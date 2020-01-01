Елена Бардукова «Посылы простые, но нужна помощь» В Перми обсудили новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства и условия для его развития Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поставил перед мэром Перми Алексеем Дёмкиным задачу актуализировать существующую стратегию социально-экономического развития города, которая была принята в 2016 году. В связи с этим администрация Перми продолжает серию круглых столов с экспертным сообществом. Уже прошли сессии по вопросам промышленности, образования и благоустройства. В апреле на площадке Пермской торгово-промышленной палаты в центре внимания была тема малого и среднего предпринимательства.

«Город рос за счёт крупных заводов, но всё меняется, появляется новый бизнес в сфере услуг, развивается кооперация, — отметил глава Перми Алексей Дёмкин. — Безусловно, на бизнес оказали влияние ограничения, вызванные пандемией. На всех уровнях власти разрабатывались меры поддержки, чтобы в этот сложный период компании сохранили устойчивость. Сейчас в Перми зарегистрировано около 58 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, там работает больше людей, чем на всех крупных предприятиях Перми. Встретившись на круглом столе по вопросам промышленности, мы поняли, что необходимо провести такой же для малого и среднего бизнеса».

Во время встречи присутствующие обсудили в том числе региональные меры поддержки бизнеса. В частности, руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин рассказал о деятельности Микрофинансовой компании Пермского края, о кредитной программе «ФОТ 2.0» и микро­займе «Антикризисный», в рамках которых субъектам МСП с начала пандемии было выдано порядка 650 млн руб. «Также с помощью Центра поддержки экспорта 79 предпринимателей регио­на смогли осуществить экспортные поставки на общую сумму $26 млн, — добавил Дмитрий Порохин. — Продолжается работа по формированию реестра социальных предпринимателей, выдаче различных грантов. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ведётся разработка АИС «Мой бизнес» — аналог портала «Госуслуги», где будет размещён полный перечень федеральных и региональных мер поддержки».

Программы поддержки

Для сохранения устойчивости экономики администрация Перми разработала меры поддержки и на муниципальном уровне. Как пояснил заместитель главы администрации Виктор Агеев, в прошлом году была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты Пермской городской думы, эксперты, представители бизнес-сообщества Прикамья и общественных объединений. На муниципальном уровне было принято решение предоставить отсрочки по арендным платежам для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) и рекламных конструкций, а также по аренде муниципального имущества. Этими мерами поддержки воспользовались более 600 предпринимателей. Существенным нововведением для владельцев НТО также стал мораторий на снос объектов до 2022 года.

Кроме того, субсидии на общую сумму 81 млн руб. были предоставлены бизнесменам, работающим в сфере транспортных перевозок, чья деятельность с началом пандемии оказалась практически парализованной. Целевым образом также поддержали компании, обеспечивающие питание в школах. Их освободили от арендной платы за используемое ими имущество муниципальных учреждений.

«В целом все меры дали неплохой эффект, — сообщил Виктор Агеев. — Экономика Перми не только устояла, но и вышла во второй половине 2020 года на устойчивый рост, в том числе и в сфере малого и среднего бизнеса. Так, уже в четвёртом квартале 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 876 единиц. По итогам первого квартала 2021 года количество субъектов МСП увеличилось уже на 1025 единиц. Но это не означает, что сфера МСП не нуждается в поддержке. Необходимо создать условия, когда власть становится партнёром бизнеса».

Присутствующая на встрече директор ООО «Комбинат питания «Вкус и качество» Вероника Яксун, оказывающая услуги по организации питания в образовательных учреждениях, сообщила, что сложностей с получением мер поддержки у неё не возникло. По её словам, она воспользовалась всеми возможными.

Новые направления

Бизнес-омбудсмен Павел Новосёлов добавил, что городская власть может стать союзником бизнеса в двух направлениях: снижение административного давления и контрольно-надзорной деятельности и нехватка оборотных средств, которую планируется компенсировать через восстановление потребительского спроса.

Свои предложения по разработке новых мер поддержки субъектов МСП на рассмотрение городских властей внесли представители бизнеса. «Пермь — огромная агломерация, и власть может занять активную позицию в данном процессе, — считает председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Теплов. — Считаю возможным создавать целостные концепции развития различных отраслей экономики: IT, строительства, ретейла, туризма, частных медицины и образования. Отдельные проекты могут быть связаны с молодёжным предпринимательством».

Инвестировать в Пермь

Вера Пупырева, председатель Гильдии инновационных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, обратила внимание на проблему отъезда из региона молодёжи. Решение о том, что ребёнок будет учиться после школы в другом регионе, часто принимают родители. По её мнению, проблему могут решить, например, инновационные коворкинги не только для студентов, но и для детей. «В России существует множество различных механизмов для удержания школьников и молодёжи, но многие компании не могут зайти на территорию Перми, поскольку нет соответствующего муниципального заказа», — добавила она.

Также высказывались предложения, касающиеся поддержки частной медицины, IT-компаний, прозвучала идея о проведении выставки потребностей, где власть предоставила бы перечень объектов, которые должны быть в Перми, а предприниматели выбрали бы интересные для себя проекты.

В завершение круглого стола глава города попросил представителей бизнеса и экспертов активнее вносить свои предложения, все они в дальнейшем лягут в основу скорректированной стратегии социально-экономического развития Перми. «Я — человек из бизнеса, понимаю многие вопросы, — сказал Алексей Дёмкин. — Задача — сделать так, чтобы те деньги, которые предприниматели зарабатывают в городе, они продолжали инвестировать в Пермь. Хочу, чтобы бизнес создавал здесь новые продукты, которые в дальнейшем мы могли бы реализовывать за пределами Пермского края, тем самым обеспечивая повышение качества жизни пермяков и жителей Пермского края. У меня посылы простые, но нужна помощь, чтобы понять, что нам как органу власти необходимо сделать для того, чтобы малый и средний бизнес рос, чтобы он не менял своей территориальной привязки, не уезжал в соседние регионы и не развивал другие территории».

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