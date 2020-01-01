Алексей Чусовитин политический консультант «Дмитрий Махонин из политического романтика превращается в прагматика» Зачем губернатор возглавляет списки «Единой России» на выборах Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавит списки «Единой России» в Законодательное собрание края. А глава Перми Алексей Дёмкин — поведёт партию в городскую думу. Это уже практически состоявшийся факт. И так, что это значит.

Первое. Дмитрий Махонин из политического романтика превращается в прагматика. Как только его назначили руководителем Прикамья, я утверждал, что ему придётся возглавить партию власти. Как бы он к ней не относился. Это просто неизбежно. Иначе вся его управленческие и политические конструкции обречены на провал. Так сейчас работает система власти в России, и иных вариантов нет. Более того, считаю, что это надо было сделать гораздо раньше.

Второе. Мы видим, что Махонин реализует сценарий «новый политический лидер Прикамья». Политика — ключевой риск системы Махонина. Она способна вызвать у жителей Прикамья посттравматическое расстройство, которое способно разрушить любой порядок. Махонину, чтобы стать новым лидером, необходимо заключить с региональными элитами некий негласный договор. Единственным пунктом этого договора является условная, внешняя, злобная лояльность элит, которая держится на доверии к Махонину пермского избирателя. Такой странный треугольник политической легитимности. Не будет доверия людей к Махонину — договор может быть тут же нарушен.

Но лидерство — штука динамичная. Тот, кто может постоянно убеждать Москву, региональные элиты, а также избирателей в своём праве на лидерство, тот и будет обладать реальной властью. При этом в границах Прикамья театральная сцена для формирования такого лидерства — расклад сил в Законодательном собрании региона. Его состав должен быть таким, чтобы чётко работала система сдержек и противовесов, которой единолично управляет губернатор. В этой связи то, что Махонин возглавил список в Законодательное собрание, — политически совершенно оправдано.

Аналогично обстоят дела и на уровне администрации города Перми. Там Махонину приходится выстраивать такую же систему — руками главы города Алексея Дёмкина.

Третье. Лидерство без укрепления и расширения своей личной электоральной базы невозможно. Избиратель — третий субъект негласного договора между Махониным и элитами. Причём это новое махонинское большинство как лоскутное одеяло должно быть «сшито» из всех жителей Прикамья, а не только сторонников ЕР. Дело в том, что у нынешнего российского электората нет своего постоянного кумира. За его внимание необходимо постоянно биться. Это означает, что либо ты каждый раз заново создаёшь своей электорат и новое лидерство, либо ты — аутсайдер и проигравший.

Таким образом, успехом Махонина на выборах будет не количество мандатов партии власти, а увеличение числа его сторонников или, по крайней мере, их сохранение на уровне рейтингов января 2021 года. А это, напомню, 60 % поддержки по краю.

В этой связи вчерашняя новость про возвращение электрички между станциями Пермь-1 и Пермь-2 закономерна. Уверен, пермский избиратель воспримет её как знак возвращения к «нормальности». В своё время я публично предупреждал предыдущего губернатора, что это его решение — политическое самоубийство. Москва как центр инноваций окажет ему слабую поддержку. А пермский избиратель никогда не простит. Поэтому оно вряд ли когда-то будет реализовано. Так оно и случилось.

На политическом языке этот жест означает, что Махонин отказывается относиться к Перми как колониальной территории, которая должна быть быстро модернизированной умными технократами. Махонин выступает как свой, как человек, который переживает за привычный, традиционный для пермяков уклад жизни. Безусловно, это может создать нужную динамику для роста доверия к нему со стороны всех жителей Прикамья.

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