Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Королева Лир В Театре-Театре состоялась премьера ещё одного пластического спектакля Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

«Лир» (18+) по мотивам всем известной трагедии Шескпира — это не просто спектакль, а программное заявление нового художественного руководства «Сцены-Молот». Недаром вместе с режиссёром-хореографом Ксенией Малининой спектакль представлял недавно назначенный худрук малой сцены Театра-Театра Марк Букин: для него это тоже важная премьера, индикатор одного из направлений работы площадки.

Ксения Малинина — человек очень увлечённый и целеустремлённый. Её жизненный опыт мог бы стать материалом для мастер-класса «Как добиться своей цели в творчестве». У созданного ею Свободного театра современного танца — преданная и восторженная публика в Перми: стремление хореографа соединять большую литературу и современный пластический язык многим импонирует. В репертуаре театра — и Маркес, и Гоголь, и Пелевин… И всё в танце, в движении. Надо признать, что Ксения добилась немалых успехов, «доставая» из непрофессиональных танцовщиков всё лучшее, что они могут дать. Сейчас, когда благодаря успешному окончанию магистратуры по режиссуре под руководством Бориса Мильграма она получила доступ на профессиональную площадку, Ксения «замахнулась на Вильяма нашего Шекспира».

Никита Чунтомов

Главной «фишкой» постановки стала, конечно, звезда «Балета Евгения Панфилова» Мария Тихонова в заглавной роли. Ксения Малинина вынуждена постоянно отвечать на повторяющийся вопрос: «Почему у вас Лир — женщина?» Ответ простой: не «Лир — женщина», а «Лир — Мария Тихонова». Режиссёр признаётся, что если бы не удалось договориться с Марией, спектакля не было бы. Понятно, почему из заголовка исчезло слово «король».

Всем, кто знаком с Марией Тихоновой как творческой личностью, понятна такая категоричность. Пожалуй, это единственная артистка балета в Перми, которая умеет быть такой драматичной — не играть, как драматическая актриса, а именно быть, существовать в танце. Её драматичность — не в актёрской игре, а в языке тела, в пластике, в выверенном движенческом поведении. Если кто из пермских танцовщиков может сыграть шекспировскую трагедию ослепления/прозрения, так это она.

Никита Чунтомов

Кастинг спектакля вообще очень удачен: что ни главная роль — то яркий характер, прекрасное сочетание пластики, внешности и актёрской игры. Видно, что Ксения Малинина искала героев долго, пристально изучая все участвующие в постановке труппы — основную и балетную труппы Театра-Театра, а также свой Свободный театр современного танца. В результате получился сложный микс: мужские роли, роли Гонерильи и Реганы исполняют артисты балета ТТ, а роль Корделии — Алиса Санарова из основной труппы. Эта красивая и талантливая актриса не стала звездой мюзиклов, что для положения в Театре-Театре — почти приговор, но, как показал «Лир», она вполне музыкальна: спектакль начинается с «Баллады Корделии» Шостаковича в её исполнении, весьма точном, хотя и неконцертном.

Да, они там поют, а ещё разговаривают. Это, конечно, не балет, а Ксения Малинина даже определение «пластический спектакль» не принимает, называя «Лир» примером «физического театра». Много сил и времени постановщица потратила на объяснения публике, что же это за театр такой. Относя своё творчество к «физическому театру», Ксения сознательно расширяет свои возможности: в «ассортименте» её хореографических приёмов — и уличные танцы, и акробатика, и взаимодействие танцовщиков с видео. Опыт многолетней работы с непрофессиональными исполнителями дал постановщице бесценный навык: каждому из героев прописана движенческая партитура ровно той сложности, которую танцовщик способен выполнить. Опытным и профессиональным Ульяне Букиной (Гонерилья) и Анастасии Тиуновой (Регана) досталось в полной мере; очень точным получился жёсткий, суховатый Глостер (Георгий Фадин), но настоящим открытием стал исполнитель роли Эдмунда Артём Рудаков.

Никита Чунтомов

Этот молодой человек, не получивший хореографического образования, — бывший железнодорожник. Его творческая натура и огромная увлечённость танцами известны всем, кто смотрел карантинные «квартирники», которые артисты ТТ выпускали летом прошлого года. На фото на сайте театра можно увидеть пышущего здоровьем, позитивного и светлого, возможно, слегка простодушного парнишку, но в образе злодея Эдмунда перед зрителем предстаёт совершенно иной человек, внутренняя ярость которого на выходе превращается в лицемерие и вероломство. Эволюция этой «белокурой бестии» в исполнении Артёма Рудакова тем более впечатляет, что и хореографию ему Ксения Малинина сочинила самую рискованную, с множеством сложных трюков, которые танцовщик выполняет точно, широко и очень мужественно.

Вообще, с мужской хореографией здесь всё более чем достойно. Казалось бы, спектакль женский — женщина-постановщик, женщина в главной роли, — но мужчинам с танцами повезло больше. Так, замечательное, поставленное в высшей степени изобретательно па-де-труа Глостера, Эдмунда и Эдгара могло бы стать самостоятельным концертным номером. Ксения Малинина в принципе мастер танцевального ансамбля, она отлично умеет выстраивать взаимодействие между партнёрами в танце, и в «Лире» это умение многократно продемонстрировано. Один из самых красивых моментов — вальс, в котором кружатся две пары. Это дуэт дуэтов: «химия» возникает и между партнёрами в каждой паре, и между парами.

Никита Чунтомов

Вальс Чайковского в саундтреке спектакля звучит прямо-таки мелодией сфер, ведь «Лир» вовсе не отличается музыкальностью. Ритм здесь задаёт в основном текст — как стихотворный, так и прозаический: отрывки из разных кино- и театральных постановок «Короля Лира» на разных языках, сонеты (не только шекспировские); всё это аккуратно соединено и оформлено композитором Павлом Юферовым из проекта Delta Omega. Текст — произнесённый и графический — весьма важен в оформлении спектакля, что неудивительно для такого литературоцентричного хореографа, как Ксения Малинина. Музыкально-танцевальных моментов, собственно, только два: вышеупомянутый вальс и «Песня Шута» Шостаковича, под которую танцует соло Мария Тихонова.

Это кульминация спектакля — момент прозрения Лира, момент обретения им собственного лица, цельности, отказ от личины в пользу личности. До этого момента Мария Тихонова танцует в маске, причём маска надета на затылок, и герой — еще неопределённой гендерной принадлежности — к зрителям повёрнут как бы лицом, но на деле — спиной; постепенно проникаясь трагизмом, король отказывается от маски, становится женщиной и обращается к людям лицом.

Никита Чунтомов

Дихотомия король/шут далеко решается здесь как двойничество. Идея достаточно популярная, далеко ходить не надо — в маленьком пермском театре «Карабаска» идёт моноспектакль «кукольныестрастипокоролюлиру» (12 +), где единственный актёр Данил Петров воплощает в себе ту же двойную личность; однако у Ксении Малининой и Марии Тихоновой это сделано очень выразительно и даже трогательно — на уровне общей идеи и актёрского воплощения… Но, увы, не на уровне хореографии. Удивительное дело, но для главной звезды Ксения Малинина не сочинила яркого танца. Весь эпизод с «Песней Шута» сделан так, будто это не вполне отрепетированная импровизация. Кажется, постановщица полностью положилась на харизму Марии Тихоновой, которая и без специальной хореографии хороша; но надо же танцовщице что-то и танцевать, а не просто существовать в образе.

Поклонники Тихоновой были слегка разочарованы. Роль бенефисная, энергетически и эмоционально затратная, а хореографии соответствующей нет.

Никита Чунтомов

Спектакль идёт чуть больше часа, но за это время удаётся пересказать всю шекспировскую трагедию, в которой Ксения Малинина обозначила важные акценты и сюжетные повороты, нашла ключевые детали, которые цепляют зрителя ХХI века. Постановщица предостерегает от того, чтобы искать в «Лире» политические намёки и аналогии, но они всё равно возникают, тем более что этому способствует работа художника-постановщика Лёши Лобанова, который придумал героям мундиры, галифе и прочие милитаристские костюмы, а Эдмунда по мере превращения в злодея переодел из светло-серого в чёрное. Слово «фашизм» поневоле вертится в уме.

Пластический «Лир» в «Сцене-Молот» вообще вызывает много аллюзий, взывает к коллективному бессознательному, будоражит вечные темы и образы. Это спектакль, о котором приятно долго думать и вспоминать.

Никита Чунтомов

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