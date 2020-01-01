Алёна Морозова В высоком темпе В Пермском крае продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В 2021 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Прикамье будет отремонтировано 52 объек­та — 41 основной и ещё 11 за счёт средств, сэкономленных после проведения конкурсных процедур. Также в рамках нацпроекта на дорогах Перми модернизируют или установят новые светофоры, а на региональных трассах оборудуют интерактивные пешеходные переходы.

В Краснокамском округе

Благодаря нацпроекту в Краснокамском городском округе отремонтировано 2,6 км дороги, соединяющей деревни Верхнее Гуляево и Нижнее Гуляево.

Дорога, ведущая от федеральной трассы Казань — Пермь в сторону этих деревень, не ремонтировалась более 20 лет. При этом здесь круглый год работает детский спортивный лагерь «Лесная сказка», курсирует автобусный маршрут №187 «Автовокзал Краснокамск — Клепики». Суммарно в деревнях располагается более 500 домовладений и больше 1 тыс. дач. Кроме того, это излюбленное место отдыха пермяков и жителей Краснокамска. По итогам проведённых работ значительно повысится комфорт передвижения и улучшится транспортная доступность территории.

Первый участок протяжённостью 1 км от поворота с трассы Казань — Пермь до деревни Верхнее Гуляево был включён в перечень основных объектов нацпроекта и законтрактован в конце 2020 года. По итогам всех торгов по объектам БКД Краснокамский округ сэкономил 20 млн руб. Часть средств было решено направить на ремонт дополнительного участка этой дороги. Таким образом, к отрезку в 1 км добавился ещё один, протяжённостью 1,6 км (от деревни Верхнее Гуляево до конца деревни Нижнее Гуляево). Его привели в нормативное состояние одновременно с первым участком.

В краевом минтрансе поясняют, что ремонт дороги выполнялся комплексно. Здесь подрядчик уложил выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепил обочины, нанёс дорожную разметку. Помимо нового асфальта на участках дороги в районе автобусной остановки появилось автономное освещение, работающее на солнечных батареях, а также новый остановочный павильон, посадочные площадки, оборудованные для маломобильных граждан, новые дорожные знаки и искусственные неровности. Ремонт завершили на пять месяцев раньше установленного контрактом срока.

Отметим, что с просьбой отремонтировать эту дорогу в соцсети главы региона и местную администрацию неоднократно обращались жители и дачники из этих деревень.

Приёмку объекта проводила специальная комиссия, состоявшая из сотрудников краевого минтранса, Упрдор «Прикамье», представителей Общественной палаты региона, а также администрации округа и ГИБДД. Все выявленные недочёты подрядчик устранит в ближайшее время.

Отметим, что до конца дорожно-строительного сезона в районе деревни Нижнее Гуляево в рамках нацпроекта отремонтируют ещё один участок протяжённостью 300 м. Дорогу приведут в нормативное состояние от примыкания к уже сделанным участкам до деревни Заречной.

Для семи тысяч человек

В Пермском муниципальном районе на завершающей стадии работы на объекте «Река Пыж — Ванюки». Дорога располагается в Савинском сельском поселении. Это участок Гамовского тракта, проходящий по границе деревни Ванюки от шоссе Космонавтов до реки Пыж. Его длина составляет 1,33 км. Это альтернативный въезд в деревню Ванюки и основная дорога в село Гамово. Суммарно в этих двух населённых пунктах проживает более 7 тыс. человек. Кроме того, на территории расположены садовые товарищества, а по Гамовскому тракту курсируют межмуниципальные автобусные маршруты №104 и 130.

На сегодняшний день на объекте уже уложен верхний слой асфальта. Ранее подрядная организация провела подготовительные работы: вырубила деревья и кустарники вдоль дороги, фрезеровала старое покрытие и уложила выравнивающий слой.

Следующий этап работ на этом участке — укрепление обочин асфальтогранулятом (асфальтовая крошка), установка 100 новых дорожных знаков и нанесение разметки термопластиком. Также в рамках ремонта на участке дороги обустроят искусственные неровности, восстановят водоотводные канавы, заменят 100 м пешеходного ограждения, восстановят электроосвещение. Завершающим этапом станет установка недостающего светофора в районе Савинской средней школы. Все работы на участке подрядная организация должна завершить до 30 июля.

Часть «гостевого маршрута»

В рамках национального проекта отремонтирован также участок региональной трассы Пермь — Усть-Качка. Более 1 км нового асфальта уложено от поворота на деревню Большое Савино до деревни Кичаново (в районе пересечения улиц Весенней и Солнечной).

Эта дорога связывает южную и северную части региона с краевым центром и является частью так называемого гостевого маршрута. По ней ежедневно проходит большой поток транспорта, включая гостей региона, а также тех, кто приезжает на курорт «Усть-Качка». Эта же дорога ведёт в аэропорт Большое Савино.

Отметим, это первый объект нацпроекта, приведённый в нормативное состояние в 2021 году. Работы на участке трассы Пермь — Усть-Качка завершились раньше срока больше чем на месяц. По контракту подрядная организация должна была закончить ремонт до 30 июня, но благодаря своевременной контрактации объектов нацпроекта и хорошей погоде работы удалось закончить раньше. Асфальт здесь укладывали в ночное время, когда автомобильный трафик невысокий и дорожные работы не мешают движению.

Контракт с подрядчиком, ООО «ДСК «Магистраль», был заключён ещё 3 февраля. Стоимость работ составила 13,3 млн руб. Заказчиком выступало КГБУ «УАДиТ». Как пояснили в управлении дорог, на ремонтируемом участке была серьёзная колея. Во время ремонтных работ подрядчик фрезеровал старое покрытие, уложил выравнивающий и верхний слои асфальта.

В прошлом году трассу Пермь — Усть-Качка также ремонтировали по нацпроекту. Участок протяжённостью 5,6 км обновили от аэропорта «Пермь» до села Култаево.

Напомним, в текущем году в Прикамье на ремонт объектов по нацпроекту из бюджетов всех уровней выделено 2,4 млрд руб. Дороги обновятся как на территории края, так и в четырёх муниципалитетах: Перми, Пермском районе, Добрянском и Краснокамском городских округах.

Чтобы не было колеи

Один из целевых показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — применение на объектах ремонта новейших технологий. В Прикамье это щебёночно-мастичный асфальтобетон марки 16. Эта смесь по своим физико-химическим показателям отличается от предыдущих ГОСТов ЩМА-15 и ЩМА-20 и более устойчива к образованию колейности.

Применять эту смесь при ремонте объектов БКД начали в 2020 году на особо загруженных трассах Прикамья. Тогда ЩМА-16 был уложен на трассах Пермь — Березники, Пермь — Усть-Качка, участке шоссе Космонавтов. В этом году перечень объектов с применением нового асфальтобетона расширен — он появится не только на региональных, но и на местных дорогах. На уже сданном участке трассы Пермь — Усть-Качка и отремонтированной дороге река Пыж — Ванюки тоже уложен ЩМА-16.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Национальный проект позволяет нам ремонтировать большее количество дорог агломерации, а комплексный подход при ремонте делает их безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Благодаря такому подходу на дорогах Пермской городской агломерации не только обновляется асфальт, но и приводится в порядок вся дорожная и пешеходная инфраструктура: ремонтируются тротуары, оборудуются парковочные карманы, новое освещение, а для повышения безопасности на объектах устанавливаются новое ограждение, искусственные неровности, светофоры и комплексы фотовидеофиксации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.