Елена Синица
В Перми прошёл парад в честь Дня Победы
На территории края в целом пройдёт около 2 тыс. праздничных мероприятий
В воскресенье, 9 Мая, в Перми прошёл парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Он прошёл на территории бывшего военного авиационного технического училища, рядом с институтом ФСИН (ул. Карпинского, 125).
Круг присутствовавших лиц на параде был ограничен. Так, в качестве зрителей присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, локальных боевых действий, труженики тыла, ветераны войн, а также почётные жители края.
Для остальных жителей края, желающих посмотреть парад, была организована онлайн-трансляция.
Виктор Михалев
В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие 13 парадных расчётов. В их состав вошли около 2 тыс. человек околовоенных и военных ведомств края и 18 единиц военной техники.
В целом на территории края пройдёт порядка 2 тыс. мероприятий как в онлайн-, так и в офлайн-формате.
Предполагается, что они соберут около 1 млн участников и зрителей. В частности, онлайн пройдёт акция «Бессмертный полк».
Кроме этого, на территории Пермского края будет запущено девять фейерверков.
В Перми 15-минутный фейерверк запустят с базы «Летающий лыжник», расположенной в микрорайоне Городские горки.
Как ранее сообщал министр культуры края Вячеслав Торчинский, фейерверк будет виден «практически со всех точек города».
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