Елена Синица Выйти на новый уровень Экспертный совет при главе Перми Алексее Дёмкине начал работу по актуализации стратегии развития города Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Администрация Перми

В среду, 26 мая, состоялось первое заседание экспертного совета при главе города Алексее Дёмкине. Эксперты и общественники проанализировали и дали профессиональную оценку обновленной стратегии развития Перми до 2030 года.

Отметим, что экспертный совет — это коллегиальный совещательно-консультативный орган. Его главная цель — обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления с экспертным сообществом при принятии экономических и социально значимых решений. Помимо этого, совет будет оценивать наиболее значимые муниципальные правовые акты и прогнозировать последствия их принятия. Также он будет рассматривать инициативы жителей по вопросам развития города. «Уверен, что предложения, высказанные на заседании совета, помогут выйти нашему городу на новый уровень развития, а также сделать жизнь в городе более интересной и комфортной», — уверен Алексей Дёмкин.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил актуализировать проект устойчивой стратегии развития города до 2030 года. Этой задачей займётся, в том числе и экспертный совет, членам которого представили проект обновлённой Стратегии развития Перми.

В частности, в приоритетах, обозначенных в новой Стратегии — комплексная застройка территории города, создание удобной системы общественного транспорта и инфраструктуры, развитие мест массового отдыха, форм активного досуга, возможностей для занятий спортом и творчеством.

Для сбора предложений и определения основных положений Стратегии были проведены экспертные круглые столы с представителями разных отраслей по вопросам промышленности, медицины, спорта, культуры и молодежной политики, поддержке малого и среднего бизнеса, образования, социальной защиты, формирования гражданского общества.

Экспертный совет будет дорабатывать и адаптировать к применению на практике положения обновлённой Стратегии развития Перми. Предлагается проводить заседания совета не реже одного раза в квартал. Кроме того, представлены темы заседаний по наиболее актуальным вопросам и проблемам развития города. Так, заседания будут проведены по следующим темам: развитие молодёжной политики города, создание условий для развития индустрии гостеприимства города, цифровизация муниципального управления (проект «Умный город»), благоустройство общественных территорий и другие.

В рамках заседания 26 мая обсуждались приоритеты социально-экономического развития города. По словам Алексея Дёмкина, комфортная городская среда — это благоустроенные общественные территории, сохранение и приумножение «зелёного» богатства города, удобные транспортные развязки и безопасность на дорогах, современный и экологичный общественный транспорт, насыщенная культурная жизнь в городе, возможности для занятий спортом, современная образовательная среда. Стратегическая цель Перми — войти в тройку лучших городов России.

Все жители Перми, а также учреждения, организации, предприятия, общественные объединения, предприниматели могут принять участие в обсуждении стратегии устойчивого развития «Пермь — наш дом». Предложения и замечания необходимо направлять в срок до 9 июня на электронную почту: dpm@gorodperm.ru. Сам проект Стратегии размещён на главной странице официального сайта администрации Перми.

Сейчас перед советом стоит задача проработать этот документ с учётом федеральных приоритетов и показателей нацпроектов. При этом, как отмечает Алексей Дёмкин, особое внимание уделят специфике города и обратной связи от местной общественности.

«В вопросе создания экспертного совета, Пермь, на самом деле, не является пионером, но среди муниципалитетов Прикамья мы одни из первых. Я считаю, что накопленная практика только подтверждает востребованность подобных органов», — сказал председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Сегодня экспертное сообщество помогает в решении проблем во многих крупных городах. В их числе Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Более того, с 2019 года экспертный совет сформирован и при правительстве РФ.

На первом заседании заместителем председателя экспертного совета был избран член Общественной палаты Пермского края, председатель комиссии Общественной палаты Пермского края по развитию экономики и инфраструктуры Олег Ганин.

«Сегодня мы видим документ, который можно обсуждать. Меня очень порадовало, что в состав экспертного света включены представители не только крупных предприятий города, но и ведущих вузов. Это говорит о том, что сегодня Пермь делает акцент на образовании — это точки роста не только Перми, но и всего Пермского края. Я очень надеюсь, что мы действительно создадим все условия для того, чтобы Пермь вошла в число лидеров среди городов России», — сообщил Олег Ганин.

На следующем заседании экспертный совет планирует рассмотреть конкретные предложения по доработке стратегии развития города.

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