Алёна Беляева Выходные на ферме В Пермском крае растёт спрос на агротуризм Поделиться Поделиться Твитнуть

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В последние годы спрос на экологически чистые продукты активно растёт. Местные производители расширяют ассортимент своих товаров, а некоторые даже организуют экскурсии на свои фермы. Всё это вписывается в концепцию развития агротуризма и поддержки фермерства в Пермском крае, которую реализует краевое министерство сельского хозяйства. В частности, для того чтобы поддержать фермеров, а также облегчить потребителям поиск натуральной продукции, было разработано и запущено приложение «Где фермер?». Теперь с экрана телефона на интерактивной карте можно увидеть, где находится ферма, как до неё добраться, а также узнать, какую продукцию там можно приобрести и как связаться с продавцом.

«Новый компаньон» нашёл пять интересных хозяйств, где не только продают свою продукцию, но и могут принять у себя горожан на отдых. Услуги предлагают самые разные — от рыбалки и конных прогулок до общения с животными и дегустации продукции.

Царская рыбалка

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В селе Ключи Суксунского района расположено фермерское хозяйство, где можно выловить, приготовить и съесть свежую форель. Рыбу выращивают в чистой родниковой воде, поэтому она не имеет привкуса тины, как обычная речная. Приехать на рыбалку можно со своими удочками, но они могут и не пригодиться.

«Рыба сильная, поэтому снасти нужны крепкие, — говорит Евгений Коковин, сын фермера Александра Коковина. — Перед рыбалкой просим показать удочки дежурному сотруднику. Зачастую выдаём свои». При этом и удочки, и рыбалка для посетителей бесплатны, заплатить нужно будет только за рыбу.

При хозяйстве есть гостевые домики, в которых можно провести ночь компанией до 11 человек (заезд в 15:00, выезд в 14:00). Дети могут здесь же познакомиться и пообщаться с типичными сельскими жителями — кроликами и утками.

Стоимость: радужная форель — 640 руб. за 1 кг, янтарная форель — 660 руб. за 1 кг; аренда беседки — 200 руб. в час, аренда мангала, казана или котла — 100 руб., аренда домика — от 8 тыс. до 10 тыс. руб. в сутки. Вход, удочки и автостоянка бесплатно.



Как добраться: на автомобиле до села Ключи, Суксунский район.

Прогулка на лошадях

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В селе Сергино Нытвенского района находится конно-спортивный клуб «Слобода». Здесь можно покататься на лошади, отправиться на ней в поход, а можно просто приехать сюда с экскурсией. Семейное хозяйство Наводных занимается разведением орловских рысаков уже более 27 лет.

«Народ приезжает к нам для «разгрузки» от городских дел и хлопот, — отмечает глава хозяйства Денис Наводных. — А от лошадей всегда идёт позитивная энергия, не случайно общение с ними рекомендуют для снятия стресса и лечения болезней».

В хозяйстве есть пони и ослик, их, как и лошадей, посетителям можно покормить и погладить.

Стоимость: конная прогулка — 700 руб. в час на человека, двухдневный поход с размещением в русской избе — 2,5 тыс. руб. на человека, экскурсия по хозяйству — от 4,5 тыс. руб. для группы до 20 человек.



Как добраться: на автомобиле по трассе через Краснокамск до села Сергино Нытвенского района, на автобусе по направлению на Карагай, Кудымкар, Гайны, Юсьву.

«Страус-парк»

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Совсем рядом с Пермью, в деревне Качка Пермского района, живут страусы. Эти африканские животные неплохо прижились на Урале.

«Страусы хорошо переносят морозы, даже до −30 градусов могут находиться на открытом воздухе, — отмечает Татьяна Костомарова, супруга владельца «Страус-парка» Александра Костомарова. — Животные неприхотливые, туристы могут покормить их морковкой, яблоками и капустой».

Во время экскурсии расскажут много интересного о страусах и их повадках. А после неё можно их погладить, покормить и сфотографироваться с ними. Для детей по желанию организуют развлекательную программу. После этого покормят вкусными бургерами со страусятиной.

Кроме страусов в хозяйстве есть козы, курицы и кролики. Здесь же можно приобрести фермерскую продукцию — страусиные яйца, мясо и масло, в наличии есть козье молоко и куриные яйца.

Стоимость: обзорная экскурсия — 150 руб. в час на человека, экскурсия-квест — 250 руб. в час на человека; для групп от 20 человек: театрализованные экскурсии — 300 руб. в час на человека, экскурсия-квест с заборами — 350 руб. в час на человека.



Как добраться: на автомобиле или на автобусе от Перми по направлению на Усть-Качку до посёлка Красный Восход, а затем пешком 3 км до «Страус-парка».

Пасека

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С экскурсией на пасеку можно съездить в деревню Верхняя Рассольная Пермского района.

На пасеке расскажут о видах пчёл, об особенностях их поведения, а также покажут, как устроен улей. После экскурсии участников ждёт дегустация.

«Пчёлы — удивительные создания, — рассказывает Юлия Огрель, супруга пчеловода Василия Огрель. — С весны и до поздней осени они трудятся для того, чтобы сделать запасы на зиму. Но кроме самого известного своего продукта — мёда — они делают маточное молочко, пергу и прополис. Маточное молочко собирают с мая по середину июня, его очень мало, поэтому попробовать его можно в основном только на пасеках. Свежая перга, или цветочная пыльца, появляется, наоборот, осенью. А вот свежайшие мёд и прополис есть у пчеловодов на протяжении всего летнего сезона».

Для посещения пасеки рекомендуют надевать только светлую одежду, не пользоваться духами и не курить перед приездом. Длинные волосы лучше собрать в пучок. На пасеке семьи Огрель принимают экскурсии от 10 до 15 человек.

Стоимость: экскурсии — по договорённости; цветочный мёд 1 кг — 750 руб., липовый мёд 1 кг — 850 руб.



Как добраться: на автомобиле по трассе в сторону села Лобаново до деревни Верхняя Рассольная Пермского района.

Оленьи просторы

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На берегу реки Камы в Оханском районе в селе Беляевка расположена ферма по выращиванию оленей-маралов «Оленья застава». Здесь проводят экскурсии, на которых можно узнать о повадках маралов, условиях их содержания и полезных свойствах мяса оленей.

«Мясо марала диетическое, чистое, — отмечает глава «Оленьей заставы» Виктор Федоровский. — Жир у марала откладывается в шее и внутренних органах, а не в самом мясе. Марал не ест ничего, кроме овса и травы, не может переваривать даже комбикорм».

В хозяйстве также занимаются переработкой мяса оленей, производят балык, паштеты и колбасу. Помимо мясных продуктов производят различные виды травяного чая и варенья. Рядом с хозяйством есть домики и беседки, где можно остаться на ночь.

Стоимость: экскурсия с обедом — 1 тыс. руб. на одного взрослого, экскурсия с обедом для ребёнка — 400 руб.; аренда двухместного номера — от 5,5 тыс. руб. за сутки.



Как добраться: на автомобиле от Перми по трассе через Краснокамск или через посёлок Юго-Камский и паромную переправу на Оханск, на рейсовом автобусе от автовокзала в Перми до сёл Беляевка или Острожка Оханского района.

Екатерина Поздеева, начальник отдела развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края:

— Фермеры Прикамья получают различные меры господдержки. Среди них — «Агростартап» (гранты для начинающих фермеров: до 3 млн руб. на развитие своего хозяйства или до 4 млн руб., если хозяйство планирует внести средства в неделимый фонд кооператива). Это часть нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кроме того, фермеры могут получить возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, компенсации за ввод неиспользованных земель в оборот, субсидии на возмещение части затрат на приобретение агротехники. Также действуют отраслевые меры поддержки растениеводов («погектаровка»), животноводов и другие. Кроме того, начинающих фермеров обучают и консультируют в Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. С условиями получения мер поддержки можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода Пермского края.

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