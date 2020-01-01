Алёна Беляева Попрыгать не получится В этом году в многоквартирных домах Прикамья установят 236 современных и безопасных лифтов Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Беляева

Замена лифтового оборудования — одна из приоритетных задач Фонда капитального ремонта Пермского края. Если лифты в доме отслужили положенный срок, собственники дома имеют право заменить их по программе капитального ремонта в приоритетном порядке.

Замена лифта — один из самых дорогостоящих и сложных видов работ при обновлении коммунальной инфраструктуры дома. Зачастую собственники самостоятельно не могут собрать необходимую сумму, а это порядка 2 млн руб. Установка оборудования по программе капитального ремонта является практически единственной возможностью заменить старый подъёмник. Речь идёт об обновлении устаревших лифтов, которые выработали свой ресурс в 25 лет.

Напомним, масштабная замена лифтового оборудования в Пермском крае стартовала в 2017 году в рамках региональной программы капремонта домов. Только за прошедший год Фонд капитального ремонта Пермского края заменил 311 устаревших лифтов, полностью выполнив план на 2020 год по обновлению подъёмного оборудования в жилых домах Прикамья. Работы проведены на 129 объектах Перми, Губахи, Березников, Добрянки, Чайковского и Кунгура. В целом с 2017 года фонд обновил 1115 устаревших лифтов в 446 домах региона.

Тройной контроль

В планах на 2021 год — установка ещё 236 современных и безопасных лифтов. Как сообщили в Фонде капитального ремонта, уже разработана и проходит проверку в фонде проектно-сметная документация, после этого подрядчик приступит к выполнению работ. При этом к участникам торгов предъявляются серьёзные требования, направленные на обеспечение высокого качества выполненных работ. Так, например, компания должна состоять в реестре квалифицированных подрядных организаций, а также иметь допуск к работе с лифтами.

Стоит отметить, что программа предусматривает не просто реконструкцию отслуживших свой век лифтов, а полную замену старого оборудования новым. «Работа начинается с обследования шахты и механизмов лифта, — рассказывает представитель компании-подрядчика ООО «Лифт-Сервис» прораб Виктор Шабалин. — После этого начинаем демонтаж и установку новых узлов или всей кабины, лифтовых этажных дверей. Затем производится замена двигателя, который стоит в машинном отделении, установка электроники, обеспечивающей автоматизацию, диспетчеризацию и безопасность эксплуатации: датчиков, ограничителей скорости, буферов и др. Только после этого производим наладку, запуск и проверку оборудования. В общей сложности выполняется девять видов работ».

К эксплуатации лифт допускается только после того, как пройдёт тройной контроль качества. Так, на первом этапе монтажники по завершении всех работ предъявляют лифт испытательной лаборатории, которая проверяет новый подъёмный механизм на соответствие всем ГОСТам.

Затем подъёмники принимает инспекция в составе регоператора (фонда), представителя муниципалитета и др. И после положительного заключения собственники лифта в лице управляющей компании предъявляют новое оборудование специалистам Ростехнадзора, которые проверяют выполненные работы на соответствие законодательным требованиям к их безопасности. «Замена лифтового оборудования — трудный и кропотливый процесс. Кроме сложностей при установке и запуске существует трёхуровневая система проверки. Всё это необходимо для уверенности в том, что все жильцы, использующие лифт, доберутся в целости и сохранности до нужного этажа», — поясняет и. о. директора Фонда капитального ремонта Владимир Хлебников.

Для обеспечения большей безопасности все лифты Пермского края также проходят техническое освидетельствование на соответствие таможенным требованиям стран — участников Евразийского экономического союза.

В общей сложности работы по установке нового оборудования с оформлением всей необходимой документации занимают порядка трёх месяцев. Но «на выходе» жильцы получают комфортные лифты с увеличенной грузоподъёмностью и скоростью подъёма, голосовым информированием, светодиодным освещением и информационной панелью со шрифтом Брайля для слабовидящих. Кроме того, лифты оснащены специальными ловителями (тормозами) на случай аварии.

Энергоэффективность

Ещё один плюс модернизации — повышение энергоэффективности. По сравнению со старым оборудованием новое снижает потребление электроэнергии на 30—40%, что, в свою очередь, позволяет собственникам квартир экономить на платежах за содержание общедомового имущества. «В целом население относится к замене лифтов очень позитивно. Особенно рады этим работам жители верхних этажей, вынужденные из-за частых поломок изношенных подъёмников подниматься и спускаться пешком. Кроме того, новое оборудование работает практически бесшумно. И, конечно, существенно повышается уровень безопасности: в кабине сейчас не попрыгаешь — она сразу остановится. Более того, датчики срабатывают на любые нештатные ситуации, вплоть до нажатия на дверь во время движения лифта», — говорит Виктор Шабалин.

Добавим, что замена лифтов финансируется из средств жителей дома на общем счёте Фонда капитального ремонта, оплата работ подрядной организации производится в рассрочку в течение одного года.

Собственников домов, не попавших в план замены лифтов на 2021—2023 годы, просят не бездействовать и, по необходимости, направить в фонд паспорта лифтов или результаты комплексного обследования. Помимо этого, узнать о работе по установке лифтов можно по телефону +7 (342) 204-56-00 (доб. 615), позвонив по которому собственники могут оперативно уточнить информацию об этапах замены лифта, подрядчике, выполняющем работы, оставить отзыв о работе подрядной организации или получить информацию о сроках замены лифтового оборудования.

Актуальную информацию о замене лифтового оборудования жители также могут получить на сайте Фонда капитального ремонта, в официальных группах фонда в социальных сетях и по телефону горячей линии 8-800-700-63-72 (звонок бесплатный).

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