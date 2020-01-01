Алексей Клочихин Ставка на диагностику Какие меры принимаются в Прикамье для борьбы с онкологическими заболеваниями Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства 20 мая рассказала о прошлогодних итогах работы по направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями», ведущейся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Напомним, что за три года (2019—2021) на мероприятия по профилактике и лечению рака в Прикамье выделено 1,327 млрд руб., что позволит усовершенствовать оказание медицинской помощи в онкологической службе края.

По словам министра, в 2020 году на эти цели была выделена беспрецедентная сумма — 686,2 млн руб., которые пошли прежде всего на закупку 88 единиц специализированного оборудования, поставленного в шесть медицинских организаций края, где смогли пройти обследование и получить специализированное лечение более 10 тыс. человек.

Кроме того, заработали пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Березниках, Губахе, Краснокамске, Кунгуре и Чайковском. Открытие этих центров очень важно для пациентов из отдалённых районов, им теперь не придётся ездить в Пермь, например, ради курсов химиотерапии, которые в новых ЦАОП получили более 4 тыс. человек.

Впервые в Пермском крае появился ПЭТ-центр, технологии которого востребованы пациентами при ряде онкологических заболеваний с целью контроля за проводимым лечением. В Пермском краевом онкологическом диспансере (ПКОД) также впервые открылась генетическая лаборатория, с момента появления которой таргетная противоопухолевая терапия стала использоваться чаще. Была усилена работа выездной поликлиники и скрининговых выездов специалистов ПКОД на мобильных комплексах (маммография, флюорография), внедрены новые радиологические методы диагностики и лечения (с применением технеция и радия). Проведена модернизация лучевой терапии на базе ПКОД (поставлены два новых линейных ускорителя и новый аппарат брахитерапии), в результате чего количество процедур с применением лучевой терапии увеличилось вдвое.

Наконец, совместно с федеральным НМИЦ онкологии был реализован проект «Онко­патруль», который позволяет проводить профилактические осмотры по выявлению рака на ранних стадиях прямо на предприятиях. Например, всего за два дня работы федерального «Онкопатруля» в Пермской научно-производственной приборостроительной компании при осмотре 200 работников из группы риска (с осложнённым анамнезом по раку), а также тех, кто крайне редко посещает поликлинику, считая себя здоровыми, были выявлены 30 человек с подозрением на рак. После дальнейшего обследования в ПКОД у восьми человек диагноз онкологического заболевания подтвердился, а ещё 18 человек были направлены в медицинские организации по месту прикрепления с целью лечения предраковых заболеваний.

Как объяснила Анастасия Крутень, к сожалению, пациенты с онкологическими заболеваниями в 2020 году оказались наиболее уязвимой категорией при заражении COVID-19. В связи с противоэпидемическими ограничениями резко снизился поток профилактических осмотров и диспансеризации, возникли проблемы с ранним выявлением заболеваний. Сейчас принимаются все возможные меры как по восстановлению профилактических осмотров и диспансеризации населения, так и по активизации работы в рамках оказания специализированной онкологической помощи.

В 2021 году на реализацию мероприятий по профилактике и лечению онкологических заболеваний выделено 259 млн руб., которые планируется направить на приобретение двух единиц оборудования для ПКОД и ГБУЗ ПК «КБ им. академика Вагнера» в Березниках. Также будут организованы ещё три ЦАОП — в Соликамске, Кудымкаре и Чусовом. Планируется провести комплекс мероприятий по созданию в медицинских организациях Пермского края системы трёхэтапной медицинской реабилитации онкологических пациентов, увеличить количество генетических и контрольных ПЭТ-исследований.

В рамках доказавшего свою эффективность проекта «Онкопатруль» с начала 2021 года уже проведена диагностика 2250 сотрудников 15 предприятий и организаций Пермского края (ПЦБК, «Редуктор-ПМ», ряд учебных заведений и т. д.). Более 30 человек были направлены к онкологу с подозрением на злокачественные новообразования.

Но самую важную новость, касающуюся программы борьбы с онкологическими заболеваниями, озвучил губернатор края Дмитрий Махонин, подтвердив приверженность администрации идее строительства нового современного онкодиспансера. Краевой Минздрав и Минэкономразвития сейчас работают над частной концессионной инициативой, предполагающей привлечение к строительству частного инвестора при условии максимального соблюдения интересов края в получении новых методов лечения, нового оборудования и оказании медицинских услуг по лечению рака.

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