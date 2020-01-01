Елена Синица Сохранить и сбалансировать Краевой бюджет в 2020 году выполнен на 90% Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Правительство Пермского края отчиталось перед депутатами заксобрания и общественниками об исполнении бюджета в минувшем году. Несмотря на непростые условия, власти выполнили все социальные обязательства, обеспечив сохранение мер поддержки и новое строительство значимых объектов.

По словам министра финансов Екатерины Тхор, доходы бюджета по итогам 2020 года со­­с­тавили 155 млрд руб., расходы — 175 млрд руб., дефицит — 20 млрд руб. Краевая казна недополучила порядка 20% налоговых поступлений. Наибольшее сокращение произошло по налогу на прибыль организаций (60,1% от плана, или 35,8 млрд руб.). Наиболее высокий процент исполнения — по НДФЛ (99,1%, или 33,7 млрд руб.) и налогу на имущество организаций (96,5%, или 10,3 млрд руб.).

Расходы на борьбу с коронавирусом сос­тавили 12,5 млрд руб. Из них 8,7 млрд руб. было предоставлено из федерального бюджета, 3,8 млрд руб. — из краевого. Порядка 4,9 млрд руб. было направлено на выплаты медикам, 1,4 млрд руб. — на оснащение коечного фонда, 2,8 млрд руб. — на социальные выплаты безработным, 659,6 млн руб. — на меры соцподдержки граждан, 1 млрд руб. — на мероприятия по предотвращению ухудшения состояния экономики.

В разрезе госпрограмм наибольший процент исполнения имеют программы «Региональная политика и развитие территорий» (97,8%) и «Образование и молодёжная политика» (96,6%). Самые низкие показатели — по программам «Экономическая политика и инновационное развитие» (69,9%) и «Пермский край — территория культуры» (79,0%).

На реализацию национальных проектов в крае в прошлом году было направлено 15,6 млрд руб. Полностью исполнены все запланированные мероприятия по нацпроектам «Культура», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство», «Безопасные и качественные дороги» и «Производительность труда и поддержка занятости». Чуть ниже показатели по нацпроектам «Цифровая экономика» (99,7%), «Демография» (97,9%) и «Здравоохранение» (93,1%).

По данным минфина, в прошлом году муниципалитетам края была оказана финансовая помощь в размере 64 млрд руб. Это на 35% больше, чем годом ранее. Средства были направлены на строительство и ремонт дорог, школьных и дошкольных учреждений, а также на жильё для молодых семей. Кроме того, было сказано, что сегодня муниципалитеты края не имеют коммерческих кредитов.

По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, несмотря на увеличение государственного долга (до 40,9 млрд руб. — Ред.), бюджет края остался финансово устойчивым и сбалансированным.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Объём долговых обязательств Прикамья сейчас один из самых низких в ПФО и соответствует самым строгим рамкам бюджетного законодательства. Увеличение доходной части путём привлечения заёмных средств позволило выполнить все социальные обязательства перед гражданами, принять необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и продолжить реализацию крупных инвестпроектов.

Меры поддержки

В прошлом году на социальную помощь и поддержку жителей края из регионального бюджета было выделено на 6,5 млрд руб. больше, чем планировалось, — 30,6 млрд руб. Как сообщил глава минсоцразвития Павел Фокин, мерами поддержки воспользовались 147 тыс. семей. Из них 19 тыс. семей получили выплаты на первого ребёнка в размере 10,7 тыс. руб. ежемесячно, 100 тыс. семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет — выплаты в размере 5,3 тыс. руб. Было приобретено и передано жителям 24 716 подарочных комплектов в рамках акции «Подарок новорождённому».

Согласно отчёту краевого минсоца, всех пожилых людей в прошлом году обследовали социальные участковые. В результате свыше 4 тыс. человек взяли на сопровождение, а ещё 1,5 тыс. человек — на социальное обслуживание. Сегодня этими мерами поддержки пользуется около 15 тыс. человек.

На обеспечение жильём детей-сирот в 2020 году было выделено 1,1 млрд руб. Такую меру поддержки получили 864 человека. Также возможность улучшить жилищные условия получили 2237 молодых семей.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин обратил внимание на то, что сегодня в крае каждый третий житель получает те или иные меры социальной поддержки. И, несмотря на сложные условия прошлого года, ключевой приоритет бюджетной политики остаётся неизменным — безусловное исполнение всех социальных обязательств.

Развитие

Вице-премьер краевого правительства Григорий Невоструев, выступая перед депутатами, отметил, что с 2016 года в 2,8 раза вырос объём дорожного фонда. В прошлом году на госпрограмму «Развитие транспортной системы» было направлено 22,9 млрд руб. В целом было построено и капитально отремонтировано 316,4 км региональных и 783 км местных дорог. Положительные перемены стали чаще замечать и жители края, на что указывают результаты соцопросов: в 2020 году это отметили 59,6% опрошенных.

Кроме того, почти в девять раз увеличилось финансирование транспортной отрасли. В первую очередь это связано с обновлением общественного транспорта, переходом на новую транспортную модель обслуживания населения. По данным за 2020 год, более 11,3 млн человек воспользовались общественным автомобильным, пригородным, железнодорожным, авиационным и внутренним водным транспортом.

Невоструев отметил и высокие темпы расселения аварийного и строительства нового жилья. В 2020 году введено 1,2 млн кв. м жилья. Это 603 объекта индивидуального жилищного строительства и 612 многоквартирных домов. При этом в 2020 году ликвидировано 99,3 тыс. кв. м аварийного жилья. Таким образом, было расселено 6,9 тыс. человек.

Что касается образовательных учреждений, то за 2020 год ввели в эксплуатацию одну школу (на 1050 мест) и восемь детских садов (в совокупности на 1125 мест). На эти цели было направлено 4 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. предоставил федеральный бюджет.

По мнению председателя инфраструктурного комитета Виктора Плюснина, в целом «правительство сработало хорошо». Он отметил, что ни по одному объекту не было приостановлено финансирование, работа продолжалась. Однако, по словам Плюснина, необходимо уделять больше внимания планированию. «Все стройки шли, но не так, как хотелось бы, — отметил он. — Здесь проблема в планировании: не все моменты были учтены. Сейчас надо провести работу над ошибками и в 2021 году провести корректировку бюджета».

Здравоохранение

Объём финансирования госпрограммы «Качественное здравоохранение» в 2020 году составил почти 67 млрд руб. Из них 27 млрд руб. поступили из краевого бюджета, 10 млрд руб. — из федерального и 28 млрд руб. — из внебюджетных источников. В 2020 году было возведено 20 ФАПов и 10 врачебных амбулаторий, отремонтировано 102 объекта здравоохранения (годом ранее — 94).

Для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями в 2020 году закупили 162 единицы оборудования на сумму 944 млн руб. В целом за 2020 год край приобрёл 5,6 тыс. штук нового медицинского оборудования (в 2019-м — 1,5 тыс.).

Говоря об обеспеченности медицинскими кадрами, глава минздрава Анастасия Крутень отметила, что Пермский край незначительно отстаёт от федеральных показателей. Сегодня в Пермском крае на 10 тыс. населения приходится 78,3 врача (по РФ — 82,8) и 37,3 работника среднего медперсонала (по стране — 37,6).

Тем не менее Анастасия Крутень отметила, что, несмотря на все сложности и постковидный синдром, все силы отрасли здравоохранения направлены на то, чтобы вернуться к докоронавирусным показателям.

Председатель комитета по бюджету Елена Зырянова также отметила, что, несмотря на возникшие сложности, правительство сработало удовлетворительно и бюджет Пермского края остался устойчивым, в том числе благодаря помощи Федерации. «Да, мы понесли некоторые потери, но чувствуем себя абсолютно уверенно. Мы исполнили все свои социальные обязательства», — резюмировала Зырянова.

Сейчас одной из главных задач краевых властей является содействие занятости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно это подчёркивал: «Наша цель на 2023 год — достичь уровня безработицы не более 3,3%. Амбициозная задача, но считаю, что все шансы справиться с ней у нас имеются. Этому будет способствовать развитие экономики, промышленности».

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