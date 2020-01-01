Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Во-первых, это красиво Частная школа классической хореографии «Фуэте» выступила с выпускным концертом Поделиться Поделиться Твитнуть

Эдвард Тихонов

Фраза, вынесенная в заголовок, в обсуждениях культурных событий обычно играет роль универсального аргумента. О чём можно спорить, если соблюдается главное требование — красота? «Во-вторых» и «в-третьих» уже не нужны: это красиво — и этим всё сказано.

Когда рассказываешь о выступлениях частной школы классической хореографии «Фуэте», знаменитая фраза так и просится на язык. Это действительно очень красиво! Ведь речь идёт не просто о балете, а о балете как мечте, как сказке, как царстве абсолюта. Выступление на главной балетной сцене Перми — в Пермском академическом театре оперы и балета имени Чайковского — это настоящий праздник для каждой юной балерины. Ради этого события воспитанники школы работали, тренировались, волновались. Ради этого работали педагоги: концерты и спектакли «Фуэте» — тот редкий случай, когда выступление в радость в первую очередь исполнителям, а уж только во вторую — зрителям, и педагоги школы очень стремились устроить праздник для своих воспитанников. Хотя… Зрители тоже волновались и многое вкладывали в подготовку этого вечера: в зале в основном собрались родители, бабушки, братья и сёстры балетных «звёзд».

Эдвард Тихонов

Драйв, воодушевление, отличная выучка, а в некоторых случаях — настоящее мастерство юных танцовщиков из «Фуэте» на концертах «Путь к мечте» 31 мая нынешнего года особенно подкупали, ведь это было первое выступление после «ковидного» карантина. Год назад локдаун был объявлен за два дня до показа одной из самых важных работ школы — детского балета «Белоснежка». «Фуэте» удалось быстро наладить видеосвязь с воспитанниками и перейти в онлайн. Непросто преподавать онлайн хорео­графию, но мотивация юных балерин столь сильна, что большинство из них продолжали заниматься самостоятельно, и, когда в новом сезоне они пришли на уроки в балетные классы, оказалось, что дети находятся в отличной форме.

Концерты «Путь к мечте» это убедительно доказали. Это был подарок маленьким исполнителям и маленьким зрителям ко Дню защиты детей. В течение дня школа выступила три раза — в 12:00, в 16:00 и в 20:00. Учителя и администраторы зашли в театр в восемь утра и вышли оттуда в полночь. На сцене в этот день побывало 450 детей, в каждом из концертов участвовало 270 воспитанников «Фуэте» — и малышей от трёх с половиной лет, и молодых людей, которых вот-вот уже можно будет назвать взрослыми.

Эдвард Тихонов

Всё было «по-настоящему»: балетная обувь, костюмы, причёски, макияж. И, конечно, хореография. Отличительная черта выступ­лений школы — специальные, эксклюзивные постановки, которые делают приглашённые хореографы Александра Кокшарова и Дмитрий Четин, а также преподаватели. Не первый год публика тепло принимает шуточный танец «Марионетки» на музыку Александра Глазунова в постановке художественного руководителя школы Елены Левиной. Преподаватель современной хореографии Ваге Ароян особенно щедр и изобретателен по части оригинальных постановок. Взять хотя бы энергичный мини-балет «Маша и медведь», где в костюме медведя выступал преподаватель, а в роли боевой и очень подвижной Маши — десятилетняя Нина Чурилина!

Впрочем, за хореографию Петипа, Горского и других классиков юные танцовщицы тоже отважно берутся. По подбору концертных номеров было видно, как школа аккуратно подводит воспитанниц к пуантному танцу: вот они ещё кружатся на носочках, а вот — уже встают на пуанты как профессиональные балерины. Тринадцатилетняя Саша Ратнер выступила со знаменитыми вариациями Эсмеральды из балета Пуни, самым популярным конкурсным номером на всех «Арабесках», потому что в этом эффектном танце — том самом, где балерина ударяет в бубен ножкой, — можно особенно ярко продемонстрировать мастерство.

Эдвард Тихонов

Классика, модерн, народно-сценический, эстрадный танец — в концертной программе собрали все виды хореографии, которые изучают в школе. Зрители активно реагировали на всё, но особенно приветливо встречали самых маленьких исполнителей — «зайчиков», «цветочков» и «травинок». Эти по-младенчески пухлые трёхлетние малыши уже стараются тянуть носочек и правильно ставить ручки, что выглядит очень трогательно.

То, что в «Фуэте» занимаются дети с трёхлетнего возраста, — огромный плюс школы, ведь в хореографическое училище принимают десятилетних, и те, кто начинает в «Фуэте», приходят в профессиональную школу уже подготовленными.

Частная балетная школа в Перми отлично готовит к поступлению не только в училище. Маша Селиванова, которая обучалась в «Фуэте» с трёх лет, нынче уже студентка Вагановской академии русского балета в Санкт-Петербурге и выходит на сцену Мариинского театра.

Сейчас педагоги и ученики школы «Фуэте» мечтают о новой постановке — о «Щелкунчике». Конечно, он будет особенным, уникальным. Такого «Щелкунчика» нигде больше не увидишь! Хореографы Александра Кокшарова и Дмитрий Четин уже подготовили специальное либретто, и сразу после летних каникул закипит работа над новым балетом. (0+)

Эдвард Тихонов

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