Стратегическое партнёрство Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин обсудил с председателями ТОСов вопросы экологии и благоустройства частного сектора Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки для городских властей дело относительно новое. Несмотря на то что проблем в этой сфере накопилось немало, соответствующий блок был включён в муниципальную программу «Развитие системы ЖКХ в городе Перми» лишь в 2019 году. Тогда же под эти цели стало выделяться финансирование. Именно вопросам дальнейшего развития микрорайонов индивидуальной застройки была посвящена встреча временно исполняющего полномочия главы Перми Алексея Дёмкина с председателями территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

Вопросы местного значения

По данным городской администрации, сегодня на территории Перми 105 ТОСов, почти четверть из которых (22) находится на территории частной застройки, 58 — на территории многоквартирной застройки, ещё 25 — на территории смешанного типа (многоквартирная и частная застройка). Таким образом, работой территориальных общественных самоуправлений охвачено более 70% пермяков, проживающих в границах ТОСов.

«Важно отметить, что в Перми накоплен значительный опыт общественного участия в принятии решений при реализации вопросов местного значения. Мы понимаем, что без учёта мнения местных жителей достигнуть высоких результатов просто невозможно. Именно поэтому мы рассматриваем ТОСы как стратегических партнёров», — подчеркнул в своём обращении к председателям ТОСов Алексей Дёмкин.

Временно исполняющий полномочия главы города также отметил, что на протяжении многих лет ведётся работа по улучшению качества жизни пермяков и ТОСы в этом играют большую роль: «На городских и районных площадках — конференциях, заседаниях, круглых столах с участием депутатов Пермской городской думы — вы всегда поднимаете актуальные темы и проблемы, не оставляете без внимания вопросы, связанные с ЖКХ, благоустройством и экологией. Проделана огромная работа по подготовке программы благоустройства территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки. И, конечно, нельзя не отметить тему экологии, особенно на территории частной застройки, как правило приближенной к лесной или парковой зоне».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Власов сообщил, что в 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» было предусмотрено 100 млн руб. При этом приоритетные объекты обсуждались в первую очередь с общественниками. В результате средства были направлены на проектирование сетей наружного освещения и водопроводных сетей, строительство тротуаров, автомобильных дорог, детских и спортивных площадок, мест накопления твёрдых коммунальных отходов в частном секторе.

В результате новые объекты появились во всех районах Перми. Например, в Дзержинском районе в прошлом году был обустроен тротуар в микрорайоне Акулова на ул. Кустарной, отремонтированы дороги в микрорайоне Усть-Мулянка — на улицах Отдыха, Пригородной, Кирпичной.

По словам первого заместителя начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергея Красильникова, в 2020 году на территории индивидуальной жилой застройки было отремонтировано более 250 тыс. кв. м дорог, построено 31,15 км сетей наружного освещения. Сети появились, например, в микрорайонах Чапаева, Запруд-2, Заостровка, Южный. В этом году работы по ремонту дорог и строительству сетей освещения в частном секторе будут продолжены.

«В этом году в три раза увеличиваем объёмы строительства сетей наружного освещения — с 30 до 90 км. Зайдём с работами в микрорайоны Январский, Старые Водники, Нижняя Курья, Налимиха, Гайва», — сообщил Алексей Дёмкин.

Председатели ТОСов, в свою очередь, озвучили свои вопросы и предложения. В частности, председатель Лиги председателей ТОС города Перми, председатель ТОС «Пихтовая стрелка» Максим Волик попросил обратить внимание на обустройство дренажной системы дорог в частном секторе, а также на установку контейнерных площадок для твёрдых коммунальных отходов.

Председатель ТОС «Парковый-2» Оксана Кирязова рассказала о мероприятиях по экологическому просвещению, в которых участвует общественность. Так, в прошлом году был организован сбор использованных батареек, пластиковых крышек, макулатуры, проведена очистка береговых полос малых рек Брюханиха, Бакшиха, Пыж, Мулянка, очистка русла ручья Светлого в Черняевском лесопарке. Также был намечен план действий рабочей группы Совета Лиги председателей ТОС по решению экологических вопросов на текущий год.

«Я очень рада, что Алексей Николаевич пригласил представителей территориальных общественных самоуправлений на встречу. Все смогли задать вопросы, касающиеся своего микрорайона. Теперь совместно будем думать, как их решить», — отметила председатель ТОС «Ново-Бродовский» Анна Барановская.

Администрация Перми

Инициативы и проекты

Отдельное внимание уделили реализации проектов инициативного бюджетирования. По словам Алексея Дёмкина, безусловными лидерами в реализации проектов являются ТОСы, у которых налажен надёжный контакт с жителями территорий, органами местного самоуправления, предприятиями и учреждениями.

Например, в прошлом году все три проекта — победителя конкурсного отбора на уровне региона от города Перми были заявлены от ТОСов. Они предусматривают создание детской и спортивной площадок, аллеи имени Владимира Шокина в микрорайоне Бумкомбинат Орджоникидзевского района Перми. Общая стоимость проектов составила 4,4 млн руб., все они будут реализованы в текущем году.

Кроме того, в этом году появился новый механизм участия граждан в осуществлении местного самоуправления — конкурс инициативных проектов. Здесь 95% стоимости проекта финансируется из бюджета Перми, а оставшиеся 5% составляют инициативные платежи жителей. Общий грантовый фонд конкурса — 22 млн руб. На рассмотрение городской комиссии поступило 20 проектов, 17 из них общей стоимостью 21,3 млн руб. были поддержаны. Самыми активными стали жители Орджоникидзевского, Свердловского и Дзержинского районов. Как пояснил Алексей Дёмкин, средства будут направлены на обустройство новых скверов, спортивных и детских площадок. Все инициативные проекты планируется реализовать до 15 декабря текущего года.

Было отмечено и активное участие ТОСов в конкурсе социально значимых проектов «Город — это мы». В 2020 году победителями конкурса были признаны 10 ТОСов, которые получили гранты в размере 2,4 млн руб.

Модули для встреч

Несмотря на то что именно ТОСы являются своеобразным двигателем привлечения населения к решению вопросов местного значения, на территории частного сектора города существует высокая потребность в организации работы с жителями.

«В частном секторе преимущественно отсутствуют муниципальные помещения для организации эффективной работы с населением, проведения встреч, собраний жителей, культурно-массовых мероприятий. Более того, там отсутствуют участковые пункты полиции и избирательные участки», — сообщил Алексей Дёмкин.

В связи с этим приоритетом для администрации города является установка модульных сооружений. Они будут изготавливаться по типовому проекту, который включает в себя участковый пункт полиции, актовый зал, кабинет для кружковой деятельности, кабинет ТОСа. Общая площадь сооружения — 167 кв. м.

Уже заключён муниципальный контракт и ведётся работа по изготовлению и установке модульного сооружения в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района по адресу: ул. Труда, 61. Определены земельные участки для установки модульных сооружений в микрорайоне Новобродовском, посёлке Голый Мыс (Свердловский район) и в микрорайоне Водники (Кировский район).

В завершение Алексей Дёмкин напомнил, что в ближайшее время по поручению губернатора Пермского края городская администрация планирует проведение круглых столов по различным отраслям. Предложения, озвученные в ходе заседаний, лягут в основу новой Стратегии социально-экономического развития Перми, поэтому Алексей Дёмкин попросил председателей ТОСов донести эту информацию до жителей своих территорий.

Алексей Дёмкин пообещал проводить встречи с общественностью регулярно и призвал направлять свои предложения на 2022—2024 годы, чтобы в дальнейшем работа была ещё более плодотворной.

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