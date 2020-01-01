Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Возвращение Дягилева Что ждёт зрителей Международного Дягилевского фестиваля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Александра Муравьёва

После годичного «перерыва на ковид» Дягилевский фестиваль возвращается в Пермь. Понятно, что он уже не совсем тот, что раньше. Реальность вносит, как говорится, свои коррективы. Попробуем сориентироваться в фестивальной программе, такой непохожей на прежние.

Хедлайнеры

Главное достоинство фестиваля — то, что он вообще состоится. Были сомнения.

Кто будет хедлайнером, вопросов нет: это оркестр и хор MusicAeterna и их руководитель Теодор Курентзис. Если раньше коллектив и дирижёр были резидентами Перми, то сейчас они редкие гости, и именно их выступления стали основой фестивальной программы.

Программа открытия фестиваля (12+, ДК им. Солдатова, 10 июня, 20:00) составлена рискованно: это не Малер плюс мировая премьера современного сочинения, как многие хотели бы ожидать, а два произведения ХХ века, не новые, но и не слишком раскрученные. «Зима священная 1949 года» Леонида Десятникова названа в фестивальном гиде «главным сочинением крупнейшего российского композитора, вдохновлённым стихами из советского учебника английского языка о родной стране, партии и о товарище Сталине».

Важнейшую роль в исполнении «Зимы священной…» играет хор. Солировать будет контртенор Андрей Немзер, весьма популярная фигура в Перми в то время, когда MusicAeterna здесь базировалась. В музыке Десятникова можно найти отсылки к Чайковскому и американским минималистам, параллели с «Весной священной» Стравинского, «эстетику идиотского» и отрицание идеологии как таковой.

Также на концерте прозвучит симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Смерть и просветление», которую Ромен Роллан охарактеризовал как «одно из самых волнующих произведений».

Закрытие фестиваля (12+, ДК им. Солдатова, 20 июня, 19:00), напротив, будет выдержано в классическом духе. Прозвучат произведения Моцарта: cимфонии №40 и 41, а также Масонская траурная музыка. На самом первом концерте Курентзиса и MusicAeterna в Перми в феврале 2011 года звучали именно эти симфонии Моцарта. Это чрезвычайно любопытно для тех, кто тот концерт помнит: можно сравнить интерпретации и увидеть, как изменились оркестр и дирижёр за 10 лет. Ну, а учитывая, что это выступление как бы «закольцовывает» пермский период Курентзиса и его коллектива, да плюс траурная музыка… Грустные получаются намёки.

Но не будем о грустном. У фестиваля есть и второй хедлайнер — бельгийская хореографическая компания Peeping Tom, которая два вечера подряд будет выступать на самой просторной и технически оснащённой сцене Перми — в Театре-Театре.

В нынешней программе нет громких режиссёрских имён: никаких Уилсонов, Лепажей, Плателей и Кастеллуччи, так что Peeping Tom со своим диптихом «Пропавшая дверь. Потерянная комната» (16+, Театр-Театр, 18 июня, 21:00; 19 июня, 19:00) практически отвечает за всю театральную составляющую фестиваля. Диптих — это пластическая адаптация двух драматических пьес, нечто среднее между перформансом, современным танцем и авангардным драматическим театром. Название Peeping Tom значит «Подглядывающий», и стиль компании уже окрестили «танцевальным вуайеризмом».

Татьяна Кузнецова, балетный обозреватель газеты «Коммерсантъ», пишет о бельгийской труппе: «На самом деле Peeping Tom не подглядывает: артисты прямо-таки внедряются в тела героев. И делают это так полнокровно и заразительно, что затягивают за собой и зрителей, заставляя увидеть мир глазами своих маргинальных персонажей»; «…Метод Peeping Tom не укладывается ни в рамки танцтеатра, ведущего родословную от Пины Бауш, ни в границы традиционного «физического театра», основанного на физиологическом проживании реальных ситуаций. В постановках Карризо — Шартье (основатели труппы. — Ред.) звучащий текст, музыка, пластика, пантомима, видео сосуществуют на равных — и гиперреализм, заострённый до пределов полного телесного бесстыдства, легко переваливает ту призрачную грань, которая отделяет его от сюрреалистического абсурда. При этом эстетические трансформации подчинены этическим; проще говоря, новаторские по форме спектакли Peeping Tom по старинке гуманистичны: главное в них — человек и его единственная бесценная жизнь, как бы странно она ни протекала».

Традиции

Дягилевский фестиваль, всегда ощутимо тяготевший к вечернему времени, окончательно становится ночным. Событий, начинающихся после 21:00, заметно больше, чем тех, что успевают начаться раньше. Завсегдатаям фестиваля придётся изменить «нормальный» распорядок дня, чтобы пережить последовательность: вечерний концерт — ночной концерт — утренний концерт (по сути, ещё более ночной). Вот, к примеру, расписание на 11 июня: в 19:00 — концерт пианиста Йоонаса Ахонена (6+) в Органном зале, в 21:30, 22:00, 22:30 — перформанс Нанин Линнинг Double Helix (16+) на «Заводе Шпагина», в 22:00 — концерт перкуссиониста Петра Главатских (16+) там же, а в 03:30, фактически уже 12 июня, — концерт солистов оркестра MusicAeterna (18+) в Пермской художественной галерее и встреча рассвета над Камой.

Спать придётся днём или никогда. Впрочем, это традиция: недаром один из слоганов фестиваля — «Не спать!».

Соблюдаются и другие «дягилевские» традиции.

Будут работать Фестивальный клуб и образовательная программа, которые вместили в себя более сотни событий.

Будет непременный Piano-gala (16+, Дом Дягилева, 12 июня, 21:30) с участием трёх пиа­нистов — Антона Батагова, Йоонаса Ахонена и Вадима Холоденко. Без этого события в Доме Дягилева не обошёлся ни один фестиваль под руководством Теодора Курентзиса.

Будут концерты-энигмы, когда зритель слушает неизвестно что и узнаёт программу только после окончания концерта. Это и Piano-gala, и камерный концерт солистов MusicAeterna «Мистерия» (18+, «Завод Шпагина» — «Литера А», 15 июня, 23:00), и, между прочим, оба концерта пермского хора Parma Voices.

Будет центральная композиторская фигура: на каждом Дягилевском фестивале есть «главный композитор» — кто-то из современников, с чьим творчеством фестивальный зритель знакомится особенно подробно. Нынче это Леонид Десятников. На фестивале 2020 года планировалось отметить его 65-летие, но пришлось перенести на год из-за ковида. Кроме открытия фестиваля, произведения Десятникова прозвучат на монографическом камерном вечере (12+, Органный зал, 17 июня, 19:00). Пианист Алексей Гориболь и певец Тарас Присяжнюк исполнят его музыку для кино и театра.

Нерушимая традиция фестиваля — вечеринка (18+, «Завод Шпагина» — Д1, 20 июня, 22:00) после официального закрытия, событие тоже очень музыкальное, с участием специальных гостей. В этом году приглашены Schwefelgelb (Германия), Puce Mary (Дания) и «Утро» (Россия). Команда фестиваля предлагает танцевать под их музыку до утра.

Увы, часть традиций фестиваля утеряна, и, боюсь, безвозвратно. Не будет специально созданных для фестиваля произведений — ни музыки, ни постановок. Прошла та пора, когда к началу Дягилевского фестиваля готовились спектакли вроде «Жанны на костре» Онеггера в постановке Кастеллуччи. Не будет традиционного выступления зарубежных коллективов, специализирующихся на старинной музыке. Этнической музыки тоже не будет. Возможно, эти пункты программы вернутся, когда кончится коронавирусная пандемия и контакты между странами станут проще.

Пермская составляющая

В нынешнем году пермяки играют на удивление скромную роль в программе Дягилевского фестиваля. Почти не участвует в нём Пермский театр оперы и балета: никакие фестивальные события не проходят в его стенах, в программе фестиваля нет ни театрального оркестра, ни балета, ни певцов.

Причина этой странности не озвучивается, но сколько можно изображать фигуру умолчания там, где всё уже понятно? Теодор Курентзис стремится сделать Дягилевский фестиваль отдельным от театра предприятием со своими финансами и дирекцией. Пока это у него не получается, он демонстративно отстраняется от сотрудничества с театром, который до сих пор является организатором фестиваля.

Тем не менее исключение было сделано для хора Parma Voices, концертного коллектива, созданного главным хормейстером Пермского театра оперы и балета Евгением Воробьёвым. Он представит две программы: Plorate et gaudete (6+, «Завод Шпагина» — «Литера А», 14 июня, 19:00) и утренние концерты в художественной галерее (18+, 18 и 19 июня, 03:30), обе — в формате «энигмы».

Евгений Воробьёв, главный хормейстер Пермского театра оперы и балета, руководитель хора Parma Voices:

— Границы программы Plorate et gaudete определяются двумя полюсами человеческой искренности — плачем и радостью. Прозвучит музыка XVII и XXI веков, разных стран, на пяти языках. Среди сочинений — мировая и российские премьеры. Программа составлена специально для пространства «Литеры А».

Программа концертов в художественной галерее задана пространством и предрассветным временем. Это диалог с Всевышним и размышление о переходе от тьмы к свету. Прозвучит духовная музыка XX—XXI веков. Здесь тоже планируется российская премьера.

Непременным участником Дягилевского фестиваля при всех его руководителях была и остаётся Пермская художественная галерея, которая в этом году открывает в рамках фестиваля выставку «Столпы русского авангарда. Три точки зрения» (16+, открытие 10 июня в 14:00).

Владимир Береснев, куратор выставки «Столпы русского авангарда. Три точки зрения»:

— Это выставка в формате «художники о художниках». Три современных художника прочитывают биографии известных русских авангардистов художественными средствами. Николай Ватагин, Георгий Литичевский и Вячеслав Колейчук (после его смерти в 2018 году в проекте работала его дочь Анна) рассказывают о российских авангардистах-футуристах: Малевиче, Кандинском, Поповой, Татлине, Ларионове, Кончаловском, Машкове, Степановой, Экстер… Все участники проекта работали с архивными документами и воспоминаниями, а потом проделали путь «от документа к монументу».

Ватагин сделал серию кукол — портретов художников-авангардистов. Литичевский рассказал историю Маяковского и Бурлюка в комиксах. Анна Колейчук, следуя наработкам своего отца, создала объёмные визуализации известных картин авангардистов, используя предметы быта.

Всё это — своего рода игра в монумент, заиг­рывание с монументальной культурой.

Премьеры

Несмотря на то, что специально написанных для фестиваля произведений нынче услышать не удастся, в программе есть несколько российских и мировых премьер.

Антон Батагов, известный пермякам в первую очередь как пианист, выступит в новом формате, впервые в мире представив своё новое творение — цикл песен «Оптический обман» (16+, «Завод Шпагина» — цех №5, 13 июня, 21:00).

Антон Батагов, автор и исполнитель вокально-инструментального цикла «Оптический обман»:

— Вы говорите, что в Перми меня знают в первую очередь как пианиста, но это — оптический обман! Моя работа — сочинение музыки. Когда в прошлом году я из-за известных событий сидел дома и меня ничего не отвлекало, я исполнил давнюю задумку — стал сочинять музыку для небольшого коллектива, чего-то среднего между рок-группой и камерным ансамблем, на тексты Пушкина и Хармса. Так получилось, что в одной песне у меня могут встречаться тексты обоих поэтов, причём не обязательно поэтические, есть и проза.

Сам Батагов примет участие в концерте не только как пианист, но и как вокалист.

Особенно много российских премьер в разделе перформансов, собственно, все перформансы фестиваля — российские премьеры. Среди них Double Helix, «Двойная спираль» (16+, «Завод Шпагина» — Д1, 10 и 11 июня, 21:30, 22:00, 22:30; 12 июня, 19:00, 19:30, 20:00), нидерландского хореографа Нанин Линнинг, которая в сотрудничестве с художником Бартом Хессом создала нечто среднее между инсталляцией и перформансом.

По словам Линнинг, она стремится привлечь внимание к проблеме завтрашнего дня для человека и человечества. Её беспокоит не только и не столько загрязнение окружающей среды, сколько маниакальное стремление людей продлить молодость, используя биоинженерию, косметическую хирургию и другие технологии. По мнению хореографа, это приводит человека к потере себя.

* * *

Приходится выслушивать множество сетований по поводу нынешнего Дягилевского фестиваля. Зрители разочарованы программой (мало классики, нет концертов старинной музыки и т. п.), огорчаются по поводу того, что придётся ездить на ключевые события в ДК им. Солдатова, который находится на приличной дистанции от «Завода Шпагина», Органного зала и других фестивальных локаций, а также по поводу того, что в Театральном сквере не будет привычного и такого удобного фестивального шатра-кафе.

И всё же Дягилевский фестиваль остаётся непревзойдённым культурным событием в масштабах Перми. Равного ему не было и в ближайшем будущем не предвидится.

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