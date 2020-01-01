Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Классика для юных Пермское хореографическое училище представило традиционный отчётно-выпускной концерт Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

В Международный день защиты детей учащиеся и выпускники Пермского хореографического училища вышли на главную балетную сцену Перми с традиционным отчётным концертом. Событие вдвойне радостное: у тех, кто выпускался из балетной школы год назад, такой возможности не было, был жёсткий «ковидный» карантин. Нынешние выпускники — настоящие «коты (и кошечки) в мешке»: из-за пандемии за их ростом было трудно следить. В прежние годы перспективные танцовщики и балерины были известны задолго до выпуска, профессионалы и любители пристально следили за развитием Марии Малининой и братьев Хамзиных (2019 год выпуска), Вячеслава Спильчевского (2020 год); а нынче — сплошь новые, непонятные имена.

Оказалось, что «неизвестный» выпуск — вполне достойный. Буквально первый концертный номер — вальс и адажио Авроры и четырёх кавалеров из «Спящей красавицы» — явил зрителям вполне уверенно держащуюся Аврору — Ирину Корякову — и целых четырёх «принцев»: Тимура Абдукадырова, Михаила Киминоса, Дмитрия Приёмщикова и Илью Серова. Стало понятно: будет на что посмотреть.

«Оживлённый сад» из балета «Корсар»

Антон Завьялов

Первое впечатление не обмануло: среди 38 выпускников есть и крепкие балерины, и фактурные танцовщики. Если лет 10 назад хореографические юноши-выпускники выглядели совершенными детьми и было понятно, что в театрах их придётся ещё растить и растить, то сейчас это уже профессионалы, готовые работать по-взрослому. Акселерация, не иначе.

Концертная программа строилась в основном на классике и демонстрировала одну за другой премьерские пары: па-де-де из «Сильфиды» — Мария Банникова и Лев Швирид, из «Привала кавалерии» — Диана Товтын и Энтони Патрик Остин, гран-па из «Дон Кихота» — лауреаты международных конкурсов Виктория Снигур и Марат Сафин; всё второе отделение заняла сцена «Оживлённый сад» из «Корсара», где танцевали Ирина Корякова (Гюльнара) и Тимур Абдукадыров (Конрад), а также лауреат международных конкурсов Ульяна Мокшева (Медора) и Лев Пономарёв (раб).

Вальс цветов из «Спящей красавицы»

Антон Завьялов

Характерные танцы и номера современной хореографии были подобраны так, что грели душу поклонникам и знатокам истории пермского балета: вспомнили и «Испанские миниатюры» с «Привалом кавалерии», которые в 1970-80-е годы были весьма популярным пермским эксклюзивом, и творчество хореографических лидеров нынешних лет — исполнили «Хореографическую игру 3х3» Антона Пимонова и популярную миниатюру Алексея Мирошниченко «Я тебя не люблю» на песню Курта Вайля.

Пермский балетный контекст то и дело просвечивал в программе: специальную миниатюру «Бабочки» для студенток из Японии на традиционную японскую музыку поставила приглашённый хореограф Арина Евгеньевна Панфилова.

Виктория Снигур и Марат Сафин — новые артисты Пермского балета

Антон Завьялов

Эта программа, созданная как будто специально для записных пермских балетоманов, хоть и была составлена в жанре немодного нынче балетного дивертисмента, своим разнообразием и количеством околобалетных намёков и подтекстов радовала зрителя независимо от качества подготовки исполнителей.

Впрочем, к качеству подготовки в целом вопросов нет. Очень порадовали Виктория Снигур и Марат Сафин — готовая премьерская пара, хоть сейчас ставь в классику на заметные роли. Стильно и элегантно смотрелся ирландец Энтони Патрик Остин. Его партнёрша Диана Товтын вполне ему соответствовала, даром что она — студентка всего лишь первого курса, ей ещё два года до выпуска. Зато маленькая, подвижная, чёткая и спортивная Елена Глушакова, хоть и выглядит школьницей средних классов, уже выпустилась из училища и поедет работать в очень известную балетную труппу.

Все 38 выпускников этого года выбрали место работы: Самара, Екатеринбург, Владивосток, Саратов, Ижевск, Краснодар. Три танцовщицы — Ирина Корякова, Ирина Чадова и Елена Глушакова — поедут в Санкт-Петербург, в Театр балета им. Леонида Якобсона. В Пермском театре оперы и балета остаются четверо: Виктория Снигур, Марат Сафин, Ульяна Мокшева и Илья Серов.

Антон Завьялов

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