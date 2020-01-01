Сергей Данилов Нацпроект вернул название Задачи «Безопасных качественных дорог» остаются прежними Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье вот уже пятый год успешно реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги» (до 2019 года — федеральный приоритетный проект). За это время благодаря федеральной поддержке удалось привести в нормативное состояние более 270 дорожных объектов. Протяжённость нового асфальта составила более 500 км.

Под привычным именем

В министерстве транспорта Пермского края состоялось заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе своего доклада об изменениях в паспорте нацпроекта рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края:

— В этом году работа по реализации нацпроекта продолжится. Важно, что нацпроект вернул своё прежнее название, под которым он начинался, — «Безопасные качественные дороги». На реализацию нацпроекта выделено 2,4 млрд руб. В нашем регионе ремонту дорог уделяется особое внимание. Реализацию национального проекта лично контролирует губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, осуществляя инспекционные выезды на объекты.

По словам министра, основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году. В Пермском крае этот показатель сегодня составляет 71%.

Проект продлён

Ещё одна важная новость — продление сроков реализации нацпроекта до 2030 года. Это залог того, что темпы дорожных работ в агломерациях края сохранятся. За четыре года реализации нацпроекта отремонтировано, реконструировано и построено уже более 500 км дорог. Причём не только в Перми, но и в ещё трёх муниципалитетах — Пермском районе, Добрянском и Краснокамском округах. Также нацпроект позволяет ремонтировать региональные трассы, которые сегодня являются главными дорожными артериями Пермского края и обеспечивают транспортную доступность между территориями.

В текущем году будут приведены в нормативное состояние ещё 52 объекта: это дороги и светофоры. Все основные объекты уже законтрактованы на 100%, остались лишь объекты экономии. Более того, законтрактована большая часть всех объектов 2022 года. Это позволит подрядчикам раньше начать работы и закончить их досрочно.

Два новых проекта

В новой редакции паспорта структура национального проекта расширена с четырёх до шести федеральных проектов. Под руководством Минтранса России продолжается реализация проектов «Региональная и местная дорожная сеть» (который ранее назывался «Дорожная сеть») и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

С 2021 года также стартовала реализация новых федеральных проектов «Развитие федеральной магистральной сети» и «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

Министерство внутренних дел РФ по-прежнему курирует проект «Безопасность дорожного движения», а Министерство обороны РФ — федеральный проект «Автомобильные дороги Минобороны России».

Особо отметим продолжение успешного для Прикамья проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Напомним, что в рамках этого проекта Минтранс России оказывает содействие регионам в обновлении парка городских автобусов, троллейбусов и трамваев. Федеральная поддержка осуществляется с применением механизма лизинга, а именно путём предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со скидкой 60% от их стоимости.

Пермский край в 2020 и 2021 годах стал первым регионом, получившим транспорт по нацпроекту. Новые автобусы, а их всего 79, уже возят пермяков по маршрутам 1, 4, 32, 64 и 74. В текущем году Прикамье вновь будет заявляться на обновление подвижного состава.

Ещё один федеральный проект — «Региональная и местная дорожная сеть». С 2022 года этот проект позволит регионам реконструировать аварийные и предаварийные мосты, а с 2023 года — строить путепроводы на региональных и местных дорогах.

В Пермском крае сегодня насчитывается более 300 мостов. Это только те, что в региональной собственности. Из них до десятка — в предаварийном состоянии и требуют ремонта. Нацпроект позволит привести их в нормативное состояние.

Ещё одно новое направление нацпроекта — проект «Развитие федеральной магистральной сети». До 2024 года планируется осуществить строительство и реконструкцию участков автодорог федерального значения. В нашем регионе этой задачей будет заниматься ФКУ Упрдор «Прикамье».

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