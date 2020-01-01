Алёна Беляева «Пермь продолжает своё качественное преображение» Алексей Дёмкин выступил перед депутатами с первым отчётом Поделиться Поделиться Твитнуть

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Глава Перми Алексей Дёмкин на пленарном заседании гордумы 25 мая представил свой первый ежегодный отчёт по итогам 2020 года. По его словам, главной чертой 2020 года стало то, что все достижения города успешно прошли суровые испытания «на прочность, жизнеспособность и реальную востребованность обществом в условиях всемирного кризиса». Перед всеми отраслями экономики стояли цели, которые «заставили соответствовать новым параметрам эффективности».

Новый этап роста

По словам Алексея Дёмкина, развитие социальной инфраструктуры было и должно оставаться фундаментом городского благополучия. Несмотря на вызовы 2020 года, бюджет Перми — социально ориентированный.

За 2019—2020 годы в Перми появилось 915 новых мест в детских садах. Из них 460 мест было создано посредством безвозмездной передачи городу зданий детсадов на ул. Революции и ул. Агатовой. Ещё 455 мест обеспечили частные сады за счёт предоставления целевых субсидий. Также четыре детских сада совокупно на 1112 мест были построены в рамках нацпроекта «Демография». В результате охват детей дошкольным образованием вырос с 68,5% в 2018 году до 79,9% в 2020 году.

Доля учащихся в первую смену в школах Перми выросла по итогам 2019—2020 годов до 69%. В прошлом году был построен новый корпус гимназии №3 на 1050 мест. Стартовало строительство нового корпуса школы №93 (будет сдан в этом году), школ на ул. Целинной, 15, ул. Юнг Прикамья, 3 и гимназии №17 (стройка закончится в 2022 году). «Это позволяет рассчитывать на дальнейшее улучшение показателя числа учащихся в первую смену, несмотря на увеличивающееся количество школьников», — заметил Алексей Дёмкин.

Несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, выросло число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, — с 36,4% в 2018 году до 46,3% в 2020 году. В прошлом году была введена в эксплуатацию спортивная база «Летающий лыжник». Сейчас подходит к концу строительство экстрим-парка и физкультурно-оздоровительного центра на ул. Академика Веденеева, 25. «Город должен получать новые школы, детские сады, спортивные и социальные объекты, — уверен Алексей Дёмкин. — Сейчас это является не только фактором городского развития, но и фактором сохранения социального самочувствия пермяков».

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В безопасности и с комфортом

Заметно выросли темпы расселения. Если в 2018 году было расселено 24,3 тыс. кв. м аварийного жилья, то в 2019—2020 годах этот показатель вырос до 39 тыс. кв. м ежегодно. «Впервые в новейшей истории власти Перми стали уверенно решать острейшую многолетнюю проблему ликвидации аварийного жилья», — подчеркнул Алексей Дёмкин и отметил огромную роль федеральных и краевых властей в решении этого вопроса.

В целом по итогам 2019 и 2020 годов Пермь вошла в топ-10 городов-миллионников по качеству городской среды, заняв девятое место. Высокие оценки были поставлены качеству озеленения, улично-дорожной сети и общегородского пространства.

Краевая столица является активным участником нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В итоге доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, увеличилась с 58,5% в 2018 году до 70,6% в 2020 году. Реконструируются Комсомольский проспект и ул. Героев Хасана, полностью обновлён участок ул. Революции.

Вместе с тем в городе появляются новые пространства для отдыха. Центром притяжения стала обновлённая набережная, идёт реконструкция эспланады, благоустройство парков и скверов в районах города.

Отдельная тема — преобразование отрасли пассажирских перевозок. «В рамках внедрения новой транспортной модели усовершенствована система тарифов и способов оплаты проезда, заключены брутто-контракты с перевозчиками, значительно обновлён подвижной состав», — отметил Алексей Дёмкин. Однако, по его словам, приоритетная задача на перспективу — настроить экономику процесса, сделав работу общественного транспорта не только удобной, но и эффективной.

«Пермь продолжает своё качественное преображение, становясь комфортнее и удобнее для своих жителей и гостей», — подытожил результаты по этому блоку глава города.

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Экономические ценности

Пермь остаётся лидером инвестиционного роста среди городов-миллионников России. Краевая столица в этом рейтинге два года подряд занимает второе место. В 2020 году объём инвестиций в основной капитал составил 116 млрд руб., что на 2,7% больше, чем в предыдущем году.

В числе наиболее пострадавших от пандемии, по словам Алексея Дёмкина, предприятия малого и среднего бизнеса. И для того, чтобы помочь им преодолеть непростой период локдауна и ограничений, в Перми был утверждён широкий перечень собственных мер поддержки пострадавших отраслей. «Это позволило уже с четвёртого квартала 2020 года выйти на устойчивую динамику увеличения количества субъектов МСП, — заявил глава Перми. — Наша задача — сохранение и усиление этой тенденции. Обеспечение надёжной экономики важно для сохранения нормального функционирования бюджетной системы Перми».

В 2019 году объём пермского бюджета впервые превысил 30 млрд руб., увеличившись почти на 16%. В 2020 году расходы бюджета составили более 38 млрд руб. (+16,6%). По словам Дёмкина, всё это стало возможно благодаря политике краевых властей по привлечению федеральных средств, а также благодаря «консервативной бюджетной политике» и инвестиционному развитию.

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Повод для оптимизма

Подводя итоги, председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе отметил, что работа администрации вышла на новый уровень, в первую очередь в части взаимодействия с жителями. «Каждый вопрос, который ставится перед администрациями районов, отрабатывается в крайне сжатые сроки, — за­явил он. — Эти перемены видят жители, поэтому они начинают с доверием относиться к власти». В целом, по словам Болквадзе, прошедший 2020 год был сложным, но «город жил и менялся в лучшую сторону серьёзными темпами».

В целом, несмотря на негативное влияние пандемии на всю городскую жизнь, повод для осторожного оптимизма всё же есть, считает врио председателя Пермской гордумы Дмитрий Малютин. Главное, что городская экономика и бюджетная система устояли в условиях кризиса. «По сравнению с 2019 годом стало больше пермяков, которые удовлетворены транспортным обслуживанием, состоянием дорог и качеством услуг ЖКХ. Отмечу рост количества исполненных администрацией в срок рекомендаций Пермской городской думы. Это хорошая тенденция, надеюсь, она будет только укрепляться. Конструктивные отношения между думой и администрацией необходимы для эффективной подготовки Перми к 300-летнему юбилею», — отметил Дмитрий Малютин.

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