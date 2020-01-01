Татьяна Сукрушева
О культура, ты — мир!
В Перми прошли юбилейные Дельфийские игры России
Дельфийские игры часто называют Олимпийскими играми в культуре. Министерство культуры Пермского края всегда очень серьёзно относилось к участию творческой молодёжи Прикамья в этих соревнованиях. Пермские конкурсанты год от года привозили с игр всё больше медалей, и неоднократно заходили разговоры о том, что Пермь готова принять Дельфийские игры, и, наконец, эти намерения стали реальностью: после того, как на XIX Дельфийских играх пермская делегация заняла третье место, Перми выпала честь принимать юбилейные, XX Дельфийские игры — вопреки всем пандемиям и прочим неблагоприятным обстоятельствам.
Двадцатые молодёжные Дельфийские игры России прошли на территории Пермского края с 21 по 26 мая. Почти две тысячи участников со всей страны приехали в Пермь, чтобы побороться за победу в 28 творческих номинациях: «Фортепиано», «Цирковое искусство», «Классический танец», «Тележурналистика» и многих других. Конкурсные задания затрагивали темы Года науки и технологий, а также предстоящего 300-летия Перми.
Дельфийские игры — это уникальный конкурс, в котором молодые деятели культуры и профессионалы гуманитарных сфер соревнуются в множестве номинаций, охватывающих все виды искусства. Для юных участников это возможность развить свои таланты, быть замеченным и построить карьеру: лауреаты Игр получают признание не только в России, но и за рубежом, становятся признанными профессионалами; известны случаи, когда после победы в Играх юные музыканты были приняты на работу в Большой театр и Венскую оперу.
Пермский край впервые получил почётное право принимать Дельфийские игры. Таланты со всей страны съехались в Пермь на это масштабное событие, и на протяжении недели в городе царила атмосфера творчества.
В адрес юбилейных ХХ Дельфийских игр России поступили приветствия от председателя правительства страны Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других государственных деятелей.
Для молодых деятелей культуры прошедшие состязания стали хорошим стартом в построении карьеры, а наш регион благодаря Играм получил мощный импульс для развития культурной жизни. На закрытии Игр губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, регион достойно справился с проведением Игр и обеспечил безопасность участникам и организаторам.
«Я считаю, мы доказали, что Пермь может проводить крупные всероссийские мероприятия, а в дальнейшем планируем только увеличивать их масштаб, —отметил губернатор. — Мы подтверждаем статус одной из культурных столиц Российской Федерации и будем этому статусу соответствовать».
Молодёжь из 43 регионов Российской Федерации покинула Пермский край с наградами. С каждым годом круг молодых талантов расширяется, уровень их мастерства растёт, — отметил в разговоре с журналистами директор международного Дельфийского комитета Владимир Понявин. Он обратил внимание и на высокий уровень судей конкурса: «Состав жюри остался таким же профессиональным — около 40% из них составляют народные или заслуженные артисты нашей страны».
В этом году многочисленная делегация Пермского края одержала победу в командном первенстве, опередив Новосибирск (второе место) и Московскую область (третье место). По итогам Дельфийских игр 2021 пермяки завоевали 71 награду, в числе которых 19 золотых медалей, 15 серебряных, шесть бронзовых и 31 диплом лауреата. Среди выигрышных номинаций оказались «Классический танец», «Фортепиано», «Ансамблевое народное пение» и другие. Не в первый раз победителем в номинации «Цирковое искусство» стал Народный цирк «Грация» из Пермского дома народного творчества «Губерния».
Одним из победителей стал учитель начальных классов Дмитрий Казанцев, он был награждён золотой медалью в номинации «Искусство воспитания». Дмитрий считает, что для юных талантов эти соревнования — важное событие: «Конкурс — это в первую очередь повод развить творческие навыки и продемонстрировать свои умения, он помогает выявить интересных и значимых людей».
В Играх нет проигравших — каждый участник талантлив по-своему. Юные творцы не боятся заявить о себе и подходят к своему делу с душой. Вот, например, мальчик десяти лет вдохновенно играет на аккордеоне: на его лице одна за другой сменяются эмоции, он переживает мелодию, которую исполняет. Вот на сцену резво выбегает группа мальчишек в русских костюмах, их танец — забавный синтез народный элементов и юмористических зарисовок — целое представление!
Выявление и поддержка талантливой молодёжи — главная цель Игр, считает педагог из Новосибирской области Алла Ишутина. В Дельфийских играх новосибирская команда участвует уже на протяжении пяти лет, и только единицы из сотен желающих могут попасть в делегацию, рассказывает руководитель. «Для нас это мотивация. Мы видим и понимаем, как работают другие, соизмеряем свой уровень. Это заставляет нас идти всегда вперёд», — говорит педагог.
Кроме конкурсных выступлений, Дельфийские игры включали и другие мероприятия: так, 24 мая прошла международная конференция, где представители делегаций российских регионов и разных стран, в том числе Греции и Бенина, обменивались опытом в области молодежной политики, поддержки общественных инициатив, развития студенческой самодеятельности. В министерстве культуры Пермского края — организаторе нынешних Дельфийских игр — отметили, что внеконкурсная часть Игр важна не меньше соревновательной — именно здесь проходит обмен опытом. Неслучайно, что последний день Игр всегда посвящен экскурсионной и культурной программе.
В рамках юбилейных Дельфийских игр состоялось уникальное международное событие — Первый финно-угорский Дельфийский кубок. Конкурс-фестиваль в области искусства финно-угорских народов, направленный на поиск и поддержку талантливой молодёжи, прошёл 21 мая в Кудымкаре. В состязании приняли участие 10 сборных команд из Республики Карелия, Марий Эл, Мордовии, Коми, Удмуртии, сборная Пермского края и четыре команды из Коми-Пермяцкого округа, которые представили лучшие образцы финно-угорской культуры.
Об Олимпийских играх принято говорить: «О спорт, ты — мир!» Думается, к соревнованиям в сфере культуры и искусства это выражение применимо не меньше.
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