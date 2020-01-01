Для чего нужна рециркуляция воздуха в салоне? Автоцентр «Тойота Центр Прикамье» подготовил ликбез по автомобильным опциям Поделиться Поделиться Твитнуть

TOYOTA

«Тойота Центр Прикамье»

Знаете ли вы, где в машине находится клавиша Shift Lock Release и зачем она нужна? Возможно ли отключить подушку безопасности, и как легко узнать, с какой стороны находится лючок бензобака?

«В автомобиле предлагается большое количество различных опций. При этом автолюбители знают только про те элементы, которыми пользуются постоянно. Но существует довольно много кнопок, о которых владелец машины даже не догадывается», — объясняет эксперт автоцентра Макс.

В новом видео Макс рассказывает, для чего нужны «лишние» кнопки и дополнительные функции. Ликбез будет полезен как тем, кто только сел за руль, так и опытным водителям.

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