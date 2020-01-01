Дан старт новому сезону окружного фестиваля «Театральное Приволжье» Коллективы молодёжных театров и студий Пермского края готовятся к третьему сезону конкурса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Ижевске, в Государственном национальном театре Удмуртской Республики, состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье». В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, глава региона, театральные и общественные деятели, педагоги, представители генерального партнёра проекта.

Награждение победителей среди молодёжных и детских коллективов прошло в шести номинациях, были отмечены призёры конкурса афиш, состоялся показ спектакля театрального коллектива Чувашской Республики «Абрикосовый сад». Его постановка «Страна слепых» по повести Герберта Уэллса не только признана победителем среди молодёжных театров, но также отмечена в номинациях «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший актёр», «Лучшая актриса».

«Фестиваль «Театральное Приволжье» стал уникальным социальным и культурным явлением. Благодарю всех его участников за неравнодушие, за талант, за то, что вы привносите в нашу жизнь яркие краски и эмоции. Благодарю зрителей, всё окружное театральное сообщество за интерес и всестороннюю поддержку, а также руководителей всех 14 регионов Приволжского федерального округа, которые очень активно включились и отнеслись к этому мероприятию», — сказал в приветственном слове Игорь Комаров.

В сезоне-2020/2021 заявки на конкурс подали 416 коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодёжных и 256 школьных театров.

В их числе — два представителя Пермского края. Это молодёжный театр при Пермском государственном национальном исследовательском университете (спектакль «Р» по мотивам пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор») и театральная студия «Овация» из Соликамска (спектакль «А зори здесь тихие…» по мотивам повести Б. Л. Васильева). Видеоверсии постановок этих театральных коллективов можно увидеть на официальном YouTube-канале фестиваля.

В ходе церемонии награждения Игорь Комаров сообщил, что, начиная с третьего сезона, постоянной площадкой проведения «Театрального Приволжья» станет Удмуртская Республика: «Мы обсуждали, как развивать фестиваль дальше. Ощущая мощную поддержку участников фестиваля, руководства республики, культурной и театральной общественности, решили, что у фестиваля «Театральное Приволжье» должен быть свой дом, и этим домом должна стать Удмуртия».

Полномочный представитель президента наградил молодых актёров в номинациях «Лучший молодёжный спектакль» и «Лучший молодёжный спектакль о Великой Отечественной войне».

Игорь Комаров также отметил, что уже сегодня фестиваль вышел на новый этап развития: «В этом году спектакли победителей в детской и молодёжной номинациях будут показаны на региональном телевидении и на большой сцене. Также мы будем привлекать новых участников, поддерживать новые формы творческой деятельности ребят». В ближайшее время дальнейшее развитие проекта будет обсуждаться со всеми главами регионов округа в формате видеоконфереции.

Напомним, фестиваль «Театральное Приволжье» — окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Год театра в России в 2019 году. В рамках события ежегодно проводятся конкурсы для молодёжных (возраст 18–30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6–17 лет). Проект направлен на популяризацию театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов. В этом году в конкурсных постановках приняли участие около 5 тыс. человек.

Как подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, для молодых театральных коллективов Прикамья фестиваль «Театральное Приволжье» — это отличный повод заявить о себе и обменяться опытом с талантливыми коллегами из других регионов. Пермский край принимает активное участие в проекте с 2019 года: в первом сезоне регион представили коллектив детской театральной студии «Балаганчик» из п. Яйва и студенческий театр Пермского национального исследовательского политехнического университета «17-я скрипка». «Мы живём в крае и городе с большими театральными традициями. Прикамье не зря называют одной из театральных столиц России. То, что участники коллективов и студий для себя в качестве второй профессии выбрали театр, — это очень значимо. Это великолепный жизненный опыт, который точно пригодится», — сказал глава региона.

Сегодня Пермский край начал готовиться к третьему сезону окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Все постановки, ставшие победителями, призёрами и финалистами конкурса сезона-2020/2021, можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «финалисты» по ссылке. Посмотреть, как проходила церемония подведения итогов, можно на том же сайте во вкладке «Голосование» по ссылке.

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