Елена Синица Школы, льготы и субсидии Главные вопросы майского пленарного заседания краевого парламента Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В повестку пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края, которое состоится 20 мая, включено около 35 вопросов. В числе ключевых — внесение изменений в краевой бюджет на этот год и утверждение отчёта за прошлый, корректировка перечня объектов капитального строительства, а также введение новых мер социальной поддержки для населения.

Субсидии

В бюджет Пермского края на 2021-2023 годы вновь вносят поправки. В этот раз они связаны с выделением в 2021 году субсидии пермскому свинокомплексу в размере 116, 1 млн руб. С такой инициативой выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как сообщается в финансово-экономическом обосновании, сегодня предприятие находится в сложной ситуации, ему не хватает оборотных средств. Это, в свою очередь, объясняется ростом цен на ячмень, пшеницу, горох, из которых на 67% состоит комбикорм. Также в период с июня 2020 года по апрель 2021 снизились закупочные цены на мясо свиней на 3,8 %, на свиней в живом весе на 6,4 %. По итогам I квартала 2021 года АО «Пермский свинокомплекс» получил убыток в размере 161,1 млн руб.

Предполагается, что большая часть средств субсидии (69,3 млн руб.) пойдёт на приобретение зерновых и бобовозерновых культур для приготовления комбикормов. На оплату труда работников предприятия предусмотрено 29,7 млн руб. Ещё 5,6 млн руб. потратят на ветеринарные препараты. Кроме того, 11,3 млн руб. направят на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию, поставленную в 2021 году. Отмечается, что краевая субсидия также позволит приобрести ячмень, пшеницу и горох, общим объёмом в 4,4 тыс. т и обеспечить бесперебойную производственную деятельность предприятия.

Субсидию предоставят за счёт сокращения финансирования на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники.

Кроме того, депутатам предстоит утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2020 год.

Инфраструктура

Другим значимым вопросом станет корректировка перечня объектов капитального строительства общественной инфраструктуры. Законопроект предполагает увеличение числа объектов с 86 до 96 объектов. Из них 37 приходится на госпрограмму «Образование и молодёжная политика», 30 — на «Качественное здравоохранение», девять — на «Безопасный регион», восемь — «Спортивное Прикамье». Ещё семь объектов будет реализовано по программе «Пермский край — территория культуры», пять — по «Экономической политике и инновационному развитию» и два — по «Социальной поддержке жителей Пермского края».

Так, согласно изменениям, в перечень войдёт реабилитационный центр в Перми. На первом этапе будет приобретено недвижимое имущество по адресу ул. Встречная, 35. На втором этапе планируется модернизация инженерного обеспечения и защиты территории от негативных воздействий. Оценочная стоимость инвестиционного проекта — 221 млн руб. Срок реализации — 2021-2022 годы.

Кроме этого, к 2023-му году планируется построить десять новых школ. Они появятся в Перми по улицам Крондштадтская, Ветлужская, Академика Веденеева, Милиционера Власова, Холмогорской, в п. Новые Ляды, а также в Култаево, Гамово, Лобаново, Кондратово. По адресу ул.Мира,11 разместится новое здание МАОУ «Техно-школа им. В.П. Савиных». Оценочная стоимость проекта — 1,3 млрд руб. Предполагается, что строительство будет завершено к 2022 году. А в Губахе построят общежитие для иногородних студентов за 280,9 млн руб.

Между тем, из перечня исключается Пермский краевой центр «Муравейник». В пояснительной записке сообщается, что запланированные работы не оказывают влияния на конструктивные характеристики безопасности объекта. Соответственно, не носят инвестиционный характер.

Новый формат

Во втором чтении депутаты 20 мая рассмотрят законопроект, уточняющий механизм транспортировки и хранения задержанных транспортных средств. Предполагается, что компании, выполняющие эти услуги, будут отбираться на конкурсной основе. За каждой такой организацией будет на пять лет закреплена определённая территория.

Сейчас эти организации работают без привязки к местности. По мнению авторов законопроекта, это приводит к недобросовестной конкуренции между организациями и отсутствием специализированных стоянок в ряде муниципалитетов.

Законопроект также предусматривает создание единого диспетчерского центра на каждой территории обслуживания для координации и обеспечения эффективного взаимодействия всех участников процесса.

Меры поддержки

Депутаты рассмотрят и ряд законопроектов о мерах поддержки для некоторых категорий граждан. Например, в период с 1 мая 31 октября у пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж, появится право приобретать социальный проездной вне зависимости от уровня их доходов. Ранее такая льгота была установлена до 2023 года, но временно прекращала своё действие. В случае принятия законопроекта, она станет бессрочной.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта будет осуществляться в пределах объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете края на 2021-2023 годы.

Кроме этого, в повестку заседания включён законопроект об установлении правовых гарантий социальной защиты для лиц, награждённых знаком «Житель осаждённого Севастополя». Однако в финансово-экономическом обосновании отмечается, что по данным на 1 января 2021 года таких жителей в крае нет. На реализацию проекта закона дополнительных средств из краевого бюджета не потребуется.

В 2021 году также смогут претендовать на меры поддержки пенсионеры, имеющие большой страховой стаж и ветераны труда края. Отмечается, что поддержка второй категории граждан предусмотрена только в случае, если их ежемесячный доход превысил двукратный прожиточный минимум не более чем на 10 %.

Также в ходе пленарного заседания ГУ МЧС России по Пермскому краю отчитается о своей работе. А «правительственный час» будет посвящён реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Министр образования и науки Раиса Кассина расскажет о развитии проекта в разрезе муниципальных образований.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Начнем с обсуждения отчёта об исполнении бюджета Пермского края за 2020 год. На экономику одновременно оказали воздействие два мощнейших негативных фактора — вынужденное сокращение деловой активности, связанной с пандемией, и снижение цен на нефть и калийные удобрения. Несмотря на это, в целом доходы края за прошлый год выросли относительно 2019 года на 2 млрд руб. В целом, считаю, что бюджетная система региона выдержала вызовы минувшего года и продемонстрировала устойчивость. Отказ от бездефицитного бюджета оправдал себя. Мы исполнили все свои социальные обязательства, приняли необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и продолжили реализацию крупных инвестпроектов.

К разряду концептуальных вопросов, на мой взгляд, следует отнести проект закона «О молодёжной политике в Пермском крае». Документ направлен на обеспечение прав молодёжи, а также активное вовлечение молодых граждан в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь Пермского края. Среди новаций будущего закона - поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан и их объединений, подготовка ежегодного доклада о положении молодёжи в Пермском крае.

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