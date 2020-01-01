Арина Плюснина представитель программы «Учитель для России» на Урале Урок №175 Что такое безопасность в современных российских школах Поделиться Поделиться Твитнуть

Вы идёте по майской солнечной улице, а на другой стороне идёт парень с ружьём. Дружелюбно машет вам, улыбается и проходит мимо. Чудик какой-то. Да и винтовка, или что у него там в руках, — наверняка же — игрушечная? Погода — радость, давно не было жаркого мая! Запах черёмухи такой приятный, как хорошо, что получилось сегодня прогуляться до обеда. Вы пойдёте дальше, а парень войдёт в школу, пройдёт по тихому школьному коридору, войдёт в 8«А» класс и расстреляет мальчиков и девочек прямо за их партами.

Расстрел школьников — то, повторения чего мы все боимся и не хотим допускать. И несмотря на то, что российские школы внешне стали напоминать лагеря для заключения: школьный двор огорожен забором, на калитках замки, по периметру камеры наблюдения, охранник и распознавание лиц при входе — в очередной раз выяснилось, что в случае беды эти меры никого не защитят.

И я прекрасно понимаю, как ужасно страшно родителям отпускать своих детей в школу, особенно после случившегося, в очередной раз случившегося с нами всеми, общего кошмара. Я говорю общего, потому что в погибших детях каждый увидел своих — и тысячи родителей по всей России сейчас думают, что я могу сделать, чтобы обезопасить своего ребёнка.

Об этом думают не только родители. Уже вчера стали звучать идеи власть имущих, как ужесточить, усилить, запретить. Сегодня в сеть попал список «подозрительных школьников», составленный для минобразования Мурманской области — младший в этом списке ходит в 1 класс. Делает ли такая реакция власти безопаснее школу и жизнь наших детей? Для меня очевидно, что нет.

Ожидаемо, что политики используют ситуацию в интересах государства. Но между нашими с вами детьми и государственными интересами уже давно не стоит знака равенства. Значит ли это, что ответственность за безопасность детей лежит на нас с вами? Да. Она всегда лежала на нас с вами, как и ответственность за всё происходящее в стране. И это нам с вами отпускать наших детей в школу по утрам. И первое, что стоит сделать прямо сейчас — понять это.

После у нас сразу появится много работы. Например, перестроить социально-психологическую службу при школах, чтобы ребёнку было к кому обратиться за помощью; продумать поддержку учителей; наладить контакт между родителями и педагогами — в общем, пересобрать наши школы так, чтобы они стали безопасными не по внешним признакам. Безопасность в школе — это ведь история не про усиление охраны на входе. А про то, что тебе есть, куда обратиться за помощью — и тебе не страшно это сделать. В случае буллинга, в случае внутреннего конфликта психолог может быть твоим помощником, а не карателем. Безопасность в школе — синоним такой образовательной среды, где можно говорить о том, что думаешь, обсуждать, дискутировать, сомневаться — и не попадать за это в списки «подозрительных школьников».

Мне бы очень хотелось поддержать учителей в школах — потому что они сейчас находятся в очень сложной ситуации. Вот уж кто точно не чувствует себя в безопасности! Если у педагогов нет поддерживающего сообщества, внешней поддержки и супервизии, то скорее всего, такой учитель выгорит на работе и не будет готов мотивировать учеников и говорить с ними на действительно волнующие темы.

И ещё — очень важно участие родителей в поддержке школьника, сотрудничество родителей и педагогов. Пока очевидно, что у школ нет ресурса на то, чтобы создавать такую среду. Точнее, есть далеко не у всех. Количество резильентных — то есть устойчивых, повышающих шансы на успех вне зависимости от окружающей неуспешности — школ в нашей стране едва приближается к 12%1.

Школа должна и может быть островком безопасности для ребёнка. Но она не станет такой без перемен. Нашим уроком №1 был урок в Беслане, №127 — урок в Перми, №175 — в Казани. Всей стране надо, наконец, выучить эти уроки — и начать перемены.

Ещё нам предстоит научить наших детей быть смелыми. Научить звать на помощь, если случилась беда, бежать и правильно вести себя, если слышишь стрельбу в школе. Поговорить про самые страшные ситуации и то, как вести себя в них. Научить их громко звать на помощь, если случилась беда, бежать и правильно вести себя, если слышишь стрельбу в школе. Поговорить про самые страшные ситуации и то, как вести себя в них. Крепко обнять, простить шалости и начать говорить каждый вечер перед сном — неважно, сколько твоему ребёнку лет, 5 или 15.

Кажется, если бы с Ильназу было с кем поговорить о своей ненависти, можно было бы ему помочь раньше, чем тот осознал себя богом и решил убивать. Что ещё можем мы? Относиться друг к другу внимательнее. Если парень идёт по улице с ружьём, он идёт куда-то.

1 PISA, 2018

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