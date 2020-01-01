Земля под контролем В Перми начнут выявлять правообладателей недвижимости, не внесённой в ЕГРН Поделиться Поделиться Твитнуть

С 29 июня 2021 года у городских властей добавится полномочий. Представителей органов власти наделили правом проверять объекты недвижимости, выявлять их правообладателей и направлять сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В первую очередь это касается правообладателей, которые приобрели свою недвижимость до 31 января 1998 года, то есть до введения ЕГРН, но не оформили права на неё должным образом. Как пояснили в Управлении Росреестра по Пермскому краю, такие права признаются действующими, но, поскольку они не отражены в ЕГРН, невозможно определить правообладателя того или иного объекта, фактические владельцы недвижимого имущества не могут им распорядиться — продать, подарить или завещать.

«В случае если у объекта недвижимости не выявлен правообладатель, то будут приниматься меры по поиску владельца этого объекта. Для этого могут быть направлены запросы в Федеральную налоговую службу, полицию, Пенсионный фонд, ЗАГС, а также нотариусам», — прокомментировала и. о. замглавы администрации Перми Елена Гонцова.

Такие полномочия у городских властей появились в связи с вступлением в силу Федерального закона №518-ФЗ, который внёс изменения в ряд законодательных актов. В Перми уже начались подготовительные работы по выявлению правообладателей незарегистрированных объектов и наполнению базы ЕГРН. Особую актуальность эта деятельность получила благодаря реализации в городе федерального проекта по разработке Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР).

Данные из ЕГРН послужат основой для создания Единого информационного ресурса. Для запуска проекта необходимо дополнить базу ЕГРН сведениями обо всех правообладателях земельных участков и объектов недвижимости на территории Перми.

Сегодня, по данным Управления Росреестра по Пермскому краю, на территории Перми насчитывается более 160 тыс. объектов недвижимости, права на которые не оформлены. В Пермском крае таких объектов почти 700 тыс.

Елена Гонцова, и. о. замглавы администрации Перми:

— Чтобы наполнить Единый государственный реестр недвижимости недостающими сведениями, мы параллельно запустили несколько процессов. Во-первых, проанализировали перечень участков и объектов без прав и сопоставили его с собственными информационными базами. В итоге нам удалось сократить этот список примерно на 92%. Во-вторых, подключили к работе по наполнению ЕГРН специалистов районных администраций Перми, осуществляющих муниципальный земельный контроль. Они — наши «глаза» и «руки» на местах. Например, в рамках анализа выявлены земельные участки с имеющимися зарегистрированными объектами, но собственники этих объектов за пользование землёй не платят. В этом случае специалисты районных администраций проводят проверку и, если информация подтвердилась, начисляют плату за фактическое пользование участком. Или, например, выявлены земельные участки с имеющимися объектами, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, то есть фактически объекты построены самовольно. В этом случае специалисты, осуществляющие муниципальный земельный контроль, фиксируют нарушение и направляют сведения для дальнейшего включения этого объекта в перечень самовольных построек, подлежащих демонтажу. Таким образом, еженедельно специалистами департамента земельных отношений отрабатывается информация примерно по 750 земельным участкам. Все выявленные сведения мы регулярно направляем в Росреестр.

Выявлять правообладателей незарегистрированных объектов недвижимости будут постепенно. Так, в случае если у объекта недвижимости не выявлен владелец, будут приниматься меры по его поиску. После получения информации собственнику будет направлено уведомление с проектом решения об установлении объекта недвижимости и его правообладателя. У найденного владельца будет 45 дней, чтобы направить свои замечания. В случае отсутствия ответа департаментом земельных отношений будут направлены соответствующие данные в Росреестр, и в ЕГРН внесут сведения о правообладателе.

«Чтобы недвижимость не стала предметом мошеннических действий, не была признана бесхозяйным имуществом и передана в собственность другому лицу, а владелец не был привлечён к административной ответственности как нарушитель земельного законодательства, правообладатель обязательно должен обратиться за регистрацией своих прав в Едином государственном реестре недвижимости. И сделать это надо как можно быстрее. Потому что требования к документам меняются, правоустанавливающие документы по ранее возникшим правам могут быть утеряны, стать ветхими и так далее, тогда доказывать свои права придётся в суде. Также у наследников могут возникнуть трудности при вступлении в наследство», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова.

Чтобы избежать спорных ситуаций в дальнейшем, жителям Перми, не зарегистрировавшим объекты недвижимости, рекомендуют поторопиться с оформлением своих прав. В случае возникновения вопросов или трудностей с оформлением прав на недвижимость пермяки могут обратиться в департамент земельных отношений по телефону 212-46-78, в один из офисов многофункционального центра «Мои документы» в Перми, в Управление Росреестра по Пермскому краю по телефону 8-800-100-34-34 (круглосуточно, звонок бесплатный).

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