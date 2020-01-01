Елена Синица Выплаты, эвакуаторы и вопросы здоровья Главные вопросы апрельского пленарного заседания краевого заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В повестку пленарного заседания краевого парламента, которое состоится 15 апреля, включено более 30 вопросов. В числе ключевых — утверждение перечня региональных госпредприятий, не подлежащих приватизации, введение мер поддержки для части студентов медицинских колледжей, а также для людей, ухаживающих за инвалидами. Кроме того, депутаты приведут в соответствие с обновленной Конституцией Устав края, а также откорректируют избирательное законодательство.

Строительство и преобразование

Одним из наиболее важных вопросов станет исключение из перечня краевых государственных предприятий, не подлежащих приватизации, пермского автовокзала. Законопроект об этом внёс губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как сообщается в пояснительной записке, необходимость разработки законопроекта обусловлена внесением изменений в федеральные законы «О защите конкуренции», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Эти законы в свою очередь вводят запрет на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий, находящихся в условиях конкуренции.

Кроме этого, законопроект предполагает внесение ПКГУП «Автовокзал» в прогнозный план приватизации на 2019—2021 годы для дальнейшего преобразования в акционерное общество. В финансово-экономическом обосновании к проекту закона также отмечается, что внесённые изменения не потребуют дополнительных расходов краевого бюджета.

Предлагается внести ряд изменений и в перечень объектов капитального строительства. Например, в случае с краевой инфекционной больницей, предлагается уточнить мощность объекта. Число коек уменьшат с 300 до 232. Такое решение принято в связи с корректировками отраслевого технического задания.

Напомним, что краевую инфекционную больницу будут строить за счёт краевых средств. За основу будет взят проект Казани. Приступить к проектным работам планируется во втором квартале 2021 года. Место расположения не изменилось: участок на ул. Космонавта Леонова,84. Планируемый срок завершения строительства объекта — 2023 год.



Меры поддержки

Другим важным решением станет введение мер поддержки для ряда категорий граждан. В частности, для студентов краевых медицинских колледжей, заключивших договоры о целевом обучении, могут ввести ежемесячные выплаты. Инициатором проекта закона стал губернатор края.

Студенты медицинских колледжей, заключившие с минздравом Прикамья договоры о целевом обучении, смогут получать ежемесячные выплаты в размере 2 тыс. руб. (8 тыс. руб. — первый семестр, 12 тыс. руб. — второй семестр учебного года). На данный момент студенты высших учебных организаций получают ежемесячно 1,6 тыс. руб. (6,4 тыс. руб. за первый семестр и 11,2 тыс. руб. за второй семестр).

Предполагается, что таким образом на территории края решится проблема дефицита и возрастного состава медицинских работников. Кроме этого, выплаты смогут поспособствовать привлечению студентов к обучению в медицинских колледжах.

Отмечается, что в 2020 году обеспеченность средними медицинскими работниками составила 78,3 на 10 тыс. населения. Для сравнения: в 2017 году этот показатель был 84 на 10 тыс. населения.

Согласно финансово-экономическому обоснованию в 2021 году на эти цели необходимо выделить 120 тыс. руб., в 2022-м — 2,2 млн руб., в 2023-м — 4,2 млн руб. При этом отмечается, что в 2021 году деньги будут выплачены только за второй семестр 2020-2021 года.

Фракция ЛДПР хочет выйти на федеральный уровень с предложением установить равный размер выплаты в случае ухода как за инвалидами с детства I группы, так и за инвалидами I группы, и повысить его до 13 тыс. руб. Сейчас в соответствии с федеральными указами выплаты осуществляются в размере 10 тыс. руб. и 1,2 тыс. руб. соответственно. По мнению инициаторов законопроекта, имеющееся неравенство в размере действующих выплат вызывает социальное напряжение, ведь различий в объёмах и сложности ухода за этими категориями инвалидов нет.

В аналитической записке также сообщается, что законопроектом предлагается предоставлять выплаты как трудоспособным, так и нетрудоспособным людям. Однако аналитики считают, что это противоречит понятию «компенсационные выплаты».

Отмечается то, что в августе 2020 года аналогичный законопроект на рассмотрение в Госдуму внесла «Справедливая Россия». Тогда депутаты предлагали установить выплату в размере 10 тыс. руб. и ежегодно её индексировать. Законопроект отклонили, так как не были указаны источники финансирования. В законопроекте, представленном ЛДПР, информация о расчётах также отсутствует. В администрации губернатора считают, что инициатива требует дополнительной проработки. На данный момент решение преждевременно.

Кроме этого, депутаты партии ЛДПР предлагают внести изменения в федеральный закон о страховых пенсиях. С 1 января 2022 года для работающих пенсионеров предложено восстановить механизм индексации страховых пенсий. В качестве обоснования актуальности законопроекта авторы отмечают снижение реальных доходов населения и уменьшение покупательской способности работающих пенсионеров. Ранее с подобной инициативой выходили в Госдуму депутаты «Справедливой России». Причиной отказа послужило существенное увеличение нагрузки на бюджет Пенсионного Фонда РФ. Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие этого закона повлечёт в 2022 году дополнительные расходы в размере 400 млрд руб. В заключении администрации губернатора на инициативу ЛДПР также говорится о том, что ее принятие преждевременно

Новый формат

В повестку внесён законопроект, уточняющий механизм транспортировки и хранения задержанных транспортных средств. Предполагается, что компании, выполняющие эти услуги, будут отбираться на конкурсной основе. За каждой такой организацией будет на пять лет закреплена определённая территория. Сейчас эти организации работают без привязки к конкретной территории. По мнению авторов законопроекта, это приводит к недобросовестной конкуренции между организациями и отсутствием специализированных стоянок в ряде муниципалитетов.

Кроме того, законопроект предусматривает создание единого диспетчерского центра на каждой территории обслуживания для координации и обеспечения эффективного взаимодействия всех участников процесса.

Отчёты и доклады

В ходе пленарного заседания, с ежегодным докладом выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2020 год. Кроме этого, будет озвучена информация о деятельности управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Правительственный час будет посвящён мерам, предпринимаемым краевым правительством по формированию здорового образа жизни населения и профилактике заболеваний. С докладом выступит министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

Среди ключевых законопроектов, предложенных к обсуждению, поправки в действующий Устав Пермского края. В течение года страна живет по нормам обновлённой Конституции. Субъекты ведут масштабную, серьёзную работу по изменению регионального законодательства согласно новым положениям основного закона России. Наше правовое поле — не исключение. Так, например, предлагается закрепить в Уставе институты Уполномоченных по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в Пермском крае и наделить их законодательной инициативой.

Ещё один блок вопросов — это корректировка избирательного законодательства. Одна из новелл предусматривает возможность проведения голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Досрочное голосование в этом случае не проводится. Решение о многодневном голосовании принимает избирательная комиссия Пермского края.

В апреле мы вновь пригласили руководителя краевого здравоохранения, чтобы в рамках «правительственного часа» обсудить работу по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний. Планируется, что разговор также пойдет о реализации на территории Пермского края национального проекта «Демография», направленного на увеличение продолжительности жизни населения.

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