Эксперт помогает избежать ошибок при покупке нового автомобиля На что в первую очередь стоит обратить внимание — в видеообзоре автоцентра «Тойота Центр Прикамье» Поделиться Поделиться Твитнуть

TOYOTA

Автоцентр «Тойота Центр Прикамье» подготовил список самых распространённых ошибок при покупке первого автомобиля.

«Если вы уже ответили на вопрос «Как купить первый автомобиль?», то не факт, что не сделаете несколько фатальных ошибок уже после его покупки», — уверяет эксперт центра Макс.

В видеоролике объясняется, почему новичкам важно учитывать стоимость обслуживания автомобиля и какие «подводные камни» кроются в страховке при оформлении автомобиля в кредит. Кроме того, эксперт объясняет разницу между возрастом и пробегом, напоминает, что пробег, особенно у машин старше 10 лет, продолжают «скручивать», и рассказывает, на что нужно обратить внимание помимо того, что автомобиль «просто нравится».

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