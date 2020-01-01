Татьяна Сукрушева О культура, ты — мир! В Перми прошли юбилейные Дельфийские игры России Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Дельфийские игры часто называют Олимпийскими играми в культуре. Министерство культуры Пермского края всегда очень серьёзно относилось к участию творческой молодёжи Прикамья в этих соревнованиях. Пермские конкурсанты год от года привозили с игр всё больше медалей, и неоднократно заходили разговоры о том, что Пермь готова принять Дельфийские игры, и, наконец, эти намерения стали реальностью: после того, как на XIX Дельфийских играх пермская делегация заняла третье место, Перми выпала честь принимать юбилейные, XX Дельфийские игры — вопреки всем пандемиям и прочим неблагоприятным обстоятельствам.

Министерство культуры Пермского края

Двадцатые молодёжные Дельфийские игры России прошли на территории Пермского края с 21 по 26 мая. Почти две тысячи участников со всей страны приехали в Пермь, чтобы побороться за победу в 28 творческих номинациях: «Фортепиано», «Цирковое искусство», «Классический танец», «Тележурналистика» и многих других. Конкурсные задания затрагивали темы Года науки и технологий, а также предстоящего 300-летия Перми.

Министерство культуры Пермского края

Дельфийские игры — это уникальный конкурс, в котором молодые деятели культуры и профессионалы гуманитарных сфер соревнуются в множестве номинаций, охватывающих все виды искусства. Для юных участников это возможность развить свои таланты, быть замеченным и построить карьеру: лауреаты Игр получают признание не только в России, но и за рубежом, становятся признанными профессионалами; известны случаи, когда после победы в Играх юные музыканты были приняты на работу в Большой театр и Венскую оперу.

Министерство культуры Пермского края

Пермский край впервые получил почётное право принимать Дельфийские игры. Таланты со всей страны съехались в Пермь на это масштабное событие, и на протяжении недели в городе царила атмосфера творчества.

В адрес юбилейных ХХ Дельфийских игр России поступили приветствия от председателя правительства страны Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других государственных деятелей.

Для молодых деятелей культуры прошедшие состязания стали хорошим стартом в построении карьеры, а наш регион благодаря Играм получил мощный импульс для развития культурной жизни. На закрытии Игр губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, регион достойно справился с проведением Игр и обеспечил безопасность участникам и организаторам.

Министерство культуры Пермского края

«Я считаю, мы доказали, что Пермь может проводить крупные всероссийские мероприятия, а в дальнейшем планируем только увеличивать их масштаб, —отметил губернатор. — Мы подтверждаем статус одной из культурных столиц Российской Федерации и будем этому статусу соответствовать».

Министерство культуры Пермского края

Молодёжь из 43 регионов Российской Федерации покинула Пермский край с наградами. С каждым годом круг молодых талантов расширяется, уровень их мастерства растёт, — отметил в разговоре с журналистами директор международного Дельфийского комитета Владимир Понявин. Он обратил внимание и на высокий уровень судей конкурса: «Состав жюри остался таким же профессиональным — около 40% из них составляют народные или заслуженные артисты нашей страны».

В этом году многочисленная делегация Пермского края одержала победу в командном первенстве, опередив Новосибирск (второе место) и Московскую область (третье место). По итогам Дельфийских игр 2021 пермяки завоевали 71 награду, в числе которых 19 золотых медалей, 15 серебряных, шесть бронзовых и 31 диплом лауреата. Среди выигрышных номинаций оказались «Классический танец», «Фортепиано», «Ансамблевое народное пение» и другие. Не в первый раз победителем в номинации «Цирковое искусство» стал Народный цирк «Грация» из Пермского дома народного творчества «Губерния».

Дмитрий Казанцев, Егор Хлупцев

Министерство культуры Пермского края

Одним из победителей стал учитель начальных классов Дмитрий Казанцев, он был награждён золотой медалью в номинации «Искусство воспитания». Дмитрий считает, что для юных талантов эти соревнования — важное событие: «Конкурс — это в первую очередь повод развить творческие навыки и продемонстрировать свои умения, он помогает выявить интересных и значимых людей».

Министерство культуры Пермского края

В Играх нет проигравших — каждый участник талантлив по-своему. Юные творцы не боятся заявить о себе и подходят к своему делу с душой. Вот, например, мальчик десяти лет вдохновенно играет на аккордеоне: на его лице одна за другой сменяются эмоции, он переживает мелодию, которую исполняет. Вот на сцену резво выбегает группа мальчишек в русских костюмах, их танец — забавный синтез народный элементов и юмористических зарисовок — целое представление!

Министерство культуры Пермского края

Выявление и поддержка талантливой молодёжи — главная цель Игр, считает педагог из Новосибирской области Алла Ишутина. В Дельфийских играх новосибирская команда участвует уже на протяжении пяти лет, и только единицы из сотен желающих могут попасть в делегацию, рассказывает руководитель. «Для нас это мотивация. Мы видим и понимаем, как работают другие, соизмеряем свой уровень. Это заставляет нас идти всегда вперёд», — говорит педагог.

Министерство культуры Пермского края

Кроме конкурсных выступлений, Дельфийские игры включали и другие мероприятия: так, 24 мая прошла международная конференция, где представители делегаций российских регионов и разных стран, в том числе Греции и Бенина, обменивались опытом в области молодежной политики, поддержки общественных инициатив, развития студенческой самодеятельности. В министерстве культуры Пермского края — организаторе нынешних Дельфийских игр — отметили, что внеконкурсная часть Игр важна не меньше соревновательной — именно здесь проходит обмен опытом. Неслучайно, что последний день Игр всегда посвящен экскурсионной и культурной программе.

Министерство культуры Пермского края

В рамках юбилейных Дельфийских игр состоялось уникальное международное событие — Первый финно-угорский Дельфийский кубок. Конкурс-фестиваль в области искусства финно-угорских народов, направленный на поиск и поддержку талантливой молодёжи, прошёл 21 мая в Кудымкаре. В состязании приняли участие 10 сборных команд из Республики Карелия, Марий Эл, Мордовии, Коми, Удмуртии, сборная Пермского края и четыре команды из Коми-Пермяцкого округа, которые представили лучшие образцы финно-угорской культуры.

Об Олимпийских играх принято говорить: «О спорт, ты — мир!» Думается, к соревнованиям в сфере культуры и искусства это выражение применимо не меньше.

Министерство культуры Пермского края

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