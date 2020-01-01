Елена Бардукова «Все дети любят играть» В Перми разработали первую в России реабилитационную игру для детей с онкологическими заболеваниями Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд «Берегиня»

Представьте себе, что вы гуляете в незнакомом городе, знакомитесь с его достопримечательностями, приближается ночь. И вдруг видите, что, несмотря на позднее время, открыты двери одного из музеев. На пороге вас встречает взволнованный человек — хранитель музея. Случилось непонятное — внезапно пропала часть экспонатов. Конечно, вы не можете отказать в просьбе помочь вернуть утраченное, ведь побыть сыщиком — это так интересно!

Это лишь начало игры «Однажды в музее», дальше её участников ждут увлекательные квесты и задания, встречи с привидениями (ведь в каждом уважающем себя музее должен быть хотя бы один призрак) и, конечно, счастливый финал.

За незатейливым описанием скрыто множество серьёзных реабилитационных механизмов: игра разработана для детей с тяжёлыми заболеваниями.

«Во время болезни ребёнок утрачивает часть социальных функций — общения, доверия к миру, открытости. Он изолирован от мира, становится невидимым для других. И мир его также не видит, — объясняет эксперт больничных и выездных реабилитационных проектов благотворительного фонда «Берегиня», психолог Пермского детского онкогематологического центра Эльвина Иванова. — В игре же дети становятся сыщиками, каждый из которых наделён особыми способностями. У них появляется возможность выбора, возможность самостоятельно решать те или иные вопросы, контролировать свои действия».

Не менее важна и история с призраками. У каждого из них — свой характер, и если один из них достаточно суров и требует у ребят рассказать ему страшилки, то другой — бесконечно добр, и для пропуска детей к следующему заданию ему нужно лишь услышать похвалу. И это тоже элемент реабилитации — таким образом ребята учатся бороться со своими страхами.

Стоит отметить, что аналогов у игры в России нет и создавали её «нуля».

«Идея возникла давно, мы использовали много разных форматов, совместно с Пермской художественной галереей проводили выставки, мастер-классы. Но игра — это обычная для детей среда, в игре они чувствуют себя в безопасности. Она наполняет их эмоциями, общением, тем, чего нет в больнице», — рассказывает Эльвина Иванова.

Создание игры стало возможным благодаря грантовой поддержке благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» в рамках проекта «Музей идёт в больницу онлайн». Авторы игры — эксперт реабилитационных программ благотворительного фонда «Берегиня» Эльвина Иванова и научный сотрудник Пермской художественной галереи Ольга Гусева. Помогали в разработке игры заведующая Пермским музейным центром Ульяна Сайранова, музейный педагог и художница Евгения Наймушина, Наталья Решетникова и благотворительный фонд «Потерь нет» из Уфы. Помог упаковать технологию реабилитации в игровые механизмы методолог игр Антон Нефёдов. Онлайн-версию игры создал Роман Доронин. Отрисовкой занимался известный пермский художник Александр Кошелев.

Игра получилась насыщенной и яркой. Несмотря на то что основная целевая аудитория — дети 8–12 лет, играть в неё интересно и взрослым. Кроме того, игра рассчитана не только на ребят, проходящих лечение или реабилитацию в онкологическом центре. Не менее полезной она будет и для детей с другими тяжёлыми заболеваниями и ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Детям с ОВЗ очень важно посещать музеи и театры. На занятиях ребята активно включаются в творческий процесс. И для меня было неожиданно и приятно, когда после окончания периода самоизоляции мой ребёнок, незрячая 13-летняя девочка, заявила, что ей не хватает этих посещений, — делится Алина Кучумова, мама ребёнка с инвалидностью, главный библиограф ГКБУК «Пермская краевая специальная библиотека для слепых. — Дети с инвалидностью нуждаются в социокультурной реабилитации и культурном просвещении так же, как и все другие ребята».

Важно и то, что игра «Однажды в музее» — один из наиболее доступных механизмов реабилитации.

Светлана Гликина, мама восьми детей, эксперт по воспитанию детей с ОВЗ:

«На любую реабилитацию нужны силы, время, деньги. А если ребёнок в семье не один, надо перестроить жизнь всей семьи. Для нашей семьи игра — самый простой вариант реабилитации. Я могу посадить играть всех детей, это не требует много времени, это доступно. Кроме того, все дети любят играть. Более того, от игр есть эффект. Ты видишь, получается что-то у ребёнка или нет, как он реагирует на ту или иную ситуацию. И в зависимости от этого подключить к реабилитации, например, дефектолога или психолога.

Я за то, чтобы любой родитель в повседневной жизни, в обычной среде мог реабилитировать своего ребёнка. Мы не можем создать для него идеальные условия, но можем значительно улучшить существующие».

Добавим, игру нельзя будет купить в обычном магазине. Её будут давать только специалистам, прошедшим бесплатное обучение. Первый курс стартует уже 15 июня 2021 года. Он рассчитан на месяц, в программе — изучение музейных смыслов, обучение технологии игры, механизмам социально-психологической реабилитации, развитие артистических навыков, поскольку ведущий — полноценный участник действия, именно он направляет сыщиков, помогает им.

Доступ к онлайн-версии игры также будут иметь только прошедшие обучение специалисты.

Фонд «Берегиня»

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