Чем богаты Кто из депутатов и чиновников больше всего заработал в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Декларационная кампания в этом году обошла стороной главу Перми Алексея Дёмкина и его заместителей. Никто из них не отчитался о своих доходах и имуществе. В пресс-службе администрации города пояснили, что эти данные Дёмкин подавал во время участия в конкурсе по отбору мэра. А его заместители, в том числе «доставшиеся по наследству» от предыдущего главы, по сути, были трудоустроены заново. С ними были заключены новые срочные контракты (на время полномочий Дёмкина), а значит, формально они приступили к исполнению обязанностей только в этом году и за прошлый отчитываться не обязаны.

В целом рейтинги самых богатых депутатов и чиновников в предвыборный год довольно существенно обновились. В лидеры неожиданно выбился депутат из Октябрьского Александр Житников, заменивший в конце 2020 года Ирину Корюкину в заксобрании. На смену супругам депутата заксобрания Романа Водянова и депутата гордумы Олега Шлыкова в рейтинге самых богатых жён пришли супруги депутатов ЗС Алексея Петрова (128,9 млн руб.) и Павла Черепанова (36,2 млн руб.).

В краевом и городском парламентах лидеры неизменны: Николай Благов увеличил доход почти в два раза, Владимир Плотников, напротив, заработал на 135 млн руб. меньше. Новые лица в топе самых богатых депутатов ЗС — гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, а также предприниматель из Коми-округа Алексей Петров. Рейтинг самых богатых депутатов гордумы пополнился тремя новыми фамилиями.

Новый Компаньон

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