то театре, не зная, кто будет его директором, это большой риск, поэтому я пытался создать такую программу, чтобы мы могли сделать полноценный фестиваль и не нуждались в участии театра оперы и балета. Очень сложно создавать программу, когда всё меняется вокруг каждый час.

Чтобы создавать хороший фестиваль, должно быть слияние эстетик, общее понимание, иначе не получится. Когда я был руководителем театра и руководителем фестиваля, это слияние было, потому что это был один человек. А сейчас я не знаю, будет ли это с театром…

Для меня большая честь работать здесь, на Заводе Шпагина. Это — ваше будущее, потому что будущего нет там, где нет прошлого».

По словам Курентзиса, он хотел бы максимально дистанцироваться от Пермского театра оперы и балета, чтобы отпустить театр и дать ему возможность жить самостоятельно, потому что «Все эти люди вроде Артёма (Абашева, главного дирижёра театра — ред.), которых я сам когда-то нашёл, не хотят всегда быть в тени Теодора, не хотят, чтобы их постоянно сравнивали. Хороший фестиваль — это фестиваль, который следует внутренней линии, но при этом обновляется. Театр тоже должен следовать своей линии. Может быть, даже лучше, что я ушёл и тут теперь новая эпоха. История покажет.

Когда ты работаешь в опере, ты мечтаешь о свободе. Когда ты свободен, ты мечтаешь об опере, — философствовал музыкант. — Я — житель Перми и буду рад, если здесь будут создаваться качественные оперные постановки. Надо дать театру такую возможность».

Худрук ответил и на вопрос, возможны ли в будущем оперные постановки, созданные специально для Дягилевского фестиваля. Судя по его ответу, вряд ли: во-первых, он доволен такой работай на фестивале в Зальцбурге и всех приглашает туда смотреть оперы под его музыкальным руководством, а во-вторых, чтобы приглашать на постановки режиссёров вроде Кастеллуччи или Варликовского, как он хотел бы, нужны соответствующие средства и большой временной лаг. Сейчас пригласить режиссёров такого уровня можно лишь на 2025 год, и это приглашение должно быть финансово обеспеченным.

На протяжении всего разговора Курентзис повторял, что Пермь — его дом, он возвращается сюда как на родину. «Здесь мой дом, мои родные собаки», — признался публике «гражданин Демидково».

В финале встречи Курентзис пообещал когда-нибудь написать мемуары. Ещё одной грандиозной новостью для меломанов стало известие о том, что дирижёр заказал четырём композиторам дописать незаконченную Десятую симфонию Малера, причём писать не по наброскам Малера, а отталкиваясь от своего представления об этом композиторе. Одним из авторов «продолжения Малера» будет резидент Петербургского Дома радио Алексей Ретинский. Курентзис планирует сделать исполнение этой музыки большим европейским событием.

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