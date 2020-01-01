Алёна Беляева «Главное — это информация» Депутат краевого Законодательного собрания Владимир Чулошников — о том, что нужно сделать, чтобы молодёжь не уезжала из края Поделиться Поделиться Твитнуть

из личного архива

— Владимир Вениаминович, вы много лет сотрудничаете со школой №136 с допрофессиональной полицейской подготовкой им. Я. А. Вагина. Для чего? Передаёте опыт?

— Со школой имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина я поддерживаю дружеские отношения с момента её основания. Горжусь тем, что был одним из инициаторов присвоения школе имени легендарного сыщика, которого я считаю своим учителем.

Кстати, 20 апреля в этой школе состоялось вручение ежегодной премии имени Якова Абрамовича лучшему курсанту подразделения. Кроме того, прошло принятие торжественной клятвы, вручение специальных званий, награждение благодарственными письмами отличившихся учеников и сотрудников. Нынешняя церемония была особенной. В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Якова Абрамовича Вагина.

— А всё-таки, зачем вам это? Хотите что-то донести до ребят?

— С курсантами я встречаюсь не только на торжественных мероприятиях. Мы проводим парламентские уроки, организуем круглые столы. Именно в работе и общении с молодёжью я вижу перспективу развития нашего региона и страны в целом. Ведь патриотизм заключается не только в любви к стране, но и в любви к своей малой родине.

Да, я действительно делюсь с ребятами своим опытом. Часто приглашаю коллег — специалистов-профессионалов по различным направлениям. Это сотрудники правоохранительных органов, члены волонтёрских организаций, молодые финансисты и так далее. Такой формат общения с молодёжью, на мой взгляд, наиболее эффективен.

Я организовывал для учащихся поездку в полк патрульно-постовой службы. Школьники с большим интересом изучали «изнутри» работу подразделения, мерили экипировку, подробно говорили о тонкостях этой службы. Было и много других подобных мероприятий практического характера. Курсантам это интересно.

— Какие проблемы сегодня волнуют молодёжь, если судить по вашему опыту общения с ними?

— Отсутствие перспектив найти интересную работу, низкий уровень зарплаты, неразвитая инфраструктура, скудные возможности для досуга. Именно поэтому молодёжь покидает Пермский край. При этом зачастую переезжают именно молодые люди 18—20 лет, для которых цена переезда относительно невысока, им ещё нечего терять. А вот цена упущенных возможностей намного выше.

— Как создать эти возможности?

— Главное, что должно быть у ребят, — это информация. Они страшатся будущего от неизвестности. Но когда у них есть информация, некий алгоритм действий, им становится проще.

Я считаю, что необходимо создать какие-то площадки, где молодые бизнесмены и сотрудники крупных компаний будут делиться с молодёжью своим опытом по открытию собственного дела либо грамотного предложения себя на рынке труда. Причём действовать площадки должны не только в краевой столице, но и в выездном формате в муниципалитетах.

Необходим также краевой фонд поддержки стартапов или бизнес-инициатив. Ведь часто даже небольшая сумма может положить начало новому делу.

Возможно, решением могло бы стать создание бизнес-инкубатора — организации, занимающейся поддержкой проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации.

Кроме того, я считаю, что не обязательно всем открывать своё дело, начинать свой бизнес. В крае сегодня очень востребованы рабочие специальности. Руководство колледжей подчёркивает, что в последние годы наблюдается рост интереса к рабочим специальностям. И здесь мы можем помочь ребятам, приехавшим учиться из области, выделяя им компенсацию на проживание и питание, повышая стипендии. Ведь пока молодой человек проходит обучение в краевой столице, его проживание и питание — бремя родителей.

Считаю необходимым двигаться в этих направлениях.

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