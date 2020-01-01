Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скованные одной цепью В Театре-Театре представили пластический спектакль по мотивам романа «Мы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Во второй половине 1980-х годов, с началом перестройки, перед тогда ещё советским народом раскрылась сокровищница литературы, совсем недавно запрещённой и как бы несуществующей. Там было немало истинных шедевров, и среди них роман Евгения Замятина «Мы» — блистательный образец русского литературного авангарда, оказавший огромное влияние на развитие всей литературы ХХ века. «Мы» — настоящая классика во всех отношениях: в образном, в текстовом, в философском. Этот текст напичкан идеологией и в то же время поразительно красив просто как образец «изящной словесности»; он парадоксально сочетает математически выверенную сюжетную структуру и глубокую гуманитарность, а его неожиданные метафоры сделают честь любому Павичу.

Никита Чунтомов

В романе есть и лирика, и драма, и приключенческий сюжет, и яркие характеры. Он так и просится на сцену или на экран. «Мы» был написан более 100 лет назад (в 1920 году, первая публикация — 1924 год), но в последнее время как-то вновь актуализировался. В начале ХХI века было сделано несколько театральных постановок по мотивам замятинского шедевра, при этом каждый постановщик искал собственный язык для пересказа романа театральными средствами; преобладают кукольные и танцевальные спектакли, видимо, «обычному» театру сложно подобраться к этому тексту.

Не стал исключением и Пермский Театр-Театр. 27 марта здесь отметили Международный день театра премьерой пластического спектакля «Мы» (16+) в постановке Егора Дружинина и хореографа Дмитрия Масленникова. Интерес к нему подогревался заранее сообщениями о сложных кастингах, а к премьере выпустили, как всегда, красивый буклет. Когда спектакль так изысканно подают, кажется, что и «продукт» — свежий, вкусный и питательный; но в случае с «Мы» всё не совсем так. Свежо и временами вкусно, но вот насколько питательно… То есть содержательно?

Никита Чунтомов

Спектакль поставлен в эстетике эстрадного танца с оттенками рейв-вечеринки. Конечно, сам по себе этот вид хореографии имеет право на существование, но, берясь за адаптацию романа, надо обладать какой-то конгениальностью с писателем. В таком спектакле хотелось бы видеть хоть намёк на глубину и сложность. Здесь их нет: сюжет «Мы» пересказан очень схематично. Это набор действий, а не идей. Даже лирическая линия не перегружена психологическими мотивировками, внутренние причины действий героев вроде как и не очень важны. Эстрадный танец с его ограниченными изобразительными средствами очень декоративен, его лексика бедна для перевода выдающейся литературы на театральный язык. Как хорошо, что всем зрителям бесплатно раздают либретто, иначе за бесконечными танцами не просматривалась бы сквозная сюжетная линия.

Музыка Евгения Тейлора, специально написанная для этого проекта, носит служебный характер: главное в ней ритм, а не мелодия. Под неё удобно совершать движения, а вот спеть или хотя бы воспроизвести в памяти гораздо сложнее, хотя при прослушивании улавливаются фрагменты, напоминающие то Иоганна Себастьяна Баха, то польского рок-классика Чеслава Немена.

Стилистика спектакля — хай-тек (художник-сценограф Вера Никольская, костюмы Ирэны Белоусовой, свет Андрея Абрамова, видео Ильи Шушарова) — подходит как для футуристической драмы, так и для рейва. Минималистические изобразительные решения — никелированные металлические многоугольники, простая геометрия, кислотные цвета, но при этом технически сценография очень сложная, задействована вся навороченная машинерия реконструированного большого театрального зала; всё это так механически непросто, что в вечер премьеры что-то в декорации заклинило, и начало спектакля пришлось отложить минут на 40.

Никита Чунтомов

Для труппы театра этот спектакль — очередной вызов и очередное преодоление. Формат пластического спектакля позволяет сочетать танцы с небольшими диалогами; здесь в равной степени задействованы драматические актёры и танцовщики-перформеры. И тем и другим непросто: первым приходится двигаться, как танцорам, вторым — говорить, как актёрам; и те и другие справились. Марат Мударисов (D-503), Алексей Каракулов (Благодетель) и Михаил Меркушев (врач) достойно влились в балетные ряды, а танцовщицы Вероника Гильмутдинова (I-330) и Валерия Веретенникова (О-90) показали вполне актёрскую речь — спасибо педагогу Ирине Максимовой, которая справедливо упомянута в программке вместе с создателями спектакля.

Энергетически спектакль очень заряжен — и заряжает зал. Танцы такие динамичные, что, наверное, главные герои за вечер худеют на несколько килограммов. Зрители, поддавшись этой энергии, выходят из зала с чрезвычайно позитивным настроем. «Мы» нравится публике. Но такую ли реакцию должна вызывать трагическая история о поглощении личности плебейской массой, о расчеловечивании, о тотальной и безнадёжной тирании?

Никита Чунтомов

Действие спектакля очень напоминает танцкласс: бесконечные упражнения, временами интересные, порой даже сложные, с элементами акробатики, но — ничего больше. Размышлений о природе тоталитаризма и горьких сожалений о плебейской психологии народа в этом шоу меньше, чем в песне «Наутилуса Помпилиуса», строка из которой вынесена в заголовок.

Между тем роман Евгения Замятина продолжает будоражить умы творцов визуальных искусств. Осенью ожидается выход на экраны художественного фильма.

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