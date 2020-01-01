Елена Синица Выйти на новый уровень Экспертный совет при главе Перми начал работу по актуализации стратегии развития города Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Администрация Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин провёл первое заседание экспертного совета. Эксперты и общественники начали анализировать обновлённую стратегию развития Перми до 2030 года, чтобы дать ей профессиональную оценку.

Отметим, что экспертный совет — это коллегиальный совещательно-консультативный орган. Его главная цель — обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления с экспертным сообществом при принятии экономических и социально значимых решений. Помимо этого, совет будет оценивать наиболее значимые муниципальные правовые акты и прогнозировать последствия их принятия. Также он будет рассматривать инициативы жителей, касающиеся развития города. «Уверен, что предложения, высказанные на заседании совета, помогут Перми выйти на новый уровень развития, а также сделать жизнь в городе более интересной и комфортной», — сказал Алексей Дёмкин.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил актуализировать проект устойчивой стратегии развития города до 2030 года. Этой задачей займётся в том числе и экспертный совет, членам которого представили проект обновлённой стратегии развития Перми.

В частности, среди приоритетов, обозначенных в новой стратегии, — комплексная застройка территории города, создание удобной системы общественного транспорта и инфраструктуры, развитие мест массового отдыха, форм активного досуга, возможностей для занятий спортом и творчеством.

Для сбора предложений и определения основных положений стратегии были проведены экспертные круглые столы с представителями разных отраслей по вопросам промышленности, медицины, спорта, культуры и молодёжной политики, поддержки малого и среднего бизнеса, образования, социальной защиты, формирования гражданского общества.

Экспертный совет будет дорабатывать и адаптировать к применению на практике положения обновлённой стратегии развития Перми. Предлагается проводить заседания совета не реже одного раза в квартал. Кроме того, представлены темы заседаний по наиболее актуальным вопросам и проблемам развития города. Так, заседания будут проведены по следующим темам: развитие молодёжной политики города, создание условий для развития индустрии гостеприимства города, цифровизация муниципального управления (проект «Умный город»), благоустройство общественных территорий и др.

В рамках заседания 26 мая обсуждались приоритеты социально-экономического развития Перми. По словам Алексея Дёмкина, комфортная городская среда — это благоустроенные общественные территории, сохранение и приумножение «зелёного» богатства города, удобные транспортные развязки и безопасность на дорогах, современный и экологичный общественный транспорт, насыщенная культурная жизнь в городе, возможности для занятий спортом, современная образовательная среда. Стратегическая цель Перми — войти в тройку лучших городов России.

Все жители Перми, а также учреждения, организации, предприятия, общественные объединения, предприниматели могут принять участие в обсуждении стратегии устойчивого развития «Пермь — наш дом». Предложения и замечания необходимо направлять в срок до 9 июня на электронную почту: dpm@gorodperm.ru. Сам проект стратегии размещён на главной странице официального сайта администрации Перми.

Сейчас перед советом стоит задача проработать этот документ с учётом федеральных приоритетов и показателей нацпроектов. При этом, как сообщил Алексей Дёмкин, особое внимание уделят специфике города и обратной связи от местной общественности.

«В вопросе создания экспертного совета Пермь на самом деле не является пионером, но среди муниципалитетов Прикамья мы одни из первых. Я считаю, что накопленная практика только подтверждает востребованность подобных органов», — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Сегодня экспертное сообщество помогает в решении проблем во многих крупных городах. В их числе Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Более того, с 2012 года экспертный совет действует при правительстве РФ.

На первом заседании заместителем председателя экспертного совета был избран член Общественной палаты Пермского края, председатель комиссии Общественной палаты Пермского края по развитию экономики и инфраструктуры Олег Ганин.

«Сегодня мы видим документ, который можно обсуждать. Меня очень порадовало, что в состав экспертного совета включены представители не только крупных предприятий города, но и ведущих вузов. Это говорит о том, что сегодня Пермь делает акцент на образовании — это точки роста не только Перми, но и всего Пермского края. Я очень надеюсь, что мы действительно создадим все условия для того, чтобы Пермь вошла в число лидеров среди городов России», — сказал Олег Ганин.

На следующем заседании экспертный совет планирует рассмотреть конкретные предложения, касающиеся доработки стратегии развития города.

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