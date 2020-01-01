Евгения Пастухова журналист Елена Синица Строить и перестроить Краевые власти рассматривают возможность учреждения специального строительного фонда Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае может появиться некоммерческий Фонд развития строительства. Его главная задача — строительство жилья для целей расселения из аварийного фонда, предоставления молодым семьям, детям-сиротам и другим категориям граждан, а также обеспечение комплексного развития территорий (реновации). Для удешевления строительства земельные участки фонд будет получать бесплатно.

Первый вице-премьер Григорий Невоструев презентовал на заседании комитета по бюджету 19 мая среднесрочный план финансово-хозяйственной деятельности НКО «Фонд развития строительства». Он пояснил депутатам, что перед властями стоит задача расселения ветхого и аварийного жилья, причём через организацию нового строительства. Пока же эта проблема, по его словам, в 80% случаев решается выплатами на покупку квартир. «Это федеральные деньги, они всё равно поступают. Основная цель — сделать так, чтобы гражданам в основном предоставлялось полноценное жильё», — заявил он.

Вариант НКО власти выбрали потому, что это позволяет «получать участки безвозмездно для уставных целей, а именно для обеспечения жильём отдельных категорий граждан». Как отмечается в информации, которую минстрой представил в заксобрание, в результате снизится цена квадратного метра для покупателей. Преимущество НКО также заключается в том, что перед ней не стоит цель получения прибыли. А ещё власти смогут контролировать фонд и при необходимости предоставлять бюджетные субсидии.

В планах фонда уже в 2021—2022 годах спроектировать и ввести 37,1 тыс. кв. м жилья. Всего до 2024 года будет спроектировано 337,1 тыс. кв. м жилья, введено — 207,1 тыс. кв. м жилья. Цена 1 кв. м для покупателей будет равна средней расчётной стоимости в муниципалитетах (в первом квартале 2021 года самая высокая — 56,4 тыс. руб. в Перми, самая низкая — 19,3 тыс. руб. в Гремячинске), говорится в информации, представленной в ЗС. Но в презентации при этом отмечается, что коммерческая составляющая в цене квадратного метра будет на уровне 2—4%, необходимых для содержания фонда.

Финансирование фонда будет осуществляться за счёт субсидии из краевого бюджета, средств приобретателей жилья и кредитных ресурсов. В 2021 году требуется 300 млн руб. Из них 16 млн руб. уже выделено из краевого бюджета на учреждение фонда. Также в четвёртом квартале 2021 года фонду потребуется допфинансирование в качестве имущественного взноса в размере 283,8 млн руб. Эти средства, как отмечается в информации, представленной в ЗС, понадобятся «для участия в закупках на приобретение жилья, покрытия кассовых разрывов в ходе производства работ, для формирования градостроительной разрешительной документации» и будут привлечены «из внебюджетных и прочих источников». «В дальнейшем содержание фонда будет осуществляться за счёт смет на строительство объектов в размере 4% от стоимости капитальных вложений», — добавил Невоструев и отметил, что субсидия из бюджета будет однократной и «может быть возвращена по результатам строительного цикла».

В планах фонда на 2021—2022 годы — получить выручку в 1,8 млрд руб. без НДС. Чистая прибыль в 2022 году должна составить 77 млн руб. Штат — 12 сотрудников. «Предприятие существенно экономит на старте именно в части того, что быстрее вовлекается в оборот земельный участок, он безвозмездно предоставляется, — резюмировал вице-премьер. — Это краевая организация, которая понимает вопросы синхронизации всех программ. Кроме того, мы видим, что в рамках программы расселения аварийного жилья у нас есть сдвижки влево по финансированию, и мы понимаем, как сформировать заказ. Так у нас получается живая рентабельная схема».

Подобные фонды есть сегодня в Татарстане, Башкирии, Кемеровской области, Краснодарском и Красноярском краях, в Крыму. В Татарстане, Кузбассе и Башкирии (где ранее работал Невоструев) они функционируют как некоммерческие организации. В Красноярске фонд является оператором «Дом.РФ». Кстати, в Краснодаре и Башкирии фонды находятся в процедуре банкротства.

На все уточняющие вопросы, например, как именно будущий пермский фонд будет выбирать подрядчиков для строительства, на каком этапе сегодня находится процесс его создания и так далее, в пресс-службе краевого минстроя ответили лаконично: «Решение о создании фонда и механизме его работы должно быть утверждено правительством Пермского края. На данный момент проект фонда в разработке. Вопрос о создании фонда ещё на этапе рассмотрения».

Сегодня фонд рассматривается как один из вариантов, но окончательного решения о его формировании пока нет, пояснил депутат заксобрания, советник губернатора Павел Черепанов: «Оно будет принято, когда мы будем понимать все основные тренды, которые задаёт федеральный минстрой, когда будет сформировано законодательство, например, по комплексному развитию территорий. Тогда мы будем искать самые оптимальные и выгодные для региона механизмы реализации жилищного строительства, проработав все возможные варианты, в том числе и создание фонда. Решение будем принимать очень взвешенно».

Бывший вице-спикер заксобрания, директор АНО «Союзэкспертиза-Пермь» Лилия Ширяева подчеркнула, что такой вариант может быть. «Государство имеет право наделять НКО своими функциями, — заявила она. — И для их реализации оно должно обеспечить НКО всем необходимым, в том числе финансированием. Но, по-моему, зарабатывать на том, что исполняет функции государства, такая организация не должна.

Её задача — сделать быстро, качественно и дёшево для тех, кому это нужно». Если компания планирует извлекать прибыль, то эта задача больше подходит акционерному обществу.

Об учреждении подобной структуры разговор шёл давно, отмечает руководитель АН «Территория» Екатерина Пахомова. И в целом к самой идее она относится положительно. «Расселение аварийного жилья — это действительно та ситуация, когда вопрос надо решать незамедлительно, — рассуждает Пахомова. — Нужно переселять людей и освобождать ветхие кварталы в целях развития города и изменения его облика. Кроме того, у нас нет какого-то значительного резервного фонда, а мало ли, какая ситуация может произойти. Жильё должно быть разнообразным».

Председатель комитета заксобрания по бюджету Елена Зырянова отмечает, что ей идея создания фонда «видится нецелесообразной и даже рискованной». По её словам, у регионов действительно сегодня есть полномочия для создания НКО и выделение бюджетных средств для обеспечения деятельности фонда возможно. Но в случае, если бы в крае не было развитого рынка услуг по строительству многоквартирного жилья. «Строительство жилья является локомотивом экономики и влечёт за собой развитие других отраслей и сегментов, — говорит Зырянова. — Рынок строительства жилья в Пермском крае конкурентен и обеспечивает предложение на уровне спроса. А конкуренция влечёт за собой оптимизацию цен на жильё». Поддержка малоимущих граждан является задачей государства, но «её эффективнее оказывать через выдачу бюджетных субсидий».

Кроме того, депутат отмечает, что сегодня рыночные цены на землю упали. Особенно в территориях. Поэтому модель, в рамках которой снижение стоимости жилья происходит за счёт бесплатного предоставления участков, требует более внимательного анализа. «У правительства есть полномочия, связанные со строительством социальной инфраструктуры, — заключила Елена Зырянова. — И мне бы хотелось, чтобы основные усилия команды губернатора были сосредоточены на исполнении региональной адресной инвестиционной программы».

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