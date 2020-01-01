Алёна Беляева Ставка на здоровье Фракция «Справедливая Россия» во главе с Дарьей Эйсфельд предлагает увеличить расходы на здравоохранение Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Бикмаев

Студенты медколледжей, которые обучаются по целевому набору, будут получать ежемесячные выплаты. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли на апрельском заседании. Эта мера направлена на решение проблемы кадрового дефицита среди врачей.

Дело в том, что начиная с 2017 года обеспеченность средними медработниками на 10 тыс. населения ежегодно уменьшается. Кадровая проблема остро стоит во многих территориях края.

Мотивация

Краевые власти рассчитывают, что выплаты студентам-целевикам позволят мотивировать их на обучение и последующую работу.

По словам руководителя фракции партии «Справедливая Россия» в краевом парламенте Дарьи Эйсфельд, депутаты планировали внести эти изменения в конце прошлого года. Они направлены на то, чтобы работодатели и студенты медколледжей могли использовать такой ресурс, как целевое обучение специалистов среднего медицинского звена.

Дарья Эйсфельд рассказывает, что в целом в 2021 году впервые в два раза увеличено количество мест для целевого набора в высшие учебные заведения. Более того, все бюджетные места будут целевыми. При таком подходе студенты действительно будут оставаться в системе после окончания вуза. Сегодня целевое обучение проходят 1074 студента и 274 ординатора.

Дарья Эйсфельд, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Пермского края:

— Мы поддержали инициативу о мерах поддержки студентов, поступивших на обучение в средние специальные медицинские учреждения и заключивших договоры о целевом обучении. Теперь появится новая стимулирующая выплата в размере 2000 руб. ежемесячно для студентов-целевиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Мы надеемся привлечь большее количество студентов в медицинские колледжи и затем планово предоставить им работу в медицинских учреждениях Пермского края.

Профилактика

Особое внимание в Прикамье уделяется профилактике заболеваний. О том, какие меры реализуются в регионе по формированию здорового образа жизни населения и профилактике заболеваний, в том числе в рамках национального проекта «Демография», на апрельском пленарном заседании рассказала министр здравоохранения Анастасия Крутень.

Одним из мероприятий, безусловно, является мотивация граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди факторов риска возникновения заболеваний на долю неправильного образа жизни приходится 50%. Свои задачи здесь власти видят в формировании здоровьесберегающей среды и ответственного отношения к своему здоровью, а также в повышении качества и доступности медицинской помощи.

Минздрав вместе с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ведёт активную информационную кампанию по популяризации ЗОЖ. Используются все инструменты: СМИ, интернет, наружная реклама. В течение 2020—2021 годов проведено 11 крупных мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтёров. Участие в них приняли больше 33 тыс. человек.

Дарья Эйсфельд:

— Важно, что к пропаганде здорового образа жизни привлекаются НКО и волонтёрские движения. При их участии проводятся дни здоровья, конкурсы, молодёжные форумы, а также мероприятия, приуроченные к тематическим дням по борьбе с онкологическими заболеваниями, раком молочной железы и т. п. Однако хотелось бы более широкого охвата населения с учётом предпочтений и интересов различных возрастных групп. Если целевой аудиторией избрать пенсионеров, то понятно, что в данном случае источником информирования должно быть телевидение. А вот если целевая аудитория — подрастающее поколение, то нужно использовать иные информационные ресурсы, те, которыми пользуется молодёжь. В первую очередь это популярные соцсети и YouTube.

Особое внимание необходимо уделять вакцинации и диспансеризации. Отметим, что по итогам обследований в Пермском крае на возникновение хронических заболеваний влияют избыточный вес (65%), нерациональное питание (40,7%), низкая физическая активность (26%), курение (9%), повышенный уровень сахара в крови (8%).

Дарья Эйсфельд отмечает, что в условиях пандемии охват населения в связи с ограничительными мероприятиями был снижен. В связи с этим Минздрав РФ поменял и плановые показатели для всех субъектов. В Пермском крае удалось охватить 613 тыс. человек, что составило 106% от скорректированного годового плана. «Но здесь нужно обратить внимание на частоту выявления заболеваний, которые наносят особый вред здоровью и зачастую могут протекать практически бессимптомно, — обращает внимание Эйсфельд. — Это в первую очередь сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. По сравнению со средними значениями показателей выявления заболеваний по РФ Пермский край отстаёт. Если в целом по стране в прошлом году выявили 146 случаев злокачественных образований на 100 тыс. населения, то в Прикамье — только 35, то есть в четыре раза ниже. Возникает вопрос: чего не хватает для более высокого уровня раннего выявления заболеваний? В связи с этим хотелось бы призвать и граждан при первых симптомах, сомнениях по поводу своего здоровья всё-таки не откладывать в долгий ящик обращение за медицинской помощью».

Достойный уровень

Вопросы здравоохранения находятся под постоянным контролем депутатов. Так, при принятии бюджета в первом квартале скорректирован размер резервного фонда. Он увеличен на 1,5 млрд руб. «Увеличение предложено в целях обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса, — поясняет Дарья Эйсфельд. — В сфере здравоохранения Пермским краем привлечены значительные денежные средства из федерального бюджета на строительство поликлиник. Также в ходе корректировки бюджета на трёхлетку мы перенаправили ранее заложенные 241 млн руб. на иные цели. На 180,5 млн руб. в 2021 году увеличено финансирование строительства нового здания Пермской клинической инфекционной больницы. А 394,7 млн руб. в 2021 году дополнительно будут направлены на капитальные ремонты учреждений здравоохранения».

Дарья Эйсфельд:

— Депутаты в прошлом году единогласно поддержали все инициативы, касающиеся сферы здравоохранения, — начиная с формирования бюджета и заканчивая отдельными изменениями законодательства Пермского края. Для нас важно, чтобы одна из главных социальных сфер жизни наших соотечественников была обеспечена на достойном уровне, чтобы медицинская помощь была доступной и качественной. При этом необходимо создать врачам достойные условия работы — от благоустройства подъездных путей к лечебным учреждениям до обеспечения высокотехнологичным оборудованием.

Бюджет Пермского края был и остаётся социально ориентированным. Львиная доля средств уходит на сферу здравоохранения. Однако, по словам Дарьи Эйсфельд, этого всё равно пока недостаточно. «Справедливая Россия» считает, что в бюджете на эти цели должна быть преду­смотрена сумма не ниже 7% ВПП ежегодно. И в крае финансирование должно соответствовать этому уровню. Пандемия наглядно показала, что ошибки в здравоохранении (в первую очередь оптимизации) обходятся дорого, а ничего важнее здоровья нет.

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